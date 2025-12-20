¿Quién ganó el Miss Cosmo 2025 y es la nueva sucesora de Ketut Permata Juliastrid?

La gran final del Miss Cosmo 2025 se celebró en vivo este 20 de diciembre en Vietnam. | Foto: Miss Cosmo Instagram

La gran final del Miss Cosmo 2025 se celebró en vivo este 20 de diciembre en Vietnam. | Foto: Miss Cosmo Instagram

El Miss Cosmo 2025 llegó a su gran final en vivo este 20 de diciembre en una impresionante ceremonia desde el Creative Park de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. Más de 70 candidatas de distintos países se enfrentaron en una gala marcada por la elegancia y la diversidad cultural para ser la sucesora de Ketut Permata Juliastrid, modelo de Indonesia y primera reina del concurso de belleza emergente más comentado del momento.

Miss Cosmo 2025 EN VIVO HOY: sigue minuto a minuto el anuncio de la ganadora 07:11 ¿Quiénes son las favoritas del Miss Cosmo 2025, según Oscar Sabha? El famoso missólogo Oscar Sabha reveló su top 5 del Miss Cosmo 2025: -Miss Perú - Kelin Poldy Rivera Kroll -Miss Panamá - Italy Johan Peñaloza Mora -Miss Brasil - Ana Gabriela Carvalho Borges -Miss India - Vipra Mehta -Miss Filipinas - Chelsea Lovely Cabias Fernandez 07:04 ¿Quiénes son las favoritas del Miss Cosmo 2025, según MissoLatino? El famoso missólogo MissoLatino reveló su top 5 del Miss Cosmo 2025: -Miss Perú - Kelin Poldy Rivera Kroll -Miss Panamá - Italy Johan Peñaloza Mora -Miss Brasil - Ana Gabriela Carvalho Borges -Miss India - Vipra Mehta -Miss Filipinas - Chelsea Lovely Cabias Fernandez 06:50 ¿Quiénes son las favoritas del Miss Cosmo 2025, según Daniel Ramos? Daniel Ramos, uno de los missólogos más conocidos de Latinoamérica, dio a conocer a su top 10 del Miss Cosmo 2025: -Puesto 10: Miss Grecia - Ioanna Sarantopoulou y Miss Brasil - Ana Gabriela Carvalho Borges -Puesto 9: Miss República Dominicana - Jenifer Delisa Francisco-Vásquez -Puesto 8: Miss Laos - Christina Lasasimma -Puesto 7: Miss Tailandia - Mooham Chotinapha Kaewjaroon -Puesto 6: Miss Panamá - Italy Johan Peñaloza Mora -Puesto 5: Miss Bahamas - Beyonce Forbes -Puesto 4: Miss India - Vipra Mehta -Puesto 3: Miss Colombia - Dayana Cárdenas Mestra -Puesto 2: Miss Filipinas - Chelsea Lovely Cabias Fernandez -Posible ganadora: Miss Perú - Kelin Poldy Rivera Kroll 06:38 ¿Quiénes son las favoritas del Miss Cosmo 2025, según John Alicea? John Alicea, uno de los expertos en certámenes de belleza, reveló quiénes podrían ingresar al top 10 del Miss Cosmo 2025 -Puesto 10: Miss Cuba - Amys Nayelli Nápoles Ochoa -Puesto 9: Miss Grecia - Ioanna Sarantopoulou -Puesto 8: Miss México - Ángela Michelle León Yuriar -Puesto 7: Miss Myanmar - Myint Myat Moe -Puesto 6: Miss Colombia - Dayana Cárdenas Mestra -Puesto 5: Miss Brasil - Ana Gabriela Carvalho Borges -Puesto 4: Miss Filipinas - Chelsea Lovely Cabias Fernandez -Puesto 3: Miss India - Vipra Mehta -Puesto 2: Miss Panamá - Italy Johan Peñaloza Mora -Posible ganadora: Miss Perú - Kelin Poldy Rivera Kroll 06:34 ¿A qué hora inicia el Miss Cosmo 2025? La gala final de Miss Cosmo 2025 se llevará a cabo este sábado 20 de diciembre, desde Vietnam. El evento está programado para iniciar a las 7.00 p. m. en el país asiático, lo que corresponde a las 7.00 a. m. en Perú. 06:23 No te pierdas la final del Miss Cosmo 2025 en vivo hoy Falta muy poco. La final del Miss Cosmo 2025 se celebra en vivo hoy desde Vietnam. Tras varias semanas de concentración y preliminares, las candidatas están listas para conocer los resultados. No te pierdas el anuncio de la ganadora de este certamen de belleza en el cual la peruana Kelin Rivera se consagra como una de las favoritas para ser la nueva reina.

Tras varias semanas de competencia y rondas preliminares, solo una de las participantes pudo alzar la corona y convertirse en una nueva portavoz internacional de las mujeres. El evento incluyó, a lo largo de su desarrollo, desfiles en ropa de baño, trajes típicos y ronda de preguntas.