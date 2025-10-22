Los conciertos de Bad Bunny en Lima iban a realizarse originalmente los días 30 y 31 de enero de 2026. | Foto: composición LR/Ticketmaster/AFP

Si compraste entradas para ver a Bad Bunny en Lima en 2026, hay cambios importantes que debes tener en cuenta. Este 22 de octubre de 2025 se confirmó la reprogramación de los dos conciertos que el artista puertorriqueño ofrecerá en el Estadio Nacional como parte de su gira mundial 'Debí tirar más fotos World Tour'. Las fechas originales —30 y 31 de enero— han sido adelantadas, según anunció la producción del evento a través de Ticketmaster.

El ajuste responde a la reciente confirmación del cantante como parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, lo que obligó a modificar su agenda en varios países, incluyendo Perú, Chile y Colombia. Las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas, y no será necesario realizar ningún cambio adicional.

Reprograman conciertos de Bad Bunny en Perú 2026: ¿cuáles son las nuevas fechas?

"Tras el anuncio de su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl, los conciertos en Colombia, Chile y Perú se deben reprogramar", señala el comunicado publicado en Ticketmaster. En el caso de Perú, los shows —que habían logrado sold out— ahora serán el viernes 16 y sábado 17 de enero de 2026, ambos en el Estadio Nacional, ubicado en Lima.

Los boletos previamente adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas. Según el anuncio, "las entradas del paquete VIP adquiridos para el día 30 de enero de 2026 serán válidas para el 16 de enero de 2026, y las entradas y paquetes VIP adquiridos para el 31 de enero de 2026 serán válidas para el 17 de enero de 2026".

Los conciertos de Bad Bunny en Lima iban a realizarse originalmente los días 30 y 31 de enero de 2026. Foto: composición LR/Ticketmaster/AFP

¿Qué pasa si no puedo asistir a las nuevas fechas de Bad Bunny en Perú 2026?

De acuerdo con lo expuesto por la producción, no sería necesario realizar ningún trámite adicional para validar los tickets, lo que garantiza tranquilidad para los miles de fans que ya habían asegurado su lugar en el esperado regreso del artista puertorriqueño.

Sin embargo, quienes no puedan asistir a los conciertos reprogramados de Bad Bunny en Lima 2026 tendrán la opción de solicitar la devolución de sus entradas y/o paquetes VIP. El plazo para gestionar el reembolso vence el 10 de noviembre de 2025, y el trámite deberá realizarse exclusivamente a través del Centro de Ayuda al Fan de Ticketmaster, en la web de la ticketera.