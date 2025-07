El actor peruano Ray del Castillo vuelve a llamar la atención del público con su participación en la película ‘Locos de amor, mi primer amor’, donde interpreta a Miki, un personaje gay que lleva un importante mensaje de aceptación y amor propio. “Estoy feliz de que el público haya acogido tan bien al personaje, más allá de su orientación, porque habla de ser feliz sin prejuicios”, dijo sobre este rol.

Sin embargo, el actor también sorprendió al confesar durante una entrevista con La República el vínculo familiar que tiene con Jefferson Farfán, el exfutbolista peruano al que dio vida en la pantalla grande cuando era adolescente. “Mucha gente no sabe que Farfán es mi tío”, reveló. Ray del Castillo asegura que fue un personaje que lo impulsó al estrellato y le abrió puertas importantes en el medio artístico, al punto de que aún lo reconocen en las calles por ese papel.

Actor Ray del Castillo cuenta su vínculo familiar con Jefferson Farfán

El actor Ray del Castillo sorprendió al revelar el verdadero lazo familiar que lo une a Jefferson Farfán, a quien interpretó en su adolescencia para la película autobiográfica del exfutbolista. “Yo vivo, bueno, en las calles donde vive su familia paterna. Entonces, él es parte de mi familia por parte de mi papá, porque mi abuela es prima de su abuelo”, explicó, dejando claro que existe un vínculo que va más allá de la pantalla.

Además, el joven artista confesó que fue durante el rodaje del filme que conoció por primera vez a la popular ‘Foquita’. “Hay una relación muy amena con su familia y también lo conozco a él. Bueno, lo conocí por primera vez en la peli, pero mi abuela me contó, bueno, mira, yo lo conozco desde pequeño, él es mi sobrino lejano. Y me enseñó una foto incluso de él de bebito que mi abuela lo estaba cargando”, relató emocionado.

—¿Cuál crees que es el mensaje más importante que deja tu personaje en la película?

—Más importante creo que del personaje de Miki es aceptarse. Aceptarse quién eres, sin prejuicio de nada, sin escuchar el qué dirán. O sea, que obviamente para muchos sé que es difícil, porque estamos también en una ciudad donde obviamente cualquier cosa que nos digan o que hagamos va a estar juzgada. Entonces, por ese lado también yo dije, obviamente, tenía mucho miedo cómo recibir el público el personaje de Miki, porque dije: 'de repente lo van a juzgar', pero no, creo que ha recibido muy buenas críticas y por ese lado estoy muy feliz, porque uno también habla mucho de cómo estamos avanzando, así sea pequeño el paso.

—¿Cómo recuerdas tu participación interpretando a Jefferson Farfán en su película biográfica?

—Mucha gente me reconoce en las calles por Farfán, y yo feliz, feliz, emocionadísimo. A veces mucha gente piensa que como que yo estoy a la defensiva de que yo hice Farfán. No, yo estoy feliz de haber hecho Farfán. Creo que fue un personaje que me ayudó muchísimo a sobresalir, no solamente en el tema de que la gente me reconozca en las calles, sino también en el tema del arte. Muchos productores, directores pudieron conocer mi trabajo por Farfán. Entonces, bueno, también yo feliz, emocionadísimo de haber interpretado a ese personaje tan importante para mí.