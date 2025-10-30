Eva Ayllón, Lucía de la Cruz y Manuel Donayre estarán presentes en eventos destacados en la capital, ofreciendo su talento y capacidad para emocionar al público con clásicos peruanos. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

¿Eres más de celebrar el Día de la Canción Criolla que Halloween y y buscas algo único para este 31 de octubre? Acá te daremos a conocer una serie de conciertos en Lima, donde la jarana, los valses y la marinera serán los grandes protagonistas. Asimismo, en diversas partes de la capital se presentarán los grandes representantes del género, desde Eva Ayllón, Lucía de la Cruz, Los Ardiles, entre otros.

Eva Ayllón brillará en Bianca de Barranco



Eva Ayllón, la artista más representativa de la música peruana, ofrecerá dos conciertos en Barranco en el marco del Día de la Canción Criolla, los cuales ya son sold out. La intérprete de 69 años rendirá homenaje a los grandes compositores y géneros que han forjado su trayectoria y la identidad musical de nuestro país, los días 30 y 31 de octubre en el centro de convenciones Bianca.

Durante sus dos espectáculos, Eva Ayllón ofrecerá un recorrido por los grandes clásicos del cancionero criollo —de Chabuca Granda, Augusto Polo Campos, Alicia Maguiña y Mario Cavagnaro, entre otros— además de incluir momentos de fusión y agradecimiento al público que la ha acompañado durante más de cinco décadas. “Cada 31 de octubre no solo celebramos una fecha: celebramos nuestra identidad. La canción criolla sigue viva, porque sigue emocionando”, afirmó la intérprete de temas como ‘Mal paso’, ‘Nada soy’ y ‘Enamorada de estar aquí’.

Eva Ayllón logró vender todas sus entradas para sus conciertos en Bianca. Foto: difusión.

Lucía de la Cruz, Manuel Donayre, Los Ardiles y más criollos celebran



Lucía de la Cruz, una leyenda viva de la música peruana presente en esta generación, hará jaranear a sus fans con lo mejor de su repertorio, en el evento denominado ‘Viernes criollo’, que se realzará este 31 de octubre en las instalaciones del restaurante turístico ‘La nueva flor de la canela’ (Av. Nicolás Arriola 155, cruce con la Av. Javier Prado, Santa Catalina).

Otro exponente que será parte de este espectáculo es el grupo Los Ardiles, que buscará hacer disfrutar a los presentes con la calidad de sus canciones. También estarán las espectaculares Hijas del Sol Perú. Las entradas están a la venta en Teleticket desde S/79.

Lucía de la Cruz, Los Ardiles y Las Hijas del Sol juntas por el Día de la Canción Criolla. Foto: difusión.

Otro de los eventos esperados por el Día de la Canción Criolla se llevará a cabo en el Teatro Peruano Japonés, donde el público podrá celebrar los 65 años de Manuel Donayre, donde el popular ‘Diamante negro’ interpretará sus grandes exitos como ‘Yo perdí el corazón’, ‘Nuestro secreto’, ‘Muñeca rota’, entre otros. Además, habrá artistas invitados, elenco de danzas y un gran marco musical. Será un show de dos horas donde se escucharán valses, marineras y festejos, en una noche de celebración al más puro estilo criollo.



Los Ardiles aprovecharán esta fecha para celebrar por partida doble. También estarán en el centro de convenciones Maracaná, ubicado en Jesús María, a partir de las 9:00 p.m. Para variar un poco de género, La Combinación de La Habana llegará al evento para bailar con lo mejor de la salsa. Las entradas están a la venta en Ticketmaster desde S/72.

