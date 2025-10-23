Mayra Couto: "Mi serie es para quienes tienen dudas sobre el feminismo"

En una conferencia de ‘Por un Perú sin cáncer’, Mayra Couto está en primera fila. En 2013, fue diagnosticada con cáncer de tiroides y dejó los sets de televisión para iniciar su tratamiento. “Acabo de escuchar el testimonio de una chica a la que le dijeron que era solo un quiste y al final no lo era. El problema es el sistema de salud que demora tanto”, nos comenta.

Este mes se unió a la campaña 'Cicatrices que salvan' y, para promover la prevención, asistió a un chequeo. "Todo salió bien, felizmente, me dicen que solo tengo nódulos. Dentro de todo, es una buena noticia".

La actriz vivió en Colombia y en Cuba, donde estudió en la prestigiosa Escuela Internacional de Cine. Su tesis fue el proyecto Mi cuerpa, mis reglas. Tan solo por el nombre ya tenía varias críticas en Perú. “Hice un piloto y fuimos a Ventana Sur (un mercado audiovisual de Latinoamérica). Encontré una distribuidora que ahora está en Los Ángeles y que me dijo: quiero tu proyecto. Esas cosas demoran, pero al menos me abrió las puertas”.

La veremos desde el 30 de octubre en la película La habitación negra.

Los que criticaban tu activismo, cuestionaron que ganaras los estímulos del Ministerio de Cultura.

Es que fue un mal momento. Las postulaciones se abrieron en mayo y la pandemia fue en marzo; supuestamente, la pandemia iba a durar un mes.

Bueno, los concursos son para cada etapa de los proyectos. ¿Llegaste a cubrir la producción?

No. Tienes que llegar como productora con una certeza, porque a ti no te pueden dar la plata y que no hagas la película. Yo voy a seguir intentando, aunque con el gobierno actual todo está tan difícil que un rodaje también es un peligro.

¿Buscarás una coproducción?

Realmente, mi sueño grande es que esa distribuidora lo consiga, porque es de Disney-Fox. Me dijeron que esta serie la ven para un canal de mujeres en Estados Unidos.

¿No ves un proyecto así para la televisión local?

(Sonríe) Me parece que la televisión peruana es más para toda la familia. Esta serie es para personas que tengan curiosidad sobre el feminismo, dudas o que estén en contra. Se trata de dos chicas que tienen que vivir juntas por cosas de la vida; una le alquila el departamento a la otra. Tienen personalidades distintas. Una es feminista, organizada y clarísima en la defensa de derechos. Y, por otro lado, está mi personaje que no sabe nada de los derechos de la salud, ni de tener seguro, ni de manejar sus finanzas. La serie es mi tesis, pero yo tengo que seguir buscando temas.

Decías que no estabas tan bien en Cuba y me contabas sobre el desabastecimiento de alimentos, pero aquí te señalaban de comunista o ‘feminazi’.

Y allá era ‘la de derecha’ (sonríe). Allá era la rica y aquí era la roja. Yo me siento así, como dice César Vallejo, desarraigada porque no estoy en ningún lugar ni en el otro, ¿no?

¿Cómo has visto al Perú desde que regresaste?

Sé que va a salir adelante, pero ver las noticias sobre crimen organizado, el sistema de salud y la Policía, me parece que es una anarquía. Yo tengo amigas que no se pronuncian sobre la coyuntura porque tienen miedo, y me parece válido, porque puede pasar de todo. No solo el acoso en redes, digamos que, exagerando, podrías hablar y te pueden arrestar. Estoy decepcionada, pero también sé que es un país donde hay mucho por hacer. Tengo esperanza.