Monserrat Brugué destaca la importancia de colaborar connovatos y compartir su experiencia, afirmando que el arte y el cine son oportunidades para conectar y contar historias significativas. Foto: Sandy Carrión/La República | Foto: Sandy Carrión/La República

Monserrat Brugué, reconocida por haber dado vida a Monchi en la serie ‘Pataclaún’, lleva cuatro décadas dedicadas a la actuación. A diferencia de otros artistas, la artista no se hace problemas en colaborar en películas o cortos protagonizados por actores novatos. Por eso, cuando le llegó a sus manos el guion de ‘Proyecto Agustín’, la actriz de 58 años no lo pensó mucho.

A través de sus redes sociales, Monserrat Brugué se mostró feliz de ser parte de ‘Proyecto Agustín’, una película creada y protagonizada por alumnos de los colegios Villa Caritas y San Pedro, en alianza con la Universidad de Lima. La historia, que contó con la dirección de Rafael Demichelli y que forma parte del programa Creatívita Cine, refleja los desafíos que enfrentan muchos jóvenes al entrar en la adultez, como la búsqueda de sentido, la necesidad de validación y la dificultad de tomar decisiones importantes.

La trama sigue a Agustín, un joven indeciso sobre su futuro universitario que, al ver cómo sus amigos cambian de carrera para seguir sus verdaderas vocaciones, se ve obligado a redefinir su camino. En su intento por encontrar modelos de identidad, estos cobran vida propia y lo envuelven en una serie de enredos llenos de reflexión y comedia. La película invita a pensar sobre el proceso de crecer, descubrir quiénes somos y buscar la verdad interior. El filme se disfrutó en Cineplanet El Polo, durante tres días de octubre.

Monserrat Brugué feliz de trabajar con jóvenes talentosos



En conversación con La República, Monserrat Brugué se mostró feliz de ser parte de una película que involucra a escolares de quinto de secundaria. “Estoy supercontenta y agradecida de poder participar de un proyecto que siento que ha sido hecho con muchísimo amor de parte de todos los estudiantes y de todo el equipo. Realmente, siempre voy a querer colaborar con gente que quiera tener la experiencia de vivir lo que es el arte, lo que es el cine, que involucra la unión de tantas personas para un solo objetivo, que es contar una historia”, declaró.

Para la actriz, es importante contar una historia que puede ayudarte a transformar, que pueda emocionarte y que pueda brindar algo para tu alma. “Yo me siento muy contenta de poder haber estado con esos chicos que lo daban todo con una frescura y con una disposición que, a veces, los actores con el tiempo, como que van perdiendo también. Y esa frescura es importantísima y bellísima”, dijo.

Monserrat Brugué no cree que trabajar en películas que involucra a escolares sea sinónimo de improvisación. Es más, considera que todos los actores deberían de participar en ese tipo de proyectos porque pueden aportar con su experiencia. “Podemos enseñarles con nuestra actitud, la importancia de la entrega, de la disciplina y de lo grandioso que es. No es una cosa cualquiera, sino que realmente se tiene que poner todo. Y no solamente en el arte, sino en todo lo que ellos vayan a hacer a un futuro”.

La película, dirigida por Rafael Demichelli, aborda los desafíos de la juventud. Foto: Sandy Carrión/La República

La popular ‘Monchi’ resalta que, en muchas ocasiones, los actores consagrados no participan en películas con actores juveniles por falta de disponibilidad. “A veces no tenemos el tiempo porque justamente estamos en nuestros propios proyectos, pero no quiere decir que no estemos abiertos a querer colaborar. Al final ellos nos van a dar el trabajo después”, añade entre risas.

Monserrat Brugué y su vínculo con la televisión



Monserrat Brugué está muy agradecida por todo lo que le ha brindado la televisión, sin embargo, no cree que llegar a la pantalla chica sea el mayor logro de un actor. “Creo que tanto el arte, la tele, el cine o el teatro requiere la verdad de un actor y el contar una historia. Son cosas totalmente diferentes de cómo se abordan”, indicó.

“El teatro es totalmente en vivo, tienes un proceso mucho más largo de creación. El cine me parece muy difícil porque repites demasiadas veces y si son escenas muy emocionales, puede ser bastante complicado, la concentración es inmensa. La tele es mucho más inmediata, te puede dar mucha más vitrina. Cada uno tiene su riqueza”, detalló.

Por otro lado, Monserrat se mostró satisfecha de su recorrido artístico. “Me siento feliz de poder trabajar, ya son 40 años que vengo actuando, desde los 18 años, y he podido vivir de lo que me gusta hacer y cada vez sigo aprendiendo. Es una carrera que no terminas de aprender y eso es hermoso”, resaltó Brugué.