Darinka Ramírez, expareja de Jefferson Farfán, se pronunció sobre la relación que mantiene la madre del exfutbolista, conocida como Doña Charo, con la hija que ambos tienen en común. En una reciente intervención en el programa 'Magaly TV, la firme', la joven aseguró que la abuela paterna “no ha sido una abuela presente” y reveló las razones por las que no permite que la menor visite su hogar sin su compañía.

La declaración se produce en el marco de un conflicto legal por la conciliación económica y el régimen de visitas. Según Ramírez, Farfán se ausentó por segunda vez a una citación para definir estos acuerdos, situación que —asegura— ha generado un distanciamiento de más de cuatro meses entre padre e hija.

Darinka Ramírez arremete contra Doña Charo

En el programa 'Magaly TV, la firme', la madre de la hija de Jefferson Farfán, Darinka Ramírez dejó clara su postura sobre las visitas de su hija a la casa de Doña Charo. “Yo creo que es una niña muy pequeña para mandársela para allá, (pero es su abuela) no ha sido una abuela presente. Yo la he llevado algunas veces a su casa, pero yo siempre he estado ahí. Sería lo ideal primero el nexo paternal con mi hija, que no lo ha hecho para luego ver el tema de si puede sacarla o no”, señaló Ramírez, incómoda luego de la ausencia del exfutbolista a la segunda conciliación.

Ausencia de Jefferson Farfán en la conciliación

Darinka Ramírez explicó que el proceso de conciliación no solo busca resolver temas financieros, sino también establecer un cronograma de encuentros entre Jefferson Farfán y la menor. “Él no sabe criar a un hijo, siempre estuve presente cuando nos reuníamos o salíamos con mi hija. Además, me encargo de que reciba terapia psicológica, como deberían hacerlo todos sus hijos”, declaró la influencer para el programa de Magaly Medina.