Entretenimiento

¡La música latina está de moda! Bad Bunny hace historia en los Grammy 2025 con seis nominaciones

Bad Bunny compite por álbum del año, grabación del año y canción del año en los Grammy 2025. Recordándonos que lo latino siempre tendrá un lugar en la historia de la música mundial.

Bad Bunny obtuvo seis nominaciones en los Premios Grammy 2025. Foto / Composición: LR
Bad Bunny obtuvo seis nominaciones en los Premios Grammy 2025. Foto / Composición: LR

Lo amas o lo odias. No existe término medio cuando se habla de Benito Antonio Martínez Ocasio, el fenómeno global conocido como Bad Bunny, probablemente el latino más influyentes de los últimos años. Sin embargo, en el 2022, cuando lanzó 'El apagón', sencillo de su cuarto disco 'Un verano sin ti', y pronunció aquella frase: "Ahora todos quieren ser latinos", quizá nunca imaginó que, apenas tres años después, su sexto álbum de estudio, 'Debí tirar más fotos', lo llevaría a hacer historia al ser nominado a tres de las cuatro categorías más importantes de los Premios Grammy 2025

El puertorriqueño compite por álbum del año, grabación del año y canción del año, con artistas como Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Justin Bieber. Además, Bad Bunny se convierte en el primer latino en ser reconocido simultáneamente en tres categorías generales de los Grammy, históricamente dominadas por artistas angloparlantes. El impacto no es solo musical, es casi cultural. Bad Bunny no solo llena estadios, redefinió la masculinidad en el mainstream, puso el español en la cima del mercado global y trabaja por transformar la narrativa de lo latino en la industria del entretenimiento.

PUEDES VER: Telemundo elogia a Bad Bunny en Congreso de la Lengua en Arequipa: "Es el hispano que más defiende el español"

lr.pe

Bad Bunny es el artista latino del siglo, según Billboard

Aunque a muchos les cause sorpresa, la música del 'Conejo malo' ha sido tema de estudios académicos. Por ejemplo, la Universidad de Yale imparte el curso 'Estética musical y política de Bad Bunny'. Además, su estilo ha roto barreras en la moda y su presencia ha influido en protestas, compañas y movimiento sociales en Puerto Rico y más allá de la isla, tal y como lo hizo en el 2019 cuando se unió a las masivas protestas a favor de la renuncia del exgobernador de Puerto, Ricardo Roselló.

Cabe resaltar que sus múltiples nominaciones en los Grammy llegan poco después de recibir el Premio Billboard Latino al 'Artista latino del siglo XXI', presentado por la legendaria Rita Moreno, ganadora del Óscar e ícono de la representación latina en Hollywood, quien, casi de manera premonitoria, declaró: "Bad Bunny fue escribiendo su historia sin pedir permiso, transformando la música latina para siempre" y "el primero en colocar un álbum completamente en español en el #1 del Billboard 200". Ahora, la humanidad entera canta y baila en español.

PUEDES VER: Bad Bunny brillará en el Super Bowl 2026 como protagonista del show de medio tiempo

lr.pe

¿De qué trata 'Debí tirar más fotos', el álbum de Bad Bunny con seis nominaciones a los Grammy?

'Debí tirar más fotos', sexto álbum de estudio de Bad Bunny, está compuesto de 17 canciones dedicadas completamente a Puerto Rico, que viaja entre el neo-bolero, house, bachata, reggaetón clásico, son, el jíbaro, música caribeña, salsa, plena y dembow. El álbum ha sido bien recibido por la crítica especializada y catalogado como "un homenaje a su identidad latina", en el que colabora con una gran variedad de artistas puertorriqueños, como Omar Courtz, Dei V, la banda Chuwi y los Plenos de la costa.

Benito ha evolucionado de un artista de trap con poca proyección a una estrella pop global que sabe que el tiempo corre y, parafraseándolo, que busca inmortalizar su ADN en el lenguaje de la música. Recordándonos que lo latino siempre tendrá un lugar en la historia de la música mundial.

