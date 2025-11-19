HOYSuscripcion LR Focus

Miss Universo 2025: quiénes son las candidatas favoritas a ganar el certamen tras la gala preliminar en Tailandia

Karla Bacigalupo brilló en la competencia preliminar con traje de baño de dos piezas en tono verde esmeralda. La peruana es una de las favoritas para alzar la corona del Miss Universo 2025.

Karla Bacigalupo destaca como una de las favoritas para alzar la corona. Foto / Composición: LR
Karla Bacigalupo destaca como una de las favoritas para alzar la corona. Foto / Composición: LR

La competencia preliminar del Miss Universos 2025 se realizó este miércoles 19 de noviembre, a las 7:00 a.m. (hora peruana), y reunió a más de 120 candidatas que desfilaron en traje de baño y vestido de gala. Estos segmentos, de los más esperados del año, tienen una relevancia directa en la puntuación aspirantes, quienes ansían clasificar como finalistas y, eventualmente, alzar la preciada corona.

Las concursantes deslumbraron al público con looks coloridos que representan lo mejor de la cultura de sus países. Durante esta fase preliminar de la edición 74 del Miss Universo 2025, Miss Colombia, Miss España, Miss Perú, Miss Venezuela y Miss Honduras deslumbraron con su belleza desde el Impact Arena en Pak Kret, Tailandia.

lr.pe

¿Cómo está compuesta la preliminar del Miss Universo 2025?

La competencia preliminar está compuesta por dos categorías principales: traje de baño y traje de noche. Junto con la entrevista personal y la evaluación del programa social Beyond the crown, definirá a las 29 finalistas del Miss Universo 2025. Cabe resaltar que el participante número 30 será elegida por votación del público.

Según expertos, la peruana Karla Bacigalupo brilló en la pasarela de traje de baño con un conjunto de dos piezas en tono verde esmeralda que contrastaba perfectamente con su piel. Para el desfile de gala, la Miss Perú 2025 se lució con un vestido azul celeste largo, cubierto por completo de cristales y lentejuelas. Su desempeño en la pasarela recibió halagos por la seguridad proyectada durante su recorrido en el escenario.

lr.pe

¿Quiénes son las favoritas para llevarse de la corona de Miss Universo?

Además de la peruana Karla Bacigalupo, otro nombre que suena fuerte para alzar la corona de Miss Universo es Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil, quien es conocida por haber sido segunda finalista en Miss Mundo 2021. Una segunda candidata de américa latina que suena fuerte es Miss Ecuador, Nadia Mejía, de 29 años.

Le siguen Miss Filipinas, Ahtisa Manalo, quien ha conseguido ir a Miss Universo en su tercer intento. No podemos olvidar a Fátima Bosch, Miss México, cuyo nombre ha acaparado portadas tras protagonizar el polémico enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil. Aunque en redes, suenan nombres como Yamilex Hernández, Miss Latina, Sthephany Abasali, miss Venezuela, y miss Tailandia, Veena Praveenar.

lr.pe

¿Cuáles son las categorías que se votan en el Miss Universo 2025?

El público puede elegir a las ganadoras en el Miss Universo en las categorías de:

- Mejor Traje Típico

- Mejor Traje de Noche

- Mejor Piel

- Miss Fotogenia

- Miss Simpatía

- Favorita del Público

¿Dónde votar por Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025?

La organización de Miss Universo ha habilitado su plataforma oficial para que los fans de todo el mundo puedan votar por sus candidatas favoritas. El proceso se realiza exclusivamente a través de la app oficial del certamen, disponible tanto para dispositivos Android como iOS.

lr.pe

¿Cómo votar para apoyar a Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025?

Así puedes votar paso paso para apoyar a la reina de belleza Karla Bacigalupo, para que tenga la oportunidad de alzar la corona y el título de Miss Universo 2025.

  • Descargar la app oficial 'Miss Universe' desde la App Store o Google Play.
  • Regístrate con tu nombre completo, correo, nacionalidad y número telefónico para validar tu voto.
  • Una vez dentro, selecciona la opción 'Cast your vote' y entra a la categoría People's Choice, donde puedes elegir a tu candidata favorita.
  • Utiliza el buscador para localizar "Perú" o directamente "Karla Bacigalupo" entre las 122 candidatas.
  • Luego obtén votos gratis viendo anuncios o adquiere paquetes desde 0.99 USD por 3 votos hasta 199.99 USD por 1 000 votos.
  • Finalmente, emite tu voto por Karla. Recuerda que la votación cierra el miércoles 19 de noviembre a las 11 horas (hora peruana).

¿Cuándo es la final del Miss Universo 2025?

El Miss Universo se realizará el 21 de noviembre en Bangkok, pero debido a la diferencia horaria entre Tailandia y Perú, el certamen de belleza podrá ser visto por los peruanos el 20 de noviembre a las 8:00 p.m.

