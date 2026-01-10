Christian Meier arranca el 2026 con su ‘Así Es El Tour’. Las entradas para su concierto del 12 de marzo en el Gran Teatro Nacional se agotaron, por lo que se añade una nueva función el 13 de marzo. | Foto: difusión.

Inicia el 2026 por todo lo alto. El músico y actor peruano Christian Meier se mostró emocionado porque sus fans agotaron las entradas del concierto que está programado para el 12 de marzo en el Gran Teatro Nacional, como parte de ‘Así Es El Tour’, confirmando el entusiasmo del público por su esperado regreso a los escenarios limeños. Ante la gran demanda, el actor confirmó una nueva función para el viernes 13 de marzo.

Ambos conciertos en el Gran Teatro Nacional prometen ser una de las producciones más ambiciosas de la carrera de Christian Meier. En el escenario lo acompañará una potente banda en vivo, coros, sección de vientos, músicos invitados y una puesta en escena de primer nivel, con luces, visuales y escenografía diseñadas especialmente para cada momento del show. Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster.

Christian Meier celebrará sus más de 30 años de carrera en Lima



Luego de más de 30 años de trayectoria, Christian Meier vuelve a casa con ‘Así Es El Tour’, un espectáculo que celebra su evolución musical y conecta generaciones a través de canciones que forman parte de la memoria colectiva, pero también de una nueva etapa creativa que mira hacia adelante.

El repertorio combinará nuevos lanzamientos con los clásicos que marcaron época y siguen vigentes como ‘Alguien’, ‘Espérame en el tren’, ‘Primero en mojarme’, ‘Quédate’, ‘Carreteras mojadas’, entre otros, en un concierto pensado tanto para fans de siempre como para las nuevas generaciones que hoy están descubriendo su música.

Christian Meier presenta su nuevo álbum en vivo



Christian Meier aprovechará sus conciertos para presentar en vivo su nuevo álbum, el sexto de su carrera y que ya ha despertado gran expectativa tras el lanzamiento de los sencillos ‘Yo tan bien’, ‘Nací para olvidar’ y ‘Qué será de mí’, disponibles en todas las plataformas digitales.

El disco fue compuesto por Christian Meier y producido en Los Ángeles por Gustavo Borner, ganador de más de veinte premios Grammy, junto a músicos de primer nivel como Mark Goldenberg, Dean Parks, Matt Bissonette y Gregg Bissonette. Meier participó activamente en cada etapa del proceso creativo, desde los arreglos hasta la producción musical, imprimiendo su sello personal en cada canción.

