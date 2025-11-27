HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes en Venezuela
EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes en Venezuela     EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes en Venezuela     EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes en Venezuela     
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Entretenimiento

Muere Conrado Osorio a los 49 años, actor colombiano de la ‘Reina del sur’ y ‘La fea más bella’

Hermano del famoso actor colombiano confirmó el fallecimiento de Conrado Osorio, quien participó en destacadas producciones colombianas y mexicanas.

Conrado Osorio era muy querido en Colombia y México. Foto: As.
Conrado Osorio era muy querido en Colombia y México. Foto: As.

Conrado Osorio, famoso actor colombiano, murió a los 49 años. Participó en diversas producciones como la ‘Reina del sur’, ‘La fea más bella’, ‘La ley del corazón’, ‘Amarte es mi pecado’, entre muchas otras. La noticia de su fallecimiento fue confirmada este jueves 27 de noviembre por su hermano, un periodista deportivo, a través de redes sociales, dónde compartió un conmovedor mensaje. Osorio había sido diagnosticado con cáncer de colon

“Conrado Osorio te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente”, escribió el comunicador acompañado de fotos de su hermano.

TE RECOMENDAMOS

¿MARTÍN VIZCARRA CUMPLIRÁ PRISIÓN Y MARIO LLEGARÁ AL PODER? EL TAROT LO REVELA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Muere Juan Carlos Ramírez, famoso actor de 'Rosario Tijeras' y 'La rosa de Guadalupe', a los 38 años

lr.pe

¿De qué murió Conrado Osorio, actor colombiano?

Conrado Osorio luchaba desde 2023 contra un agresivo cáncer de colon, una enfermedad que se complicó en los últimos meses debido a una metástasis en el cuello. Esta situación lo llevó a someterse a radioterapia y a nuevos tratamientos en un intento por frenar el avance del cáncer. Durante septiembre y octubre, el propio Osorio compartió con sus seguidores el deterioro de su salud y las dificultades que enfrentaba.

Además de la metástasis, el artista sufrió complicaciones renales significativas, ya que solo contaba con un riñón funcional, lo que requirió una nefrostomía para drenar la orina y aliviar la presión en su sistema renal. La combinación de estos problemas, junto con los efectos de la quimioterapia y la radioterapia, resultó en un desgaste físico severo en sus últimos meses de vida.

A pesar de su delicado estado, Conrado Osorio se mantuvo activo en redes sociales, donde transmitió mensajes de fortaleza y agradecimiento, incluso en momentos críticos. En su último comunicado público, el actor reflexionó sobre la dureza de su proceso, expresando también su gratitud por el apoyo incondicional que recibió a lo largo de su lucha.

PUEDES VER: Muere el actor Lee Soon-jae a los 91 años: figura de los Kdramas y leyenda de la actuación en Corea del Sur

lr.pe

Conrado Osorio fue muy querido en Colombia y México

Conrado Osorio, reconocido por su extensa trayectoria de más de 25 años en la televisión latinoamericana, dejó una marca indeleble en la actuación, destacándose en producciones de gran audiencia en Colombia y México.

Su carisma y la forma abierta en que compartió su lucha contra el cáncer lo convirtieron en una figura entrañable para el público. En las últimas horas, el gremio artístico y sus seguidores han comenzado a rendir homenaje a su legado, expresando mensajes de despedida y reconocimiento. Hasta el momento, la familia del actor no ha proporcionado información sobre posibles homenajes o servicios funerarios.

Notas relacionadas
David Almandoz, 'Pepe' de 'Al fondo hay sitio', asegura que el regreso de la serie fue forzado: "Es un tema comercial"

David Almandoz, 'Pepe' de 'Al fondo hay sitio', asegura que el regreso de la serie fue forzado: "Es un tema comercial"

LEER MÁS
Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’, Alejandro Villagómez, sorprende al anunciar su matrimonio con artista y comparte su pedida de mano

Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’, Alejandro Villagómez, sorprende al anunciar su matrimonio con artista y comparte su pedida de mano

LEER MÁS
Actor Mario Cortijo asegura que fue todo un reto dar vida a Deyvis Orosco en ‘Tu nombre y el mío’: “Representó un hito en mi carrera”

Actor Mario Cortijo asegura que fue todo un reto dar vida a Deyvis Orosco en ‘Tu nombre y el mío’: “Representó un hito en mi carrera”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La historia y significado de ‘Cariñito’, la icónica cumbia que cantó Dua Lipa en su concierto en Perú

La historia y significado de ‘Cariñito’, la icónica cumbia que cantó Dua Lipa en su concierto en Perú

LEER MÁS
Ricardo Arjona en Perú 2026: fecha confirmada, precios y venta de entradas para su concierto en Estadio Nacional

Ricardo Arjona en Perú 2026: fecha confirmada, precios y venta de entradas para su concierto en Estadio Nacional

LEER MÁS
¿Quién ganó el Miss International 2025 y es la nueva sucesora de Thanh Thủy?

¿Quién ganó el Miss International 2025 y es la nueva sucesora de Thanh Thủy?

LEER MÁS
Dua Lipa sorprendió al cantar 'Cariñito', ícono del cancionero peruano, junto a Mauricio Mesones en el Estadio San Marcos

Dua Lipa sorprendió al cantar 'Cariñito', ícono del cancionero peruano, junto a Mauricio Mesones en el Estadio San Marcos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Entretenimiento

Paolo Guerrero responde invitación de Jefferson Farfán a podcast 'La Manada' pero evita mención de Mario Irivarren: "Lo multiplicó por cero"

Dua Lipa se rindió ante la comida peruana en su concierto en Lima y su reacción se volvió viral: ''Sabores increíbles''

Fernando Armas, Manolo Rojas y Julio Zevallos rendirán homenaje a Guillermo Rossini con un show en Barranco

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025