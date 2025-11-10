Maya Endo, una talentosa artista de 22 años, lanza su primer disco ‘Todo eso que soñé’, un álbum que explora la vida en sus veintes con 12 canciones únicas que reflejan sus emociones. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Maya Endo, una talentosa artista de 22 años, lanza su primer disco ‘Todo eso que soñé’, un álbum que explora la vida en sus veintes con 12 canciones únicas que reflejan sus emociones. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Maya Endo es una artista multidisciplinaria de 22 años que podría estar disfrutando de la música de su generación, pero es “un alma vieja”. Prefiere géneros como el jazz, R&B, indie folk y pop alternativo. Uno de sus grandes sueños ya lo cumplió el pasado 24 de octubre, cuando por fin pudo lanzar ‘Todo eso que soñé’, su primer disco que incluye 12 canciones que muestran su lado más personal.



En este disco, Maya Endo narra el comienzo de sus veintes con una mirada honesta y sin pretensiones. Estas capturan la tensión entre los sueños idealizados y la realidad impredecible: rupturas, nuevos comienzos y mudanzas de por medio. Tras el lanzamiento, la cantautora pudo concretar su segundo sueño: presentar ‘Todo eso que soñé’ en un concierto, que se realizó el 1 de noviembre en la Sala Osma de Barranco, donde compartió escenario con sus amigos y colegas: Lorena Blume, Moncho Berry, Abril Zignago y MAYLO.

El 1 de noviembre, Maya presentó su disco en un emotivo concierto en la Sala Osma de Barranco, donde compartió escenario con artistas amigos como Abril Zignago, Lorena Blume y Moncho Berry, entre otros. Foto: difusión.

Maya Endo y su transición entre lo nuevo y lo viejo



En conversación con La República, Maya contó lo que le suelen decir las personas al notar que la joven ha optado por fusionar raíces latinoamericanas con géneros no tan comerciales. “Me han dicho: ‘Oye, tienes un alma vieja, estás haciendo jazz, estás haciendo música que ya no se escucha hoy en día’. Creo que muchas de mis canciones tienen esos elementos de música de antes”, indica.



Sin embargo, Maya no le huye a la música moderna como el género urbano. "Nunca me he limitado a también explorar tintes de música que están más de moda hoy en día. Mi disco tiene de todo un poco. Por ejemplo, ‘Vino en taza’, que es la primera canción del disco y la primera que se hizo viral en redes, es una canción bastante influenciada por el rock argentino. Podría ser una canción que estrenó en los años 80’ o 90’, ya que el sonido me lleva eso, pero ‘Dale forma’, la segunda canción del disco, tiene como bits totalmente electrónicos y es totalmente experimental. Me gusta pensar que mi proyecto tiene un pie en música de los clásicos y otro pie en música contemporánea. Eso es lo que le hace único", dice emocionada.



Maya Endo y su experiencia con el séptimo arte



Otro de los momentos felices de Maya Endo fue cuando escuchó ‘Hasta pronto’ en el cine, en el avant premiere de ‘My Storylof’, la película de Benjadoes. “Wow! Fue un momento muy hito para mí. Yo no había visto la película, sabía que mi canción sonaba, pero cuando la escuché en el cine, fue una emoción muy loca, como no me lo podía creer, sentía que estaba soñando un poco”, menciona entre risas.

Una de las canciones de Maya Endo fue parte de ‘My Storylof’, la película de Benjadoes. Foto: difusión.

No todo quedó allí. Tras salir de la sala de cine, Maya se mostró sorprendida cuando muchos se le acercaban para felicitarla por la canción. “Para mí fue un honor muy grande. Esa noche y al día siguiente, yo decía: ‘Ala, no puede ser, fue real’. Fue loquísimo. Yo haría esto más seguido. No fue intencional componer la canción para la película, pero encantaría entrarle al universo de escribir canciones para películas”, añade.



Maya Endo defiende su estilo musical



Desde que Maya empezó a promocionar algunas de sus canciones en TikTok, los comentarios positivos inundaron sus redes. Sin embargo, cuando Jazz la invitó a subir al escenario a cantar con él, no faltaron los cuestionamientos y algunos aseguraron que hacían “música para limeños privilegiados”. Ante esto, Maya indica a La República que lamenta ese tipo de reacciones. “Siempre van a haber personas que, por redes sociales, se descargan y desahogan su lado más amargo. Me da un poco de pena porque a veces vemos cosas en redes sociales que no nos gustan y podemos seguir pasando, no hay necesidad de odiar”, dice.



Por otro lado, ella es consciente de sus privilegios, pero le parece muy injusto que esas etiquetas opaquen su esfuerzo y sus ganas de hacer música. “No es ninguna mentira que somos limeños eh y que tenemos un montón de privilegios. Pero creo que tanto Juanca (Jazz) como yo intentamos mantener lo más modestos posible en el sentido de que no estamos presumiendo lo que tenemos ni pensando que somos superiores que nadie por nuestros propios privilegios. Al contrario, agradecemos muchísimo poder dedicarnos a esto. Además, somos personas superdisciplinadas y determinadas hasta cumplir nuestro objetivo de conectar con la gente y sanar a través del arte. Estamos felices de que tantas personas encuentran en nuestro arte un refugio, una manera de conectar con sus emociones”, concluye.