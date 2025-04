Verónica Ayllón anuncia el fin del programa ‘De película’ tras 20 años al aire: “Gracias por la compañía”

Una etapa llega a su fin. Después de dos décadas ininterrumpidas frente a las cámaras, Verónica Ayllón anunció el cierre definitivo de su reconocido programa ‘De película’, un espacio que se ganó su lugar en la televisión peruana por su estilo único para hablar de arte, cultura y entretenimiento.

La noticia fue compartida por la propia conductora a través de un video en su cuenta de Instagram, donde totalmente conmovida confirmó que el domingo 6 de abril se emitirá la última edición del programa, a través de ATV. “Cuando empezamos con ‘De película’ no teníamos una definición de lo que iba a ser el programa, en realidad me guie un poco de lo que quería ver en televisión y no había”, confesó Ayllón, recordando los inicios del espacio que marcó a toda una generación con su propuesta distinta y cercana.

Verónica Ayllón anuncia el fin de ‘De película’

Con emoción y gratitud, Verónica Ayllón anunció el fin de una de las etapas más importantes de su carrera: la despedida definitiva de ‘De película’, el programa de entretenimiento que condujo durante 20 años en la televisión peruana. En un video compartido en sus redes sociales, Ayllón explicó cuál fue siempre el espíritu del espacio: ofrecer un contenido que pusiera el foco en lo positivo, tanto del país como del mundo.

“También quería hacer recorridos por diferentes ciudades, mostrar peruanos que triunfan en el mundo. Llevar un contenido variado y positivo que nos diera esperanza, en lugar de aplastarnos o sumergirnos en el morbo como algunos programas”, sostuvo, marcando claramente una diferencia con otras propuestas televisivas. La periodista también aprovechó el mensaje para invitar a la audiencia a ver el último episodio del programa, que coincidirá con su aniversario número 20. “Sin saber cómo nos iba a ir ha pasado el tiempo y ya son 20 años con De película al aire que se cumplen ahora. Este domingo vamos a celebrar (…) Vamos a ver los reportajes más relevantes”, adelantó.

Asimismo, aseguró que esta será una despedida definitiva. “Quiero contarles además que no solo es el programa de aniversario, también es el último programa de De película. Lo hemos preparado con muchísima ilusión. Nos encontramos el domingo a las 12 de la noche. Les mando un beso, gracias por este apoyo y compañía de tantos años”, compartió.

Publicación realizada por Verónica Ayllón anunciando el fin del programa 'De película'. Foto: Instagram.

¿En qué consiste el programa ‘De película?

Lo que comenzó como un modesto experimento televisivo terminó convirtiéndose en uno de los programas culturales más longevos y queridos de la pantalla peruana. ‘De película’ nació en 2005 con un enfoque centrado en el cine, transmitiéndose a la medianoche por ATV. En un inicio, parecía una apuesta de bajo perfil, pero su estilo fresco y la calidad de sus reportajes conquistaron rápidamente a la audiencia, lo que le valió un espacio en el horario diurno.

La primera gran entrevista del programa fue nada menos que al actor estadounidense Dennis Quaid, marcando el inicio de una larga lista de contenidos exclusivos y de alto nivel. Con el paso del tiempo, ‘De película’ amplió su enfoque, incluyendo temas de coyuntura social, ciencia y cultura, sin perder su esencia optimista y constructiva.

En 2007, el programa renovó escenografía y dio un salto internacional al llegar a la televisión chilena. Para 2012, su conductora Verónica Ayllón impulsó una campaña contra el bullying que logró respaldo estatal y tuvo gran repercusión. La evolución del espacio también se reflejó en sus horarios: pasó de la mañana al mediodía en 2016, luego a las 2 p. m. en 2017, y tras los cambios generados por la pandemia, se consolidó a la 1 p. m. desde 2022. El contexto global también influyó en el rumbo del programa. La pandemia llevó a sus realizadores a ampliar la mirada más allá del séptimo arte, explorando contenidos que ofrecieran al público esperanza, inspiración y una visión más humana del mundo.