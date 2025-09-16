El lineup de Coachella 2026 ha sido confirmado. El festival de conciertos más influyente del mundo reveló su cartel oficial para la edición que se celebrará del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril en el Empire Polo Club de Indio, California. Como cada año, la expectativa gira en torno a los headliners, pero esta vez el anuncio sorprendió por su diversidad de géneros, el peso de los nombres convocados y la presencia latina que sigue ganando terreno.

Entre los artistas confirmados destacan Karol G, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, quienes liderarán las jornadas principales del evento. La mezcla de pop, reguetón, k-pop —a cargo de BIGBANG y KATSEYE— y electrónica marca una edición que apuesta por el cruce de audiencias que refleja el pulso global de la música actual.

Lineup de Coachella 2026. Foto: Coachella

Karol G, Justin Bieber y Sabrina Carpenter encabezan Coachella 2026

Karol G hace historia y se convierte en la primera artista colombiana en encabezar el festival Coachella. Justin Bieber, por su parte, vuelve al circuito con una presentación que promete repasar sus éxitos más emblemáticos, mientras Sabrina Carpenter se consolida como figura pop del momento. Los headliners se distribuirán así: Carpenter abrirá los viernes (10 y 17 de abril), Bieber tomará el escenario los sábados (11 y 18), y Karol G cerrará los domingos (12 y 19).

Además, la inclusión de un grupo coreano ha generado gran expectativa: BIGBANG, leyendas vivas del k-pop, será uno de los actos estelares de los domingos junto a Karol G. La boyband tenía previsto debutar en Coachella en 2020 como parte de su esperado regreso a los escenarios, pero la pandemia frustró ese momento histórico. Seis años después, finalmente cumplirán lo que entonces quedó en pausa, con una presentación que promete ser uno de los puntos más altos del festival.

Lineup completo de Coachella 2026: artistas y fechas

Además de los nombres principales, el lineup de Coachella 2026 incluye figuras como The xx, Moby, Interpol, Major Lazer, FKA twigs, REZZ, Duke Dumont y Anyma. La representación latina se refuerza con Luísa Sonza, Los Hermanos Flores, Cachirula & Loojan, Carolina Durante y MËSTIZA & friends. Esta presencia confirma el crecimiento de la música en español dentro de los grandes festivales. Coachella 2026 no solo celebra el cruce de géneros, sino también el de culturas, consolidando su lugar como el epicentro de las tendencias musicales globales.

Coachella 2026: lineup viernes 10 y 17 de abril

Sabrina Carpenter

the XX

Nine Inch Noize

Disclosure

Turnstile

Ethel Cain

Dijon

Teddy Swims

KATSEYE

Devo

Sexxy Red

Central Cee

Foster the People

Levity

Blood Orange

Moby

Marlon Hoffstadt

Lykke Li

fakemink

Gordo

Creepy Nuts

Joyce Manor

BINI

Kettama

Groove Armada

Joost

HUGEL

CMAT

Slayyyter

Prospa

Hot Mulligan

Hamdi

Fleshwater

Max Styler

Wednesday

Dabeull

The Two Lips

Ninajirachi

Mac Dean x Luke Dean

Cachirula % Loojan

Jessica Branka

Chloé Caillet x Rossi

Arodes

NewDad

Carolina Durante

flowerovlove

Febuary

Bob Baker Marionettes

Youna

Sahar Z

Coachella 2026: lineup sábados 11 y 18 de abril

Justin Bieber

The Strokes

GIVEON

Addison Rae

Labrinth

SOMBR

David Byrne

Interpol

Alex G

Solomun

Swae Lee

Taemin

PinkPantheress

Royel Otis

REZZ

Fujii Kaze

Adriatique

Davido

Boys Noize

Geese

rusowsky

YOUSUKE YUKIMATSU

Green Velvet

Luísa Sonza

ZULAN

Los Hermanos Flores

Bedouin

Ceremony 54

Ultra

Noga Erez

Ben Sterling

Blondshell

Lambrini Girls

Ecca Vandal

Mind Enterprises

Freak Slug

SOSA

Mahmut Orhan

Riordan

Die Spitz

WHATMORE

GENESI

Yamagucci

Coachella 2026: lineup domingos 12 y 19 de abril