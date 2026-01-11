Kuska, la icónica agrupación de música andina, regresa tras varios años de pausa con un gran concierto el 19 de febrero en el Gran Teatro Nacional de Lima. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Kuska, la icónica agrupación de música andina, regresa tras varios años de pausa con un gran concierto el 19 de febrero en el Gran Teatro Nacional de Lima. Foto: difusión. | Foto: difusión.

William Luna, Max Castro y Pepe Alva, íconos de la música andina, se unen para dar vida nuevamente a ‘Kuska’ (‘Juntos’ en castellano), agrupación conformada por estos 3 artistas y que estuvo desactivada por algunos años. Sin embargo, el relanzamiento del grupo se dará por todo lo grande, con un inolvidable concierto en el Gran Teatro Nacional de Lima.

Pepe Alva, William Luna y Max Castro se reunirán nuevamente en el escenario para interpretar un repertorio basado en la música andina. El concierto, programado para el 19 de febrero, incluirá algunas de las canciones más representativas del proyecto, así como versiones preparadas para esta fecha y, por supuesto, todos los éxitos que el público espera de cada uno de ellos.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

La presentación cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura, con aforo limitado. Foto: difusión.

Canciones como ‘Linda Wawita’, ‘Niñachay’, ‘Vienes y te vas’, ‘Mí Valentín’, ‘Tú me pides que te olvide’, ‘Linda morena’, ‘Duele amar’, ‘Antawara’, ‘Adiós pueblo de Ayacucho’, ‘Matarina’, ‘Comprometida’; son algunas de las infaltables que sonarán aquella noche.

Kuska vuelve por todo lo alto



A través de su fanpage, el grupo Kuska anunció la realización de un concierto el próximo 19 de febrero en el Gran Teatro Nacional, en lo que será una única presentación. La presentación cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura y tendrá aforo limitado. Las entradas se pueden adquirir en la página web de Ticketmaster con precios que van desde S/50.

“Es la unión de tres artistas que individualmente hemos calado en el corazón de mucha gente que sigue la música andina contemporánea. Queremos hacer un llamado a la integridad y unión que nos hace falta a todos los peruanos”, manifestó Max Castro.

“Kuska Perú en el Gran Teatro Nacional significa el renacimiento de uno de los proyectos más importantes grupales que han salido del Perú, una verdadera muestra y ejemplo de unidad, equipo y sobre todo respeto mutuo y admiración entre sus compañeros”, dijo Pepe Alva.

“En este show reviviremos los éxitos de cada uno de nosotros, pero cantados por los tres, como también éxitos clásicos del Perú con arreglos especiales de alto nivel musical, ejecutados por una superbanda de músicos virtuosos del Perú”, añadió Alva.

