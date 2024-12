Con el 2025 a la vuelta de la esquina, las playas del sur de Lima se convierten en el epicentro de las mejores celebraciones de fin de año. Cada verano, zonas como Asia, Punta Hermosa y Ancón se llenan de energía con eventos que combinan música, temáticas innovadoras y una atmósfera única. Este año, las opciones incluyen desde exclusivas fiestas temáticas hasta discotecas de renombre que prometen ser el lugar perfecto para recibir el Año Nuevo 2025.

En Asia, Connect y HotSpot son los nombres que destacan por su popularidad entre los jóvenes, mientras que Playa Blanca y Punta Hermosa ofrecen opciones más variadas para adultos. No importa tu estilo, el sur de Lima tiene algo preparado para ti.

¿Cuáles son las fiestas y eventos más esperados en el sur de Lima?

Celebraciones en Asia: Temáticas exclusivas y diversión sin límites

El Boulevard de Asia se mantiene como uno de los destinos predilectos para quienes buscan recibir el Año Nuevo 2025 con estilo. Entre los eventos destacados se encuentra Connect Aurum, una fiesta que este año adopta la temática "white and gold". Este evento está dirigido principalmente a un público joven, con grupos de amigos que se reúnen para disfrutar de música en vivo, barra libre y un ambiente vibrante.

Connect se presenta como una de las mejores opciones para este Año Nuevo 2025. Foto: Captura Instagram

Otra opción imperdible es HotSpot: We Own The Night, un evento diseñado para mayores de 25 años. Organizado por IZA Corp., este año la fiesta contará con la temática griega de 'Athenas', ofreciendo una experiencia inmersiva con decoraciones de inspiración helénica.

Las mejores fiestas de las playas

Las playas no se quedan atrás en las celebraciones. Aunque Ancón fue tradicionalmente el epicentro de estas fiestas, este año el protagonismo lo tienen Asia y Punta Hermosa. En Ancón, el Casino local reemplazará al Yacht Club con una elegante gala que promete cautivar a los asistentes.

En Asia, las fiestas de clubes privados como Playa El Sol y el Club El Golf Asia son de las más exclusivas. Estas celebraciones destacan por su ambiente refinado y por ofrecer cenas de gala, además de espectáculos en vivo.

Por su parte, Playa Blanca sobresale como una de las opciones más completas para adultos. Con una combinación de cena, barra libre y música, esta fiesta es ideal para quienes buscan algo más íntimo pero igual de entretenido para festejar el Año Nuevo 2025 a lo grande.

Punta Hermosa y el Sur Chico: Opciones únicas para todos los gustos

En Punta Hermosa, uno de los eventos más esperados es el New Year’s Eve de El Matadero, que marca la inauguración de la discoteca Floripa. Este evento, dirigido a la comunidad LGBTQ, contará con dos zonas musicales dedicadas a géneros como techno, house y clásicos del pop latino. Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido musical con los mejores hits del 2024.

'Matadero' presentará el 'New Year’s Eve', evento dirigido para la comunidad LGTB. Foto: Captura Joinnus

Además, las discotecas del Sur Chico, como Joia en el Boulevard de Asia, mantienen su protagonismo entre los jóvenes que veranean en la zona. Café, una de las más reconocidas, celebrará su 25 aniversario el 3 de enero, pocos días después de las grandes fiestas de Año Nuevo, ofreciendo una experiencia única para quienes buscan alargar las celebraciones.