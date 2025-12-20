HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
¿Quién ganó el Miss Cosmo 2025 y es la nueva sucesora de Ketut Permata Juliastrid?

El Miss Cosmo 2025 llegó a su gran final este 20 de diciembre al coronar a la nueva sucesora de Ketut Permata Juliastrid, tras semanas de competencia y una noche cargada de momentos inolvidables.

La gran final del Miss Cosmo 2025 se celebró en vivo este 20 de diciembre en Vietnam.
La gran final del Miss Cosmo 2025 se celebró en vivo este 20 de diciembre en Vietnam. | Foto: Miss Cosmo Instagram

El Miss Cosmo 2025 llegó a su gran final en vivo este 20 de diciembre en una impresionante ceremonia desde el Creative Park de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. Más de 70 candidatas de distintos países se enfrentaron en una gala marcada por la elegancia y la diversidad cultural para ser la sucesora de Ketut Permata Juliastrid, modelo de Indonesia y primera reina del concurso de belleza emergente más comentado del momento.

Miss Cosmo 2025 EN VIVO HOY: sigue minuto a minuto el anuncio de la ganadora

07:11
20/12/2025

¿Quiénes son las favoritas del Miss Cosmo 2025, según Oscar Sabha?

El famoso missólogo Oscar Sabha reveló su top 5 del Miss Cosmo 2025:

-Miss Perú - Kelin Poldy Rivera Kroll

-Miss Panamá - Italy Johan Peñaloza Mora

-Miss Brasil - Ana Gabriela Carvalho Borges

-Miss India - Vipra Mehta

-Miss Filipinas - Chelsea Lovely Cabias Fernandez

 

07:04
20/12/2025

¿Quiénes son las favoritas del Miss Cosmo 2025, según MissoLatino?

El famoso missólogo MissoLatino reveló su top 5 del Miss Cosmo 2025:

-Miss Perú - Kelin Poldy Rivera Kroll

-Miss Panamá - Italy Johan Peñaloza Mora

-Miss Brasil - Ana Gabriela Carvalho Borges

-Miss India - Vipra Mehta

-Miss Filipinas - Chelsea Lovely Cabias Fernandez

 

06:50
20/12/2025

¿Quiénes son las favoritas del Miss Cosmo 2025, según Daniel Ramos?

Daniel Ramos, uno de los missólogos más conocidos de Latinoamérica, dio a conocer a su top 10 del Miss Cosmo 2025:

-Puesto 10: Miss Grecia - Ioanna Sarantopoulou y Miss Brasil - Ana Gabriela Carvalho Borges

-Puesto 9: Miss República Dominicana - Jenifer Delisa Francisco-Vásquez

-Puesto 8: Miss Laos - Christina Lasasimma

-Puesto 7: Miss Tailandia - Mooham Chotinapha Kaewjaroon

-Puesto 6: Miss Panamá - Italy Johan Peñaloza Mora

-Puesto 5: Miss Bahamas - Beyonce Forbes

-Puesto 4: Miss India - Vipra Mehta

-Puesto 3: Miss Colombia - Dayana Cárdenas Mestra

-Puesto 2: Miss Filipinas - Chelsea Lovely Cabias Fernandez

-Posible ganadora: Miss Perú - Kelin Poldy Rivera Kroll

06:38
20/12/2025

¿Quiénes son las favoritas del Miss Cosmo 2025, según John Alicea?

John Alicea, uno de los expertos en certámenes de belleza, reveló quiénes podrían ingresar al top 10 del Miss Cosmo 2025

-Puesto 10: Miss Cuba - Amys Nayelli Nápoles Ochoa 

-Puesto 9: Miss Grecia - Ioanna Sarantopoulou

-Puesto 8: Miss México - Ángela Michelle León Yuriar

-Puesto 7: Miss Myanmar - Myint Myat Moe

-Puesto 6: Miss Colombia - Dayana Cárdenas Mestra

-Puesto 5: Miss Brasil - Ana Gabriela Carvalho Borges

-Puesto 4: Miss Filipinas - Chelsea Lovely Cabias Fernandez

-Puesto 3: Miss India - Vipra Mehta

-Puesto 2: Miss Panamá - Italy Johan Peñaloza Mora

-Posible ganadora: Miss Perú - Kelin Poldy Rivera Kroll

06:34
20/12/2025

¿A qué hora inicia el Miss Cosmo 2025?

La gala final de Miss Cosmo 2025 se llevará a cabo este sábado 20 de diciembre, desde Vietnam. El evento está programado para iniciar a las 7.00 p. m. en el país asiático, lo que corresponde a las 7.00 a. m. en Perú. 

06:23
20/12/2025

No te pierdas la final del Miss Cosmo 2025 en vivo hoy

Falta muy poco. La final del Miss Cosmo 2025 se celebra en vivo hoy desde Vietnam. Tras varias semanas de concentración y preliminares, las candidatas están listas para conocer los resultados. No te pierdas el anuncio de la ganadora de este certamen de belleza en el cual la peruana Kelin Rivera se consagra como una de las favoritas para ser la nueva reina.

Tras varias semanas de competencia y rondas preliminares, solo una de las participantes pudo alzar la corona y convertirse en una nueva portavoz internacional de las mujeres. El evento incluyó, a lo largo de su desarrollo, desfiles en ropa de baño, trajes típicos y ronda de preguntas.

Miss Cosmo 2025 final EN VIVO: a qué hora inicia el certamen con la peruana Kelin Rivera y quiénes son las favoritas

Miss Cosmo 2025 final EN VIVO: a qué hora inicia el certamen con la peruana Kelin Rivera y quiénes son las favoritas

Miss Cosmo 2025 EN VIVO: día, hora y cómo apoyar a Kelin Rivera con tu voto

Miss Cosmo 2025 EN VIVO: día, hora y cómo apoyar a Kelin Rivera con tu voto

¿Quién es Kelin Rivera Kroll? Edad, estatura y perfil de la candidata peruana en Miss Cosmo 2025

¿Quién es Kelin Rivera Kroll? Edad, estatura y perfil de la candidata peruana en Miss Cosmo 2025

Final Miss Cosmo 2025 EN VIVO: sigue el minuto a minuto del certamen de belleza con la peruana Kelin Rivera desde Vietnam

Final Miss Cosmo 2025 EN VIVO: sigue el minuto a minuto del certamen de belleza con la peruana Kelin Rivera desde Vietnam

Final de 'Al fondo hay sitio' temporada 12: Miguel Ignacio 'Nachito' fue víctima de atentado en su departamento

Final de 'Al fondo hay sitio' temporada 12: Miguel Ignacio 'Nachito' fue víctima de atentado en su departamento

Cantante Alejandro Aramburú regresa a Perú tras debutar en Santos Bravos, la boyband latina de HYBE, y desata furor en aeropuerto

Cantante Alejandro Aramburú regresa a Perú tras debutar en Santos Bravos, la boyband latina de HYBE, y desata furor en aeropuerto

Gustavo Bueno reaparece junto a David Almandoz, 'Pepe' de AFHS, en su recuperación y emocionan a fans

Gustavo Bueno reaparece junto a David Almandoz, 'Pepe' de AFHS, en su recuperación y emocionan a fans

Susy Díaz, Daniela Darcourt y Los Toribianitos se unen para celebrar la Navidad en el Parque de la Exposición

Susy Díaz, Daniela Darcourt y Los Toribianitos se unen para celebrar la Navidad en el Parque de la Exposición

Fonseca anuncia concierto en Lima 2026: entradas, precios y todo lo que debes saber

Fonseca anuncia concierto en Lima 2026: entradas, precios y todo lo que debes saber

