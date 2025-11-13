HOYSuscripcion LR Focus

Emil versiona su éxito ‘Piola de flow’ junto al colombiano Lorduy, exintegrante de Piso 21

Emil lanza en 2025 el remix de su éxito "Piola de Flow", con la colaboración de Lorduy, buscando expandir su impacto en la música urbana de Perú y Colombia.

Esta nueva versión, producida por Zetto, destaca por su fusión cultural y fue presentada en vivo en Lima. Foto: difusión.
Esta nueva versión, producida por Zetto, destaca por su fusión cultural y fue presentada en vivo en Lima. Foto: difusión.

Una de las canciones más emblemáticas de Emil, “Piola de Flow”, regresa este 2025 con una versión remix que revitaliza su esencia original. Desde su debut el año pasado, el tema se convirtió en un éxito rotundo en Perú y Ecuador, figurando en los principales rankings de música urbana. Ahora, el participante de ‘Esto es guerra’ presenta una reinterpretación que busca romper nuevas barreras y afianzar su presencia en la escena internacional.

En esta nueva entrega, Emil une fuerzas nuevamente con Lorduy, exmiembro del reconocido grupo Piso 21, quien en esta ocasión no solo colabora como compositor, sino también como intérprete invitado. El remix destaca por su fusión de elementos sonoros y culturales de Perú y Colombia, dando como resultado una propuesta moderna, pegajosa y con proyección global. La producción estuvo a cargo del productor Zetto, mientras que el videoclip fue rodado en Colombia bajo la dirección del cineasta español Reyes.

El remix de ‘Piola de flow’ fue estrenado oficialmente con una presentación en vivo en la discoteca LUMMA de Miraflores, Lima, donde Emil y Lorduy ofrecieron un show lleno de energía y con invitados especiales. Esta colaboración refuerza los lazos entre Perú y Colombia, demostrando que la música urbana sigue siendo una plataforma poderosa para la conexión cultural, la innovación artística y el crecimiento regional.

Emil 'La Causa' se emociona al cantar con Piso 21 en Toluca

lr.pe

Emil y Lorduy siguen firme como solistas

El 2025 ha sido un año decisivo en la carrera de Emil, quien sigue posicionándose como uno de los talentos emergentes más sólidos del pop urbano latino. Con temas como ‘Chat GPLove’, ‘Tokio’ y ‘Si quieres volver’, el cantante ha reforzado su conexión con el público en países como Perú, México y Colombia, llevando su estilo fresco y versátil a diversos escenarios. 

Además de su faceta musical, Emilio Jaime ha incursionado exitosamente en el boxeo de celebridades, acumulando cuatro victorias consecutivas. A mediados de año, su participación especial en el programa ‘Esto es guerra’ marcó su esperado retorno a la televisión peruana, como refuerzo de los ‘combatientes’.

Por su lado, Lorduy continúa consolidando su carrera como solista tras su salida de Piso 21. En los últimos meses, el colombiano ha lanzado sencillos que han captado la atención del público regional, como ‘Allá en Cali’, ‘Pa’ que tin’, ‘Deli’ y ‘Corazonada’, esta última en colaboración con Natalia Natalia. Su crecimiento artístico lo ha llevado a presentarse en escenarios de Colombia, Perú y Ecuador, perfilándose como una de las nuevas voces destacadas del pop urbano latino.

