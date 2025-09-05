HOYSuscripcion LR Focus

Arcángel, Farruko, Sech, Yandel, Tito El Bambino y más artistas celebrarán Halloween con el ‘Reggaetón Lima Festival 6’

Arcángel, Myke Towers, Sech y más estrellas urbanas ofrecerán un show histórico en la sexta edición del Reggaetón Lima Festival.


Halloween en el Estadio Nacional será territorio del reguetón el 31 de octubre. Foto: difusión.
Halloween en el Estadio Nacional será territorio del reguetón el 31 de octubre. Foto: difusión. | Foto: difusión.

El Reggaetón Lima Festival regresa a la escena musical con su sexta edición, esta vez con un especial de Halloween que promete ser histórico e inolvidable porque se realizará en el Estadio Nacional de Lima. Este evento se llevará a cabo el próximo 31 de octubre y contará con una alineación de lujo encabezada por verdaderas leyendas y estrellas contemporáneas del reguetón para ofrecer un espectáculo sin precedentes. 

Los artistas internacionales que llegarán al Estadio Nacional, lugar que será el epicentro de la música urbana, son Arcángel, Myke Towers, Yandel, Farruko, Tito ‘El Bambino’, Sech, la voz romántica del género; Noriel, ícono del trap latino; y Maldy, integrante del legendario dúo Plan B.

A estos nombres se suman Kapo, Lennox y Dalex, representantes de la nueva ola del reguetón. Para variar un poco el cartel, se contará con la contagiante energía de la Charanga Habanera, aportando una fusión tropical que promete hacer vibrar a todo el estadio. Con este cartel estelar, el ‘Reggaetón Lima Festival 6’ busca convertirse en el evento urbano más ambicioso y esperado del año, ya que las ediciones anteriores del festival han colgado el cartel de "sold out".

PUEDES VER: Axel, ícono de la música romántica, ofrecerá cuatro conciertos en Perú: ciudades, fechas y entradas

¿Cómo comprar entradas para el Reggaetón Lima Festival 6?

La preventa de entradas comenzará este lunes 8 de septiembre a las 10:00 a.m. exclusivamente a través de Teleticket. Habrá descuento del 50% con cualquier medio de pago para el 8 y 9 de septiembre, mientras que los días 10 y 11 de septiembre la reducción será del 30%.

Entradas para el ‘Reggaetón Lima Festival 6’. Foto: difusión.

Entradas para el ‘Reggaetón Lima Festival 6’. Foto: difusión.

La cita no solo promete un despliegue musical impresionante, sino también una experiencia visual y técnica de primer nivel. El Estadio Nacional se transformará en una verdadera fiesta de Halloween con una producción que incluye luces, pantallas gigantes, efectos especiales y un montaje sonoro de última generación. Será una celebración para cantar, perrear, bailar y vivir intensamente con miles de fanáticos que llegarán desde distintos puntos del país y del extranjero.

