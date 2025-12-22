Desde ‘El Hermano de Santa’ hasta ‘El Grinch’: todas las películas navideñas para ver por HBO Max
La plataforma presenta una colección especial con clásicos, estrenos y series ideales para disfrutar en esta Navidad.
HBO Max da la bienvenida a la temporada festiva con una programación especial por Navidad pensada para disfrutar durante todo diciembre. La plataforma reúne una amplia selección de películas y series que acompañan distintos estados de ánimo, desde historias entrañables hasta opciones para desconectarse del bullicio.
Bajo el nombre Época de Grandes Historias, el servicio de streaming propone contenidos ideales para compartir en familia, revivir clásicos navideños o descubrir nuevos estrenos que renuevan el espíritu de estas fechas tan esperadas.
Clásicos de Navidad que puedes ver en HBO Max
La colección incluye producciones que se han convertido en referentes de estas fechas y que mantienen intacto su encanto con el paso del tiempo. Estas historias destacan por su mensaje, humor y calidez.
Entre los clásicos navideños disponibles se encuentran:
- El Expreso Polar
- El Duende
- El Grinch
- Una Navideña Historia de Navidad
- El Hermano de Santa
- Una Navidad de Locos
- Un Misterio de Navida
- Navidad en Armonía
Estrenos navideños disponibles en HBO Max
Para quienes buscan renovar el espíritu festivo, la plataforma suma producciones recientes que apuestan por la fantasía, el romance y la comedia familiar. Estas propuestas ofrecen nuevas miradas sobre la Navidad.
Dentro de los estrenos navideños se incluyen:
- Navidad en el País de las Maravillas
- La Familia McMullen
- Una Chispa Navideña
- Una Navidad para Escribir y Amar
- El Mejor Espectáculo Navideño de Todos los Tiempos
Series para sobrevivir a reuniones familiares
HBO Max también ofrece alternativas ideales para quienes prefieren una pausa distinta antes o después de los encuentros familiares. Estas series presentan dinámicas intensas y personajes memorables.
Las series disponibles en esta selección son:
- Succession
- Los Soprano
- Casado con Hijos
- La Edad Dorada
- Sierra Madre Prohibido Pasar
- Belleza Fatal
- Como Agua para Chocolate
- La Promesa
Películas para disfrutar en familia en HBO Max
Las celebraciones también se prestan para compartir historias pensadas para todos los públicos. El catálogo incluye títulos recientes y producciones que invitan a reunirse frente a la pantalla.
Entre las propuestas se encuentran Una Película de Minecraft, Mi Villano Favorito 4, Superman, Wicked, Karate Kid Leyendas, Paddington Aventura en la Selva y El Mundo Perdido Jurassic Park, opciones que combinan diversión, aventura y emoción.