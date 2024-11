Septeto Acarey: "Seguimos teniendo trabas por hacer un ritmo diferente y música original"

De mantel largo. Septeto Acarey, la destacada agrupación peruana, cumple 10 años de creación musical y lo celebrará la presencia de artistas como Daniela Darcourt, Tania Pantoja, Amy Gutiérrez, Lita Pezo, Susan Ochoa, el “Zambo” Barbieri, María Grazia Polanco, Kiara Franco, Coti Loyola, Gaby Zambrano, Tito Manrique, Willy Noriega y Los Barraza.

Precisamente con Lita Pezo, finalista de la última edición de Viña del Mar, acaban de estrenar 'Te amo más', su primera canción en balada compuesta por el maestro Jorge Luis Piloto que forma parte del álbum 'Subiendo el tono' que se lanzará en el 2025. Cabe precisar que la primera canción del próximo LP es 'El Extranjero', dedicada a las personas que han migrado de sus países para buscar un futuro mejor. Reynier Pérez, su director nos respondió algunas interrogantes sobre cómo han sido estos diez años.

¿Cómo ha sido promover la fusión del son tradicional con melodías contemporáneas?

Nuestro objetivo ha sido crear una música que sea auténtica y respetuosa con nuestras raíces, pero que también sea fresca y atractiva para las nuevas generaciones.

¿Qué trabas han encontrado?

Durante nuestra trayectoria, hemos tenido y seguimos teniendo muchas trabas, por hacer un ritmo diferente y hacer música original sobre todo. Lastimosamente en nuestro país si no eres mediático o no tienes escándalos que venden en algunos medios, pues no hay apoyo como tal.

¿Cuál es el rol que cumple la radio?

En cuanto al tema de las radios, la verdad, hasta ahora no entiendo como funciona en Perú. Pero a Dios gracias, a nosotros quienes nos apoyaron por primera vez al ver que estábamos sonando en radios mexicanas fue radio Panamericana y luego se sumó Radiomar, pero a pesar de 8 álbumes con más de 80 temas en 10 años, en radios peruanas no sonaron ni la décima parte teniendo música con calidad de producción con letras de un gran compositor con temas nominados, incluso a los Latin Grammys.

Su historia

Fundada en 2014 por Reynier Pérez, cubano nacionalizado peruano, la agrupación es conocida por fusionar el son tradicional con melodías contemporáneas. Su trayectoria incluye éxitos radiales en Perú y México con 8 álbumes en su haber, presentaciones en el Estadio Azteca ante más de cien mil personas, y tres nominaciones a los Latin Grammy. Cuenta con colaboraciones con grandes figuras de la música latina como Gilberto Santa Rosa, José Alberto 'El Canario' y Luis Enrique.

¿Cuándo y dónde será el festejo?

Septeto Acarey celebrará su primera década en los escenarios con éxitos como: 'Frágil', 'Eres mi sueño', 'Enamórate bailando', 'No te enamores de mí', 'La noche pinta bien', entre otros, este 7 de diciembre en el Centro de Convenciones Maracaná, en Jesús María. Entradas en Teleticket.