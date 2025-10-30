El Reggaetón Lima Festival 6, que se celebra en el Estadio Nacional, contará con artistas internacionales como Myke Towers, Arcángel y Farruko, prometiendo un espectáculo inolvidable. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

El Reggaetón Lima Festival 6, que se celebra en el Estadio Nacional, contará con artistas internacionales como Myke Towers, Arcángel y Farruko, prometiendo un espectáculo inolvidable. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

Este viernes 31 de octubre, Lima se llenará de fiestas, no solo por el Día de la Canción Criolla, sino también por Halloween. Miles de personas están con expectativas altas para disfrutar la ‘Noche de Brujas’ con los mejores conciertos, donde no faltarán ritmos musicales como el reggaetón, la salsa, la cumbia y el huayno, con precios para todos los bolsillos. Algunos aprovecharán la ocasión para llevar su mejor disfraz.

Artistas internacionales llegan para el Reggaetón Lima Festival 6



Lima ya está lista para vivir una nueva edición del Reggaetón Lima Festival, una de las emocionantes fiestas de Halloween 2025, repletas de música pegajosa y entretenimiento. Este evento se llevará a cabo en el Estadio Nacional y contará con una alineación de lujo encabezada por verdaderas leyendas y estrellas contemporáneas del género para ofrecer un espectáculo que promete ser histórico e inolvidable.

Los artistas internacionales que serán parte del Reggaetón Lima Festival 6 son Arcángel, Myke Towers, Yandel, Farruko, Tito ‘El Bambino’, Sech, la voz romántica del género; Noriel, ícono del trap latino; Maldy, integrante del legendario dúo Plan B, Kapo, Lennox y Dalex, representantes de la nueva ola del reguetón. Para variar un poco el cartel, se contará con la presencia de la Charanga Habanera, que promete hacer vibrar a todo el estadio con su fusión tropical. Las entradas están a la venta en Teleticket y aún hay descuento del 30% para las zonas disponibles.

Reggaetón Lima Festival llega por Halloween

Yarita Lizeth llevará su huayno a San Juan de Lurigancho



‘La Chinita del amor’ está de aniversario. La cantante Yarita Lizeth decidió celebrar sus 15 años de carrera artística en San Juan de Lurigancho, donde ha armado un gran escenario. Según la artista puneña, nunca se había armado una estructura tan grande en el distrito para un concierto.

Para este aniversario que se realizará este viernes 31 de octubre, Yarita Lizeth no estará sola. Ha invitado a las agrupaciones más sonadas del momento como Corazón Serrano, La Bella Luz, Son del Duke y Armonía 10 de Walther Lozada. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/ 65.10.

Yarita Lizeth celebrará sus 15 años de carrera con artistas invitados. Foto: difusión.

La cumbia sonará fuerte en Plaza Norte



Una vez más, regresa el ‘Hallocumbia’, un evento que busca fomentar la cumbia por Halloween, uno de los eventos más esperados por grandes y chicos. En esta oportunidad, las orquestas que tendrán la responsabilidad de hacer bailar a los peruanos son Caribeños de Guadalupe, orquesta que hace unas semanas celebró por todo lo grande su aniversario 54.

Para alegría de los asistentes, también estarán las vocalistas de Corazón Serrano, agrupación que viene saboreando el éxito de sus canciones y de sus conciertos. A las chicas se les unirá Armonía 10, una de las pocas agrupaciones que ha podido celebrar su aniversario en el Estadio San Marcos. Las entradas para el ‘Hallocumbia 2025’ están a la venta en Vaope desde S/44.

La música tropical, el gran protagonista de Halloween



La Combinación de La Habana llegará al ‘Halloween Party’, donde cantará sus mejores éxitos como ‘Atea’, ‘Este año no’, ‘Así soy yo’, ‘Pisco sour con ceviche’, ‘La criolla’, ‘La peruana’ y ‘Se le nota’. Este evento se realizará este viernes 31 de octubre desde las 9:00 p.m. en la discoteca Le París (Calle Nicolás de Piérola 761, Centro de Lima. Las entradas están disponibles en boletería.

‘Valaverso’, que se llevará a cabo el viernes 31 de octubre desde las 9:00 p.m., es otra de las fiestas más esperadas de Halloween. Los encargados de hacer disfrutar a los presentes serán Brenda Carvalho con su espectáculo de Axé y La Tigresa del Oriente con sus mejores temas virales como ‘Israel’, ‘Nuevo amanecer’ y su más reciente éxito ‘Thriller’. El show se realizará en la discoteca Valetodo Downtown (Pasaje Los Pinos 172, Miraflores. Las entradas están disponibles en boletería.