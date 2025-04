El popular comediante Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca', sigue en estado delicado tras ser intervenido quirúrgicamente por un traumatismo encefalocraneano severo el 14 de marzo. A las 4:00 a.m. de ese día, el integrante de 'JB en ATV' fue encontrado inconsciente en las calles de Lince y trasladado de emergencia al hospital Casimiro Ulloa en Miraflores. Luego de ser sometido a una operación de alto riesgo, su pronóstico sigue siendo reservado, y su familia teme que no se trató de un simple accidente. Los hijos de 'Yuca' sospechan que el comediante pudo haber sido agredido antes de caer, por lo que han presentado una denuncia formal y solicitado a las autoridades llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del incidente.

Después de ser operado, Enrique Espejo fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intermedios del hospital Sabogal en el Callao. A pesar de haber despertado del coma inducido, su condición sigue siendo crítica, ya que no responde a estímulos y su estado neurológico es preocupante. Según el jefe de medicina interna del hospital, las lesiones en su cráneo son de tal magnitud que podrían haber sido causadas por una caída desde gran altura, una agresión o un accidente automovilístico.

¿Qué revelan las cámaras de seguridad sobre el accidente de 'Yuca'?

De acuerdo con las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lince, se observa a Enrique Espejo en las primeras horas del 14 de marzo conversando con un miembro del serenazgo antes de caminar por las calles en dirección a su casa. A las 3:47 a.m., se ve cómo pierde el equilibrio y cae violentamente al pavimento, quedando inconsciente durante varios minutos. Un chofer que pasaba por el lugar lo auxilió, y más tarde, las patrullas de serenazgo llegaron para atender la emergencia. En un inicio, 'Yuca' se mostró consciente y agradeció la ayuda, pero alrededor de las 4:20 a.m., se recibió una segunda llamada alertando sobre su caída, esta vez con un golpe en la cabeza.

Según la hija de Enrique, Jazmín Espejo, en un principio los médicos le informaron que su padre estaba al borde de la muerte, lo que aumentó las sospechas de que la caída pudo haber sido provocada por una agresión previa. "Lo que nos explicaron los médicos fue que mi papá estaba al borde de la muerte", afirmó entre lágrimas.

La familia ha pedido a las autoridades que investiguen a fondo lo sucedido. "No entendemos por qué el serenazgo no lo acompañó si lo vieron desorientado preguntando cómo llegar", dijo Jazmín, expresando su preocupación por el comportamiento del personal de seguridad, que aparentemente no prestó suficiente atención al estado de 'Yuca'. Mientras tanto, la familia del comediante y sus compañeros de 'JB en ATV' piden oraciones a sus seguidores y exigen que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer qué ocurrió.