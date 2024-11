Kiara Lozano, conocida cantante de cumbia y miembro de Corazón Serrano, sorprendió recientemente al hablar sobre sus planes a futuro fuera de la música. Con una personalidad decidida, Lozano reveló que, aunque se siente orgullosa de su carrera en la agrupación, su visión a largo plazo incluye metas académicas y profesionales en áreas alejadas del escenario. Su enfoque va más allá de la música, pues la joven intérprete planea formarse en una carrera universitaria, lo que, según sus palabras, también inspira a sus seguidores a no quedarse en la zona de confort.

La artista hizo hincapié en la importancia de no conformarse, compartiendo su deseo de que quienes la apoyan en su faceta musical la reconozcan también como profesional en el futuro. Con la humildad y franqueza que la caracterizan, Kiara explicó cómo las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera han sido una motivación para seguir avanzando y reafirmar su identidad.

Kiara Lozano revela qué quiere hacer cuando deje Corazón Serrano

Durante una transmisión en vivo en TikTok, Kiara Lozano sorprendió a sus seguidores al compartir sus aspiraciones fuera del mundo de la música. La joven intérprete de Corazón Serrano confesó que su deseo es prepararse profesionalmente en una carrera universitaria.

“En unos años quiero que todas esas personas que van a continuar siendo mis seguidores, me vean como Kiara la obstetra, como Kiara la licenciada o de lo que sea que quiera estudiar. Así que, todas las críticas o los comentarios que se generalizan, creo que uno ya los toma como desea tomarlos. Yo los tomo de manera constructiva, pero a mí siempre me gustó dar respuesta, y creo que esa respuesta a muchos no les cae bien, pero esa es la personalidad que yo he construido durante muchos años. Si no está bien, pues en algún momento me daré cuenta cuando de repente sucedan cosas, pero mientras tanto, eso es lo que soy”, comentó la cantante.

Kiara Lozano y la conexión con sus seguidores

Consciente de la influencia que tiene en quienes la apoyan, Kiara Lozano abordó también cómo maneja las críticas y su perspectiva de la vida profesional. En su live de TikTok, la cantante enfatizó la importancia de no quedarse en un solo camino y de seguir avanzando hacia nuevas metas.

"Respeto los comentarios de todos, pero creo que ninguna persona tiene que ser conformista. Yo espero estudiar de aquí en unos años y espero que todos mis fieles seguidores puedan verme también como una profesional", agregó la cantante de cumbia.