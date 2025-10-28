Entradas Kygo en Lima 2026: a qué hora inicia la preventa y cómo comprar boletos en Teleticket para concierto del DJ Noruego en Perú

El DJ Kygo, de 34 años de edad, tiene éxitos junto a estrellas como Selena Gómez. Foto: Instagram/kygomusic | Foto: Instagram/kygomusic

El DJ, productor y músico noruego Kygo ha confirmado su esperado regreso a Lima como parte de su nueva gira internacional. El espectáculo se llevará a cabo el sábado 14 de marzo de 2026 en Costa 21, un recinto frente al mar ubicado en la Costa Verde de San Miguel, Lima. Esta presentación forma parte de la promoción de su más reciente álbum homónimo 'KYGO', y promete ser una experiencia cargada de invitados especiales, visuales, luces y sonidos envolventes.

La última vez que Kygo se presentó en Perú fue en noviembre de 2022, cuando ofreció un vibrante show en el Arena Perú. Ahora, con una propuesta renovada y nuevos himnos electrónicos, el aclamado artista busca conquistar nuevamente al público peruano. Aquí, todo sobre la preventa de entradas y cómo comprarlas en Teleticket.

¿A qué hora inicia la preventa de entradas para Kygo en Lima?

El concierto de Kygo en Lima 2026 contará con dos etapas de preventa: la primera, dirigida a sus fans, comenzará el miércoles 29 de octubre; la segunda se realizará los días jueves 30 y viernes 31 de octubre desde las 10.00 a. m., exclusivamente para clientes Interbank, quienes podrán acceder a un 15 % de descuento en la compra de entradas a través de la plataforma Teleticket.

Una vez finalizada la preventa, se habilitará la venta general para el público en todos los medios de pago. Las entradas estarán disponibles hasta agotar stock, por lo que se recomienda adquirirlas con anticipación para asegurar un buen lugar en el evento.

¿Cómo comprar boletos en Teleticket para el concierto de Kygo?

Para comprar tus entradas, debes ingresar al sitio oficial de Teleticket y seleccionar el concierto de Kygo en Lima 2026. Una vez dentro, podrás elegir tu sector preferido (VIP o General), verificar los precios vigentes y completar el proceso de pago con tu tarjeta Interbank si deseas acceder al descuento durante la preventa.

Los e-tickets estarán disponibles para descarga dos días antes del evento, y es importante tener en cuenta que menores de cinco años no podrán ingresar. Además, el concierto está programado para iniciar a las 9.00 p. m., por lo que se recomienda llegar con anticipación para evitar contratiempos y disfrutar de la experiencia completa.

Precios de las entradas para ver a Kygo en Lima 2026

Los precios para asistir al concierto de Kygo en Lima 2026 varían según la zona elegida y la etapa de compra. Aquí, revisa cuáles son y el plano referencial del recinto:

Preventa fans Preventa Interbank Precio full Conadis VIP S/. 330 S/. 280 S/. 330 S/. 264 General S/. 153 S/. 130 S/. 153

Plano referencial de las zonas del concierto de Kygo en Perú 2026. Foto: captura Teleticket

¿Quién es Kygo y por qué su música ha conquistado al mundo?

Kygo, cuyo nombre real es Kyrre Gørvell-Dahll, es uno de los artistas más influyentes de la música electrónica contemporánea. Desde su irrupción en la escena en 2013, ha redefinido el género tropical house con un enfoque melódico y emocional que lo ha llevado a acumular más de 23 mil millones de reproducciones globales.

Entre sus mayores éxitos destacan 'It Ain't Me' junto a Selena Gomez, con más de 2,9 mil millones de reproducciones, y 'Higher Love' con la voz de Whitney Houston, que superó los 1.4 mil millones de streams. También ha brillado con temas como 'Lose Somebody' (con OneRepublic), 'Like It Is' (con Zara Larsson y Tyga), y sus versiones de clásicos como 'Hot Stuff' de Donna Summer.