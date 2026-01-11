Bad Bunny se presentará en Lima el 16 y 17 de enero Foto: Composición LR | Eric Rojas

Bad Bunny se presentará en Lima el 16 y 17 de enero Foto: Composición LR | Eric Rojas

Los seguidores de Bad Bunny ya cuentan los días para los conciertos del 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional de Lima, como parte del tour 'Debí tirar más fotos'. A la expectativa por las dos presentaciones se suma ahora el anuncio del After Party Oficial en Perú, un evento que se realizará el sábado 17 de enero en Paradiso Lima - Club Cultural, ubicado en el distrito de Chorrillos.

La celebración post concierto contará con la participación de DJ Orma, reconocido como el DJ oficial del tour. Esta dinámica ya se ha repetido en otros países, donde el intérprete de 'Weltita', 'La mudanza' y 'Yo perreo sola' ha ofrecido fiestas exclusivas tras finalizar cada presentación.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

DJ Orma, el DJ oficial del cantante Bad Bunny.

¿Cuánto cuestan las entradas del After Party de Bad Bunny?

El evento ofrece diversas modalidades de ingreso, desde zonas generales hasta boxes completos. Estos son los precios confirmados:

Box DJ Booth Completo: S/ 3,500

Box DJ Booth Individual: S/ 350

Box DTMF Completo: S/ 2,980

Box DTMF Individual: S/ 298

Box General Completo: S/ 2,680

Box General Individual: S/ 268

General Admission (GA): S/ 148

¿Dónde comprar entradas para el After Party?

Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster Online y en sus centros de experiencia autorizados. Debido a la alta demanda registrada en eventos similares, se recomienda adquirirlos con anticipación. Solo se permitirá la compra de hasta seis entradas por persona.

Setlist del concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional

De acuerdo con la cuenta de Instagram Perú Concerts, Bad Bunny interpretará 29 canciones en su paso por Lima. El primer acto, que se desarrollará en el escenario principal (main stage), incluirá temas como: 'La mudanza', 'Calladita', 'Pitorro de coco', 'Weltita', 'Baile inolvidable' y 'Nueva yol'.

También figuran canciones como: 'Veldad', 'Titi me preguntó', 'Neverita', 'Si veo a tu mamá', 'Voy a llevarte a PR', 'Me porto bonito', 'No me conoce (remix)', 'Bichiyal' y 'Yo perreo sola', 'Efecto', 'Safaera', 'Diles', 'Monaco', 'Café con ron', Ábreme paso', ' Ojitos lindos', 'La canción', 'Kloufrens', 'Bokete', 'Dákiti', 'El apagón', 'Dtmf' y 'Eoo'.