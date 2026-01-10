HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 4,2 remeció Chimbote, Áncash
Temblor de magnitud 4,2 remeció Chimbote, Áncash     Temblor de magnitud 4,2 remeció Chimbote, Áncash     Temblor de magnitud 4,2 remeció Chimbote, Áncash     
Entretenimiento

Christian Meier agota entradas para el Gran Teatro Nacional y confirma segunda fecha: “Gracias por el sold out y por tanto cariño”

Christian Meier celebra sus 30 años de carrera con un repertorio que incluye nuevos lanzamientos y clásicos. Presentará su nuevo álbum, producido por Gustavo Borner, en una muestra de su evolución musical.

Christian Meier arranca el 2026 con su ‘Así Es El Tour’. Las entradas para su concierto del 12 de marzo en el Gran Teatro Nacional se agotaron, por lo que se añade una nueva función el 13 de marzo.
Christian Meier arranca el 2026 con su ‘Así Es El Tour’. Las entradas para su concierto del 12 de marzo en el Gran Teatro Nacional se agotaron, por lo que se añade una nueva función el 13 de marzo. | Foto: difusión.

Inicia el 2026 por todo lo alto. El músico y actor peruano Christian Meier se mostró emocionado porque sus fans agotaron las entradas del concierto que está programado para el 12 de marzo en el Gran Teatro Nacional, como parte de ‘Así Es El Tour’, confirmando el entusiasmo del público por su esperado regreso a los escenarios limeños. Ante la gran demanda, el actor confirmó una nueva función para el viernes 13 de marzo.

Ambos conciertos en el Gran Teatro Nacional prometen ser una de las producciones más ambiciosas de la carrera de Christian Meier. En el escenario lo acompañará una potente banda en vivo, coros, sección de vientos, músicos invitados y una puesta en escena de primer nivel, con luces, visuales y escenografía diseñadas especialmente para cada momento del show. Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Hija menor de Christian Meier se gradúa en prestigiosa escuela de Londres junto a su madre Marisol Aguirre

lr.pe

Christian Meier celebrará sus más de 30 años de carrera en Lima

Luego de más de 30 años de trayectoria, Christian Meier vuelve a casa con ‘Así Es El Tour’, un espectáculo que celebra su evolución musical y conecta generaciones a través de canciones que forman parte de la memoria colectiva, pero también de una nueva etapa creativa que mira hacia adelante.

El repertorio combinará nuevos lanzamientos con los clásicos que marcaron época y siguen vigentes como ‘Alguien’, ‘Espérame en el tren’, ‘Primero en mojarme’, ‘Quédate’, ‘Carreteras mojadas’, entre otros, en un concierto pensado tanto para fans de siempre como para las nuevas generaciones que hoy están descubriendo su música.

Christian Meier presenta su nuevo álbum en vivo

Christian Meier aprovechará sus conciertos para presentar en vivo su nuevo álbum, el sexto de su carrera y que ya ha despertado gran expectativa tras el lanzamiento de los sencillos ‘Yo tan bien’, ‘Nací para olvidar’ y ‘Qué será de mí’, disponibles en todas las plataformas digitales.

El disco fue compuesto por Christian Meier y producido en Los Ángeles por Gustavo Borner, ganador de más de veinte premios Grammy, junto a músicos de primer nivel como Mark Goldenberg, Dean Parks, Matt Bissonette y Gregg Bissonette. Meier participó activamente en cada etapa del proceso creativo, desde los arreglos hasta la producción musical, imprimiendo su sello personal en cada canción.

Notas relacionadas
Christian Meier en Perú 2026: precios, fecha y venta de entradas en Ticketmaster para 'Así es el tour'

Christian Meier en Perú 2026: precios, fecha y venta de entradas en Ticketmaster para 'Así es el tour'

LEER MÁS
Christian Meier sorprende al sumarse al 'Mundial de desayunos' y apoyar al pan con chicharrón: "Claro que voté"

Christian Meier sorprende al sumarse al 'Mundial de desayunos' y apoyar al pan con chicharrón: "Claro que voté"

LEER MÁS
Hija menor de Christian Meier se gradúa en prestigiosa escuela de Londres junto a su madre Marisol Aguirre

Hija menor de Christian Meier se gradúa en prestigiosa escuela de Londres junto a su madre Marisol Aguirre

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Guía de conciertos en Perú 2026: artistas, fechas y cómo comprar tickets para sus shows

Guía de conciertos en Perú 2026: artistas, fechas y cómo comprar tickets para sus shows

LEER MÁS
Youtuber compara Metro, Plaza Vea y Tottus y revela cuál es el supermercado más barato del Perú: "ropa al 70% desde S/6"

Youtuber compara Metro, Plaza Vea y Tottus y revela cuál es el supermercado más barato del Perú: "ropa al 70% desde S/6"

LEER MÁS
'Culpa tuya': ¿dónde ver la película completa online y gratis en español latino?

'Culpa tuya': ¿dónde ver la película completa online y gratis en español latino?

LEER MÁS
Tini Stoessel confirma concierto en Perú 2026: fecha, precios por zonas y dónde comprar entradas para su show en el Estadio Nacional

Tini Stoessel confirma concierto en Perú 2026: fecha, precios por zonas y dónde comprar entradas para su show en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Bruno Pinasco confiesa lo difícil que fue vivir el proceso de divorcio de sus padres: "(Rulito) Venía una vez por semana a visitarnos"

Bruno Pinasco confiesa lo difícil que fue vivir el proceso de divorcio de sus padres: "(Rulito) Venía una vez por semana a visitarnos"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Britney Spears anuncia que no actuará más en los Estados Unidos, pero sueña con presentarse en Europa junto a su hijo

Curwen revela que se tatuará el nombre de su novia Carla y sorprende en redes: "Voy a tener que hacerlo"

Partidos de HOY, 9 de enero del 2026: revisa la programación y los resultados de los encuentros de este martes

Entretenimiento

Bad Bunny enfrenta demanda por 16 millones de dólares: mujer acusa al cantante por presunto uso indebido de su voz

Guía de conciertos en Perú 2026: artistas, fechas y cómo comprar tickets para sus shows

Tini Stoessel confirma concierto en Perú 2026: fecha, precios por zonas y dónde comprar entradas para su show en el Estadio Nacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025