Corazones solidarios: La Teletón 2025 logra histórico resultado y sobrepasa los 8 millones

El público peruano se unió en un gesto de solidaridad y logró recaudar más de 9 millones de soles en la Teletón 2025.

Celebran triunfo al monto logrado en la Teletón 2025. Foto: Composición LR/Captura.
Celebran triunfo al monto logrado en la Teletón 2025. Foto: Composición LR/Captura.

La Teletón 2025 no solo alcanzó su objetivo de reunir más de 8 millones de soles, sino que lo sobrepasó con una recaudación histórica de 9 millones 168 mil 509 soles. Este logro refleja la generosidad y el compromiso de los peruanos en apoyar la rehabilitación y tratamiento de miles de niños con discapacidad.

La gran jornada solidaria dio inicio el viernes 12 de setiembre con la transmisión conjunta de TV Perú y América Televisión, logrando recaudar desde las primeras horas un millón 600 mil soles. Este arranque marcó un fuerte impulso para la campaña, reflejando el entusiasmo y compromiso del público, que no dudó en sumarse desde el inicio para apoyar la causa.

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

Teletón 2025 en Perú: Matisse, Axel, Natalia Natalia y más artistas invitados en la noche solidaria de unión y esperanza

La Teletón 2025 celebra triunfo solidario con más de 8 millones en donaciones

La Teletón 2025 se convirtió en una verdadera fiesta de solidaridad, donde no solo el público puso el corazón, sino también reconocidas figuras de la televisión. Artistas y conductores como Gisela Valcárcel, su hija Ethel, Choca, Adolfo Aguilar, Toñisónte y Cristian Rivero, entre otros, se sumaron con entusiasmo y apoyo desinteresado, contribuyendo a que la meta fuera superada con creces.

Resultado deTeletón 2025.

Resultado deTeletón 2025.

Jesús Díaz, Ariana Macalupú y Kristell Quispe compartieron sus testimonios de vida, resaltando cómo el acceso a terapias y tratamientos brindados por la Teletón ha marcado una diferencia fundamental en su recuperación y calidad de vida.

Con el corazón latiendo al mismo ritmo que millones de peruanos, la Teletón 2025 vivió su instante más inolvidable cuando Gisela Valcárcel subió al escenario para anunciar la recaudación final. La conductora, visiblemente emocionada, invitó a todos a unirse en la cuenta regresiva que mantuvo al público expectante hasta el último segundo.

Y entonces, entre aplausos, gritos y lágrimas de alegría, reveló: “Estamos nerviosos, los cinco minutos lo hacemos juntos”, dijo la conductora con la cifra histórica: 9 millones 168 mil 509 soles, un triunfo que superó todas las expectativas y reafirmó el poder de la solidaridad nacional.

