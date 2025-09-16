HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     
Entretenimiento

Coachella 2026: BIGBANG, Karol G, Justin Bieber, Sabrina Carpenter y más artistas confirmados en el festival

El aclamado festival Coachella 2026 revela su lineup. Artistas como Karol G, BIGBANG, Justin Bieber y Sabrina Carpenter destacan en el cartel de esta fiesta musical que se realiza en California.

La próxima edición de Coachella se realizará en abril de 2026.
La próxima edición de Coachella se realizará en abril de 2026. | Foto: composición LR/Naver/AP

El lineup de Coachella 2026 ha sido confirmado. El festival de conciertos más influyente del mundo reveló su cartel oficial para la edición que se celebrará del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril en el Empire Polo Club de Indio, California. Como cada año, la expectativa gira en torno a los headliners, pero esta vez el anuncio sorprendió por su diversidad de géneros, el peso de los nombres convocados y la presencia latina que sigue ganando terreno.

Entre los artistas confirmados destacan Karol G, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, quienes liderarán las jornadas principales del evento. La mezcla de pop, reguetón, k-pop —a cargo de BIGBANG y KATSEYE— y electrónica marca una edición que apuesta por el cruce de audiencias que refleja el pulso global de la música actual.

Lineup de Coachella 2026. Foto: Coachella

Lineup de Coachella 2026. Foto: Coachella

PUEDES VER: Pablo Alborán en Lima 2026: fecha, lugar, cuándo inicia la venta de entradas y dónde comprar

lr.pe

Karol G, Justin Bieber y Sabrina Carpenter encabezan Coachella 2026

Karol G hace historia y se convierte en la primera artista colombiana en encabezar el festival Coachella. Justin Bieber, por su parte, vuelve al circuito con una presentación que promete repasar sus éxitos más emblemáticos, mientras Sabrina Carpenter se consolida como figura pop del momento. Los headliners se distribuirán así: Carpenter abrirá los viernes (10 y 17 de abril), Bieber tomará el escenario los sábados (11 y 18), y Karol G cerrará los domingos (12 y 19).

Además, la inclusión de un grupo coreano ha generado gran expectativa: BIGBANG, leyendas vivas del k-pop, será uno de los actos estelares de los domingos junto a Karol G. La boyband tenía previsto debutar en Coachella en 2020 como parte de su esperado regreso a los escenarios, pero la pandemia frustró ese momento histórico. Seis años después, finalmente cumplirán lo que entonces quedó en pausa, con una presentación que promete ser uno de los puntos más altos del festival.

PUEDES VER: Alejandro Sanz anuncia segunda fecha en Lima 2026 tras agotar entradas del primer concierto en el Estadio Nacional

lr.pe

Lineup completo de Coachella 2026: artistas y fechas

Además de los nombres principales, el lineup de Coachella 2026 incluye figuras como The xx, Moby, Interpol, Major Lazer, FKA twigs, REZZ, Duke Dumont y Anyma. La representación latina se refuerza con Luísa Sonza, Los Hermanos Flores, Cachirula & Loojan, Carolina Durante y MËSTIZA & friends. Esta presencia confirma el crecimiento de la música en español dentro de los grandes festivales. Coachella 2026 no solo celebra el cruce de géneros, sino también el de culturas, consolidando su lugar como el epicentro de las tendencias musicales globales.

Coachella 2026: lineup viernes 10 y 17 de abril

  • Sabrina Carpenter
  • the XX
  • Nine Inch Noize
  • Disclosure
  • Turnstile
  • Ethel Cain
  • Dijon
  • Teddy Swims
  • KATSEYE
  • Devo
  • Sexxy Red
  • Central Cee
  • Foster the People
  • Levity
  • Blood Orange
  • Moby
  • Marlon Hoffstadt
  • Lykke Li
  • fakemink
  • Gordo
  • Creepy Nuts
  • Joyce Manor
  • BINI
  • Kettama
  • Groove Armada
  • Joost
  • HUGEL
  • CMAT
  • Slayyyter
  • Prospa
  • Hot Mulligan
  • Hamdi
  • Fleshwater
  • Max Styler
  • Wednesday
  • Dabeull
  • The Two Lips
  • Ninajirachi
  • Mac Dean x Luke Dean
  • Cachirula % Loojan
  • Jessica Branka
  • Chloé Caillet x Rossi
  • Arodes
  • NewDad
  • Carolina Durante
  • flowerovlove
  • Febuary
  • Bob Baker Marionettes
  • Youna
  • Sahar Z

Coachella 2026: lineup sábados 11 y 18 de abril

  • Justin Bieber
  • The Strokes
  • GIVEON
  • Addison Rae
  • Labrinth
  • SOMBR
  • David Byrne
  • Interpol
  • Alex G
  • Solomun
  • Swae Lee
  • Taemin
  • PinkPantheress
  • Royel Otis
  • REZZ
  • Fujii Kaze
  • Adriatique
  • Davido
  • Boys Noize
  • Geese
  • rusowsky
  • YOUSUKE YUKIMATSU
  • Green Velvet
  • Luísa Sonza
  • ZULAN
  • Los Hermanos Flores
  • Bedouin
  • Ceremony 54
  • Ultra
  • Noga Erez
  • Ben Sterling
  • Blondshell
  • Lambrini Girls
  • Ecca Vandal
  • Mind Enterprises
  • Freak Slug
  • SOSA
  • Mahmut Orhan
  • Riordan
  • Die Spitz
  • WHATMORE
  • GENESI
  • Yamagucci

Coachella 2026: lineup domingos 12 y 19 de abril

  • Karol G
  • Young Thug
  • Kaskade
  • BIGBANG
  • Laufey
  • Major Lazer
  • Iggy Pop
  • FKA twigs
  • Wet Leg
  • Clipse
  • Subtronics
  • Little Simz
  • Mochakk
  • Duke Dumont
  • Worship
  • Armin van Buuren x Adam Beyer
  • Holly Humberstone
  • Gigi Perez
  • The Rapture
  • Suicidal Tendencies
  • BUNT.
  • French Police
  • Black Flag
  • Oklou
  • Röyksopp
  • The Chats
  • DRAIN
  • Model/Actriz
  • COBRAH
  • Los Retros
  • WhoMadeWho
  • Jane Remover
  • RØZ
  • Glitterer
  • Carlita x Josh Baker
  • MËSTIZA & friends
  • AZZECCA
  • LE YORA
  • Samia
  • Tomora.
Notas relacionadas
"Si no es peruano, no como ceviche": Prince Royce recuerda su vínculo con Lima antes de su concierto en Arena 1

"Si no es peruano, no como ceviche": Prince Royce recuerda su vínculo con Lima antes de su concierto en Arena 1

LEER MÁS
Sin Bandera en Lima: fecha, lugar, precios de entradas y todo sobre su concierto por sus 25 años

Sin Bandera en Lima: fecha, lugar, precios de entradas y todo sobre su concierto por sus 25 años

LEER MÁS
‘Una noche de salsa 14’ anuncia segunda fecha en el Estadio Nacional tras sold out

‘Una noche de salsa 14’ anuncia segunda fecha en el Estadio Nacional tras sold out

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alejandro Sanz anuncia segunda fecha en Lima 2026 tras agotar entradas del primer concierto en el Estadio Nacional

Alejandro Sanz anuncia segunda fecha en Lima 2026 tras agotar entradas del primer concierto en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Laura Pausini en Lima 2026: fecha del concierto, lugar y venta de entradas

Laura Pausini en Lima 2026: fecha del concierto, lugar y venta de entradas

LEER MÁS
Pablo Alborán en Lima 2026: fecha, lugar, cuándo inicia la venta de entradas y dónde comprar

Pablo Alborán en Lima 2026: fecha, lugar, cuándo inicia la venta de entradas y dónde comprar

LEER MÁS
Muere el actor Robert Redford, el inolvidable Hubbell de 'The Way We Were', a los 89 años

Muere el actor Robert Redford, el inolvidable Hubbell de 'The Way We Were', a los 89 años

LEER MÁS
Hija mayor de Pamela López se luce con misterioso galán en boda y usuarios reaccionan: “Es muy guapa como su madre”

Hija mayor de Pamela López se luce con misterioso galán en boda y usuarios reaccionan: “Es muy guapa como su madre”

LEER MÁS
Shirley Arica y Diealis sorprenden con apasionado beso al recrear icónica escena de telenovela ‘Rosalinda’

Shirley Arica y Diealis sorprenden con apasionado beso al recrear icónica escena de telenovela ‘Rosalinda’

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reforma de pensiones se cae: estos son los proyectos del Congreso que buscan derogar la ley pro-AFP

Muere a los 25 años Martina García Anguita, una de las dirigentes más jóvenes de Podemos en Castilla La Mancha, en España

Sala Penal de Apelaciones confirma condena de veinte años de cárcel a sujeto que por delito de feminicidio de su ex pareja

Entretenimiento

Pablo Alborán en Lima 2026: fecha, lugar, cuándo inicia la venta de entradas y dónde comprar

Alejandro Sanz anuncia segunda fecha en Lima 2026 tras agotar entradas del primer concierto en el Estadio Nacional

La película de Robert Redford aprobada por agentes del FBI y la CIA por precisar el espionaje en la vida real: ¿dónde la puedo ver?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

¿Morgan Quero quiere ser presidente? ministro de Educación no descarta postular con partido vinculado a Nicanor Boluarte

Dina Boluarte viajó en helicóptero desde Palacio de Gobierno hasta Lurigancho-Chosica

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota