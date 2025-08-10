HOYSuscripcion LR Focus

Darinka Ramírez aclara que no ‘arremetió’ contra madre de Jefferson Farfán: “Es familia de mi hija”

Tras declarar que Doña Charo "no es una abuela presente", Darinka Ramírez sale al frente para aclarar que no buscaba atacar a la madre de Jefferson Farfán.

Darinka Ramírez habló sobre sus últimas declaraciones sobre la madre de Jefferson Farfán. Foto: Composición LR/Latina/Difusión
Darinka Ramírez utilizó las redes sociales para aclarar sus recientes declaraciones sobre Rosario Guadalupe, madre de Jefferson Farfán y abuela de su hija de dos años. La influencer negó haber arremetido contra Doña Charo, enfatizando que ella forma parte de la familia de su hija y que sus palabras fueron malinterpretadas.

Las declaraciones que desataron polémica se dieron luego de que Farfán faltara por segunda vez a la conciliación sobre la manutención y régimen de visitas de su hija, el pasado 8 de agosto. En una entrevista para ‘Magaly TV: la firme’, Darinka afirmó que Doña Charo “no es una abuela presente” y dijo que se niega a que su hija vaya sola a la casa de la madre del exfutbolista, lo que generó diversas reacciones en medios y redes sociales.

lr.pe
Aclaración de Darinka Ramírez. Foto: Instagram

Darinka Ramírez niega ataques a madre de Jefferson Farfán

Darinka Ramírez compartió en una historia una captura de un informe del programa de Magaly Medina titulado: “¡Amá Charo! Darinka Ramírez arremete contra la madre de Jefferson Farfán”. Junto a la imagen, negó haber atacado a la madre del conductor de ‘Enfocados’. “Me mandaron esto y jamás arremetería contra la señora. Es familia de mi hija y ella no tiene la culpa de los problemas de una persona mayor consciente, pero a veces las noticias lo sacan para poner todo fuera de plano”, comentó la influencer.

Además, Darinka explicó que al mencionar que la madre de Jefferson “no está presente” en la vida de su hija, no buscaba criticarla, sino señalar que, debido a los problemas legales con el exfutbolista, ella no ha tenido contacto con la pequeña de dos años y medio. Por ello, afirmó que sus declaraciones han sido sacadas de contexto por la prensa. “Ella es abuela, no es el padre. Lo que sí dije es que no es abuela presente, pero es obvio por los problemas con el papá de mi hija. No saquen noticias que no tienen nada que ver”, insistió.

lr.pe

Darinka pone condiciones para que Jefferson Farfán vea a su hija

En declaraciones para ‘Magaly TV: La Firme’, Darinka Ramírez contó que Jefferson Farfán no ha tenido contacto con su hija por casi cuatro meses y criticó su falta de interés para buscar una conciliación por el bienestar de la menor. Según la influencer, la abogada del exfutbolista propuso que la niña visite a su abuela paterna, pero ella condicionó que primero Farfán debía crear un vínculo con su hija, algo que hasta ahora no ha hecho.

Ante esto, la conductora Magaly Medina le reprochó diciéndole que Farfán es el padre y criticó su terquedad a querer imponer su punto de vista. Darinka respondió que está dispuesta a no estar presente durante las visitas, pero aclaró: “No quiero dejar a mi hija de dos años y medio sol (…) prefiero que esté en un lugar donde se sienta cómoda y no obligada, porque no ha hecho ese nexo paternal con él”.

