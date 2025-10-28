HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Entretenimiento

Entradas Kygo en Lima 2026: a qué hora inicia la preventa y cómo comprar boletos en Teleticket para concierto del DJ Noruego en Perú

El DJ noruego Kygo regresa a Lima con un esperado concierto en vivo en Costa 21. Aquí te contamos cuándo inicia la preventa, cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas en Teleticket.

El DJ Kygo, de 34 años de edad, tiene éxitos junto a estrellas como Selena Gómez. Foto: Instagram/kygomusic
El DJ Kygo, de 34 años de edad, tiene éxitos junto a estrellas como Selena Gómez. Foto: Instagram/kygomusic | Foto: Instagram/kygomusic

El DJ, productor y músico noruego Kygo ha confirmado su esperado regreso a Lima como parte de su nueva gira internacional. El espectáculo se llevará a cabo el sábado 14 de marzo de 2026 en Costa 21, un recinto frente al mar ubicado en la Costa Verde de San Miguel, Lima. Esta presentación forma parte de la promoción de su más reciente álbum homónimo 'KYGO', y promete ser una experiencia cargada de invitados especiales, visuales, luces y sonidos envolventes.

La última vez que Kygo se presentó en Perú fue en noviembre de 2022, cuando ofreció un vibrante show en el Arena Perú. Ahora, con una propuesta renovada y nuevos himnos electrónicos, el aclamado artista busca conquistar nuevamente al público peruano. Aquí, todo sobre la preventa de entradas y cómo comprarlas en Teleticket.

TE RECOMENDAMOS

¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD

PUEDES VER: Morat confirma concierto en Perú 2025 y Arequipa será la única fecha: día, lugar y detalles de la preventa de entradas en Teleticket

lr.pe

¿A qué hora inicia la preventa de entradas para Kygo en Lima?

El concierto de Kygo en Lima 2026 contará con dos etapas de preventa: la primera, dirigida a sus fans, comenzará el miércoles 29 de octubre; la segunda se realizará los días jueves 30 y viernes 31 de octubre desde las 10.00 a. m., exclusivamente para clientes Interbank, quienes podrán acceder a un 15 % de descuento en la compra de entradas a través de la plataforma Teleticket.

Una vez finalizada la preventa, se habilitará la venta general para el público en todos los medios de pago. Las entradas estarán disponibles hasta agotar stock, por lo que se recomienda adquirirlas con anticipación para asegurar un buen lugar en el evento.

PUEDES VER: Ed Sheeran Lima 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas para el concierto en Ticketmaster

lr.pe

¿Cómo comprar boletos en Teleticket para el concierto de Kygo?

Para comprar tus entradas, debes ingresar al sitio oficial de Teleticket y seleccionar el concierto de Kygo en Lima 2026. Una vez dentro, podrás elegir tu sector preferido (VIP o General), verificar los precios vigentes y completar el proceso de pago con tu tarjeta Interbank si deseas acceder al descuento durante la preventa.

Los e-tickets estarán disponibles para descarga dos días antes del evento, y es importante tener en cuenta que menores de cinco años no podrán ingresar. Además, el concierto está programado para iniciar a las 9.00 p. m., por lo que se recomienda llegar con anticipación para evitar contratiempos y disfrutar de la experiencia completa.

PUEDES VER: Reprograman conciertos de Bad Bunny en Perú 2026: conoce las nuevas fechas de 'Debí tirar más fotos World Tour' en el Estadio Nacional

lr.pe

Precios de las entradas para ver a Kygo en Lima 2026

Los precios para asistir al concierto de Kygo en Lima 2026 varían según la zona elegida y la etapa de compra. Aquí, revisa cuáles son y el plano referencial del recinto:

Preventa fansPreventa InterbankPrecio fullConadis
VIPS/. 330S/. 280S/. 330 S/. 264
GeneralS/. 153S/. 130S/. 153
Plano referencial de las zonas del concierto de Kygo en Perú 2026. Foto: captura Teleticket

Plano referencial de las zonas del concierto de Kygo en Perú 2026. Foto: captura Teleticket

¿Quién es Kygo y por qué su música ha conquistado al mundo?

Kygo, cuyo nombre real es Kyrre Gørvell-Dahll, es uno de los artistas más influyentes de la música electrónica contemporánea. Desde su irrupción en la escena en 2013, ha redefinido el género tropical house con un enfoque melódico y emocional que lo ha llevado a acumular más de 23 mil millones de reproducciones globales.

Entre sus mayores éxitos destacan 'It Ain't Me' junto a Selena Gomez, con más de 2,9 mil millones de reproducciones, y 'Higher Love' con la voz de Whitney Houston, que superó los 1.4 mil millones de streams. También ha brillado con temas como 'Lose Somebody' (con OneRepublic), 'Like It Is' (con Zara Larsson y Tyga), y sus versiones de clásicos como 'Hot Stuff' de Donna Summer.

Notas relacionadas
Quique Neira: “Sigo teniendo la creatividad para escribir una canción honesta”

Quique Neira: “Sigo teniendo la creatividad para escribir una canción honesta”

LEER MÁS
El ‘Jorobado’ financiaba conciertos de entretenimiento en Lima Norte: 11 empresas lavaban millones de soles provenientes de la extorsión

El ‘Jorobado’ financiaba conciertos de entretenimiento en Lima Norte: 11 empresas lavaban millones de soles provenientes de la extorsión

LEER MÁS
La productora peruana liderada por mujeres que busca cambiar industria de conciertos: "Nos diferenciamos por ser versátiles"

La productora peruana liderada por mujeres que busca cambiar industria de conciertos: "Nos diferenciamos por ser versátiles"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Día Internacional de la Mujer: Milena Warthon se hace presente en la marcha del 8M en Lima

Día Internacional de la Mujer: Milena Warthon se hace presente en la marcha del 8M en Lima

LEER MÁS
¿Quién es Poppy? Conoce a la cantante estadounidense que abrirá el concierto de Linkin Park en Lima 2025

¿Quién es Poppy? Conoce a la cantante estadounidense que abrirá el concierto de Linkin Park en Lima 2025

LEER MÁS
Linkin Park en Lima 2025: fechas, precios y dónde comprar las entradas para el concierto en San Marcos

Linkin Park en Lima 2025: fechas, precios y dónde comprar las entradas para el concierto en San Marcos

LEER MÁS
¡Vanessa Hudgens está embarazada! exestrella de High School Musical anuncia que espera a su segundo hijo

¡Vanessa Hudgens está embarazada! exestrella de High School Musical anuncia que espera a su segundo hijo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rafael López Aliaga critica privilegios que tendrá Congreso bicameral, pero su bancada votó a favor de esa ley

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

Atención usuarios: estos son los cambios en rutas del Metropolitano y Corredores por la procesión del Señor de los Milagros

Entretenimiento

Monserrat Brugué, Monchi de ‘Pataclaún’, no extraña la TV y asegura que ha podido vivir de la actuación: “Me siento feliz”

¿Quién es Poppy? Conoce a la cantante estadounidense que abrirá el concierto de Linkin Park en Lima 2025

Isabel Preysler rompe el silencio sobre los rumores de que Mario Vargas Llosa le pagaba 80.000 euros al mes por vivir en su mansión

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga critica privilegios que tendrá Congreso bicameral, pero su bancada votó a favor de esa ley

José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

José Jerí pactó con Patricia Benavides para liberar a exgobernador de Somos Perú, asegura Jaime Villanueva

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025