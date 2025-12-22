Desde ‘El Hermano de Santa’ hasta ‘El Grinch’: todas las películas navideñas para ver por HBO Max

Estas son las películas navideñas que podrás ver por HBO Max

Estas son las películas navideñas que podrás ver por HBO Max

HBO Max da la bienvenida a la temporada festiva con una programación especial por Navidad pensada para disfrutar durante todo diciembre. La plataforma reúne una amplia selección de películas y series que acompañan distintos estados de ánimo, desde historias entrañables hasta opciones para desconectarse del bullicio.

Bajo el nombre Época de Grandes Historias, el servicio de streaming propone contenidos ideales para compartir en familia, revivir clásicos navideños o descubrir nuevos estrenos que renuevan el espíritu de estas fechas tan esperadas.

TE RECOMENDAMOS CANALIZACIÓN CONSCIENTE PASO A PASO: CONECTA CON CLARIDAD | ASTROMOOD CON CINTHIA CERNA

Clásicos de Navidad que puedes ver en HBO Max

La colección incluye producciones que se han convertido en referentes de estas fechas y que mantienen intacto su encanto con el paso del tiempo. Estas historias destacan por su mensaje, humor y calidez.

Entre los clásicos navideños disponibles se encuentran:

El Expreso Polar

El Duende

El Grinch

Una Navideña Historia de Navidad

El Hermano de Santa

Una Navidad de Locos

Un Misterio de Navida

Navidad en Armonía

Estrenos navideños disponibles en HBO Max

Para quienes buscan renovar el espíritu festivo, la plataforma suma producciones recientes que apuestan por la fantasía, el romance y la comedia familiar. Estas propuestas ofrecen nuevas miradas sobre la Navidad.

Dentro de los estrenos navideños se incluyen:

Navidad en el País de las Maravillas

La Familia McMullen

Una Chispa Navideña

Una Navidad para Escribir y Amar

El Mejor Espectáculo Navideño de Todos los Tiempos

Series para sobrevivir a reuniones familiares

HBO Max también ofrece alternativas ideales para quienes prefieren una pausa distinta antes o después de los encuentros familiares. Estas series presentan dinámicas intensas y personajes memorables.

Las series disponibles en esta selección son:

Succession

Los Soprano

Casado con Hijos

La Edad Dorada

Sierra Madre Prohibido Pasar

Belleza Fatal

Como Agua para Chocolate

La Promesa

Películas para disfrutar en familia en HBO Max

Las celebraciones también se prestan para compartir historias pensadas para todos los públicos. El catálogo incluye títulos recientes y producciones que invitan a reunirse frente a la pantalla.

Entre las propuestas se encuentran Una Película de Minecraft, Mi Villano Favorito 4, Superman, Wicked, Karate Kid Leyendas, Paddington Aventura en la Selva y El Mundo Perdido Jurassic Park, opciones que combinan diversión, aventura y emoción.