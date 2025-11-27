Muere Conrado Osorio a los 49 años, actor colombiano de la ‘Reina del sur’ y ‘La fea más bella’

Conrado Osorio, famoso actor colombiano, murió a los 49 años. Participó en diversas producciones como la ‘Reina del sur’, ‘La fea más bella’, ‘La ley del corazón’, ‘Amarte es mi pecado’, entre muchas otras. La noticia de su fallecimiento fue confirmada este jueves 27 de noviembre por su hermano, un periodista deportivo, a través de redes sociales, dónde compartió un conmovedor mensaje. Osorio había sido diagnosticado con cáncer de colon

“Conrado Osorio te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente”, escribió el comunicador acompañado de fotos de su hermano.

TE RECOMENDAMOS ¿MARTÍN VIZCARRA CUMPLIRÁ PRISIÓN Y MARIO LLEGARÁ AL PODER? EL TAROT LO REVELA | ASTROMOOD

¿De qué murió Conrado Osorio, actor colombiano?

Conrado Osorio luchaba desde 2023 contra un agresivo cáncer de colon, una enfermedad que se complicó en los últimos meses debido a una metástasis en el cuello. Esta situación lo llevó a someterse a radioterapia y a nuevos tratamientos en un intento por frenar el avance del cáncer. Durante septiembre y octubre, el propio Osorio compartió con sus seguidores el deterioro de su salud y las dificultades que enfrentaba.

Además de la metástasis, el artista sufrió complicaciones renales significativas, ya que solo contaba con un riñón funcional, lo que requirió una nefrostomía para drenar la orina y aliviar la presión en su sistema renal. La combinación de estos problemas, junto con los efectos de la quimioterapia y la radioterapia, resultó en un desgaste físico severo en sus últimos meses de vida.

A pesar de su delicado estado, Conrado Osorio se mantuvo activo en redes sociales, donde transmitió mensajes de fortaleza y agradecimiento, incluso en momentos críticos. En su último comunicado público, el actor reflexionó sobre la dureza de su proceso, expresando también su gratitud por el apoyo incondicional que recibió a lo largo de su lucha.

Conrado Osorio fue muy querido en Colombia y México

Conrado Osorio, reconocido por su extensa trayectoria de más de 25 años en la televisión latinoamericana, dejó una marca indeleble en la actuación, destacándose en producciones de gran audiencia en Colombia y México.

Su carisma y la forma abierta en que compartió su lucha contra el cáncer lo convirtieron en una figura entrañable para el público. En las últimas horas, el gremio artístico y sus seguidores han comenzado a rendir homenaje a su legado, expresando mensajes de despedida y reconocimiento. Hasta el momento, la familia del actor no ha proporcionado información sobre posibles homenajes o servicios funerarios.