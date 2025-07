Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, ha expresado su deseo sincero de llegar a un entendimiento con el exfutbolista por el bienestar de su pequeña. En declaraciones recientes, dejó en claro que lo más importante para ella es su hija y que la intención detrás de la conciliación es lograr acuerdos que beneficien su desarrollo. “La intención es que lleguemos a un acuerdo por el bien de mi hija”, afirmó.

A pesar de que Jefferson Farfán no asistió a la última citación de conciliación, Darinka mantiene la calma. No descarta que él pueda presentarse en una futura audiencia y señala que todavía hay temas pendientes por resolver, especialmente relacionados con la educación de su hija. “Tenemos que hacer varios acuerdos porque mi hija el otro año entra al colegio; los gastos incrementan”, comentó con serenidad, aunque dejando entrever que la situación requiere compromiso de ambas partes.

Darinka Ramírez busca evitar conflictos y espera que Jefferson Farfán asuma su rol como padre

Cuando se le preguntó si Farfán tiene intención de acercarse a su hija, Darinka fue clara: hasta el momento, no ha habido contacto: “Por si tiene el interés, él mismo lo va a decir”, sostuvo, dejando la puerta abierta, pero también evidenciando una ausencia de voluntad real por parte del exfutbolista hasta ahora. No obstante, señaló que justamente para eso se está planteando el proceso de conciliación, con el fin de establecer pautas claras para un eventual régimen de visitas.

Darinka también confesó que su deseo es llevar la situación con tranquilidad y madurez. "No he querido problemas, que es lo menos que quiero", dijo. No obstante, señaló que los papeleos estresan y que su prioridad es cuidar la estabilidad emocional de su hija. Por ello, insiste en evitar conflictos y mantener la serenidad, sin exponer a la niña a entornos tensos o litigios innecesarios.

Darinka Ramírez confía en abogado de Melissa Klug

Consultada sobre su actual asesoría legal, Darinka explicó que está trabajando con el abogado Wilmer Arica, conocido por haber representado también a Melissa Klug. Si bien no fue Klug quien le recomendó directamente al abogado, Darinka reconoció que se trata de un profesional de confianza. Además, contó que su reciente acercamiento a Klug se dio por gestiones de las agencias de marketing que manejan sus respectivas imágenes.

Por otro lado, Darinka reflexionó sobre la importancia de que los hijos crezcan con el cariño de ambos padres. “Ojalá que las cosas mejoren”, dijo, mostrando esperanza en que Jefferson asuma un rol más presente. Aunque aún no ha recibido consejos de Melissa Klug, reconoció que los necesita, dado que Klug ya tiene experiencia en lidiar con situaciones similares.