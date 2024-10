El pasado domingo 27 de octubre, Paul McCartney brindó un concierto inolvidable en el Estadio Nacional, donde miles de personas cantaron con entusiasmo las canciones que han marcado generaciones. Sin embargo, con la partida del icónico artista británico, la música de The Beatles seguirá viva, no solo porque sus éxitos son eternos, sino también gracias a un grupo de peruanos que continúa homenajeando a los cuatro de Liverpool.

The Beatles de Perú brillaron en ‘Yo soy’



En el 2013, los jovencitos Nicolás Reinaga, Fabrizio Rozas, José Luis Rozas y Piero Rozas sorprendieron al jurado de ‘Yo soy’ al presentarse como la banda de rock británica The Beatles. Gracias a su esfuerzo, dedicación y cariño del público, los artistas llegaron a la final de la séptima temporada. Desde entonces, no dejaron de cautivar a sus fans.



La final de la séptima temporada se realizó el viernes, 2 de agosto de 2013. Aquella noche, los imitadores de Tony Rosado (Edson Marchán), Noel Schajris (Fernando Reyna), José José (Carlos Burga) y The Beatles (Nicolás, Fabrizio, José Luis y Piero) llegaron a la gala final. Después de brillantes presentaciones, el público eligió a José José como el ganador de la temporada, mientras que el cuarteto quedó en segundo lugar. Muchos quedaron disconformes con los resultados.

Este grupo de hermanos contó que desde su adolescencia han imitado a The Beatles, llegando incluso a faltar al colegio para algunas presentaciones. Tras ganar popularidad en ‘Yo soy’, los jóvenes formaron la banda Los Mapaches en 2014, donde empezaron interpretando covers y, posteriormente, lanzaron sus propias canciones, todo mientras continuaban con sus estudios universitarios.



¿Qué fue de Los Mapaches?



Los Mapaches son una banda de rock independiente peruana que viene creciendo con una propuesta musical diferente desde el 2014, conformada por cuatro jóvenes: José Rozas (Guitarra rítmica y voz), Piero Rozas (Primera guitarra y voz), Fabrizio Rozas (Bajo y voz) y Franco Mantero (Batería). Lanzaron su primer single ‘El extraño’ en el 2015 junto a su videoclip que tuvo una gran acogida en las redes sociales, además otro tema del mismo EP llamado ‘Difícil de conseguir’.



Fabrizio Rozas contó que imita a Paul McCartney porque cuando era pequeño, su papá le hacía escuchar continuamente The Beatles, hasta que le llegó a encantar. Por su parte, Piero Rozas imita a George Harrison porque cada vez que salía a caminar con su padre y había un camino largo, le ponía la música de los ingleses. “En ese entonces, cuando éramos chibolos, pensábamos que era música para ancianos, pero era porque no entendíamos el sonido y que ha hecho esa banda para la música; pero bueno, nos llegó a gustar”, dijo.



En tanto, José Rozas, quien imita a John Lennon, revela por qué ama mucho la música de los cuatro de Liverpool. “The Beatles es una banda que ha experimentado bastante, no ha tenido límites, siempre ha hecho lo que han sentido que estaba bien y en ese en tiempo nadie hacía lo que ellos hacían, ellos hacían algo y los demás lo copiaban”, sostuvo.



Los Mapaches ofrecerán un tributo a The Beatles



¡Una noche para recordar a los cuatro de Liverpool! Este sábado 23 de noviembre del 2024, desde las 8 p.m., Los Mapaches ofrecerán el concierto ‘Los Beatles Tributo’ en el centro de convenciones Bianca, ubicado en la avenida Grau 135 – Barranco.



Inolvidables clásicos que siempre estarán en nuestra memoria como ‘Here comes the sun’ (1969), ‘Hey Jude’ (1968), ‘A day in the life’ (1967), ‘Let it be’ (1970), ‘She loves you’ (1963) y ‘Penny Lane’ (1967) serán interpretados para el deleite del público amante de los Fab Four. Además, los acompañarán los legendarios de la banda Frágil. Las entradas están a la venta en Teleticket.

La agrupación Frágil ofrecerá un concierto este 23 de noviembre en Bianca. Foto: difusión