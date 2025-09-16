Coachella 2026: BIGBANG, Karol G, Justin Bieber, Sabrina Carpenter y más artistas confirmados en el festival
El aclamado festival Coachella 2026 revela su lineup. Artistas como Karol G, BIGBANG, Justin Bieber y Sabrina Carpenter destacan en el cartel de esta fiesta musical que se realiza en California.
El lineup de Coachella 2026 ha sido confirmado. El festival de conciertos más influyente del mundo reveló su cartel oficial para la edición que se celebrará del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril en el Empire Polo Club de Indio, California. Como cada año, la expectativa gira en torno a los headliners, pero esta vez el anuncio sorprendió por su diversidad de géneros, el peso de los nombres convocados y la presencia latina que sigue ganando terreno.
Entre los artistas confirmados destacan Karol G, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, quienes liderarán las jornadas principales del evento. La mezcla de pop, reguetón, k-pop —a cargo de BIGBANG y KATSEYE— y electrónica marca una edición que apuesta por el cruce de audiencias que refleja el pulso global de la música actual.
Lineup de Coachella 2026. Foto: Coachella
Karol G, Justin Bieber y Sabrina Carpenter encabezan Coachella 2026
Karol G hace historia y se convierte en la primera artista colombiana en encabezar el festival Coachella. Justin Bieber, por su parte, vuelve al circuito con una presentación que promete repasar sus éxitos más emblemáticos, mientras Sabrina Carpenter se consolida como figura pop del momento. Los headliners se distribuirán así: Carpenter abrirá los viernes (10 y 17 de abril), Bieber tomará el escenario los sábados (11 y 18), y Karol G cerrará los domingos (12 y 19).
Además, la inclusión de un grupo coreano ha generado gran expectativa: BIGBANG, leyendas vivas del k-pop, será uno de los actos estelares de los domingos junto a Karol G. La boyband tenía previsto debutar en Coachella en 2020 como parte de su esperado regreso a los escenarios, pero la pandemia frustró ese momento histórico. Seis años después, finalmente cumplirán lo que entonces quedó en pausa, con una presentación que promete ser uno de los puntos más altos del festival.
Lineup completo de Coachella 2026: artistas y fechas
Además de los nombres principales, el lineup de Coachella 2026 incluye figuras como The xx, Moby, Interpol, Major Lazer, FKA twigs, REZZ, Duke Dumont y Anyma. La representación latina se refuerza con Luísa Sonza, Los Hermanos Flores, Cachirula & Loojan, Carolina Durante y MËSTIZA & friends. Esta presencia confirma el crecimiento de la música en español dentro de los grandes festivales. Coachella 2026 no solo celebra el cruce de géneros, sino también el de culturas, consolidando su lugar como el epicentro de las tendencias musicales globales.
Coachella 2026: lineup viernes 10 y 17 de abril
- Sabrina Carpenter
- the XX
- Nine Inch Noize
- Disclosure
- Turnstile
- Ethel Cain
- Dijon
- Teddy Swims
- KATSEYE
- Devo
- Sexxy Red
- Central Cee
- Foster the People
- Levity
- Blood Orange
- Moby
- Marlon Hoffstadt
- Lykke Li
- fakemink
- Gordo
- Creepy Nuts
- Joyce Manor
- BINI
- Kettama
- Groove Armada
- Joost
- HUGEL
- CMAT
- Slayyyter
- Prospa
- Hot Mulligan
- Hamdi
- Fleshwater
- Max Styler
- Wednesday
- Dabeull
- The Two Lips
- Ninajirachi
- Mac Dean x Luke Dean
- Cachirula % Loojan
- Jessica Branka
- Chloé Caillet x Rossi
- Arodes
- NewDad
- Carolina Durante
- flowerovlove
- Febuary
- Bob Baker Marionettes
- Youna
- Sahar Z
Coachella 2026: lineup sábados 11 y 18 de abril
- Justin Bieber
- The Strokes
- GIVEON
- Addison Rae
- Labrinth
- SOMBR
- David Byrne
- Interpol
- Alex G
- Solomun
- Swae Lee
- Taemin
- PinkPantheress
- Royel Otis
- REZZ
- Fujii Kaze
- Adriatique
- Davido
- Boys Noize
- Geese
- rusowsky
- YOUSUKE YUKIMATSU
- Green Velvet
- Luísa Sonza
- ZULAN
- Los Hermanos Flores
- Bedouin
- Ceremony 54
- Ultra
- Noga Erez
- Ben Sterling
- Blondshell
- Lambrini Girls
- Ecca Vandal
- Mind Enterprises
- Freak Slug
- SOSA
- Mahmut Orhan
- Riordan
- Die Spitz
- WHATMORE
- GENESI
- Yamagucci
Coachella 2026: lineup domingos 12 y 19 de abril
- Karol G
- Young Thug
- Kaskade
- BIGBANG
- Laufey
- Major Lazer
- Iggy Pop
- FKA twigs
- Wet Leg
- Clipse
- Subtronics
- Little Simz
- Mochakk
- Duke Dumont
- Worship
- Armin van Buuren x Adam Beyer
- Holly Humberstone
- Gigi Perez
- The Rapture
- Suicidal Tendencies
- BUNT.
- French Police
- Black Flag
- Oklou
- Röyksopp
- The Chats
- DRAIN
- Model/Actriz
- COBRAH
- Los Retros
- WhoMadeWho
- Jane Remover
- RØZ
- Glitterer
- Carlita x Josh Baker
- MËSTIZA & friends
- AZZECCA
- LE YORA
- Samia
- Tomora.