Bad Bunny transmitirá gratis su concierto EN VIVO: cuándo y dónde ver “No me quiero ir de aquí: Una Más” desde Puerto Rico

Bad Bunny realizará un concierto que podrá ser visto de manera online por miles de sus fans en el mundo. El artista puertorriqueño dará un show en la residencia de conciertos del artista bajo el nombre de 'No me quiero ir de aquí: una más'.

Aunque, en esta última edición, solo pueden ingresar locales, la sorpresa es que, será transmitido en vivo por ciertas plataformas, esto permitirá que los fans en el mundo puedan conectarse y ser partícipes del concierto.

¿Cuándo será el concierto virtual de Bad Bunny?

A través de cuenta oficial en Instagram, Bad Bunny, anunció que brindará un concierto presentando 'No me quiero ir de aquí: una más', la fecha será 20 de septiembre. Aunque, también podrán asistir de manera presencial quienes estén en Puerto Rico el Coliseo José Miguel Agrelot, puesto que, ahí se dará el show. Pero, los fans de diferentes partes del mundo también podrán acceder.

¿Cómo ver el concierto virtual gratis de Bad Bunny?

El concierto 'No me quiero ir de aquí: una más', será transmitido en vivo por Amazon Prime, Twitch y la app Amazon Music. Por ello, los fans podrán acceder a unas de las plataformas mencionadas y ser partícipes del show que brindará Bad Bunny.

¿En qué horario será el concierto virtual de Bad Bunny?

Si deseas disfrutar del concierto 'No me quiero ir de aquí: una más' podrás disfrutarlo desde la comodidad de tu hogar. El horario para quienes estén en México, Colombia y Perú será: 7:30 p. m. Para Argentina y Chile será 9:30 p. m.