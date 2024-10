¿Bruce Lee vs Muhammad Ali? Leyenda confesó que nunca vencería al otro y reconoció su superioridad

En la década de los setenta, dos leyendas del deporte dominaron sus respectivas disciplinas: Bruce Lee en las artes marciales y Muhammad Ali en el boxeo. Un enfrentamiento entre estos dos íconos fue el 'dream match' que millones de fanáticos deseaban ver, un combate que prometía marcar un antes y un después.

Con una altura de 1.92 metros y un peso de 95 kilos, Muhammad Ali era un rival temido por su agilidad, resistencia y poder de golpe. Mientras tanto, Bruce Lee, aunque más pequeño con una estatura de 1.70 metros y 63 kilos, era conocido por su velocidad, precisión y su filosofía de combate que revolucionó las artes marciales.

Ficción y realidad de este 'dream match'

En la película 'Érase una vez en Hollywood', dirigida por Quentin Tarantino, hay una escena controvertida en la que Bruce Lee (interpretado por Mike Moh) habla sobre Muhammad Ali. En la escena, afirma que podría derrotar a Ali en una pelea, retratándolo de manera arrogante. Sin embargo, no pudo estar más alejado de la realidad.

Si bien la pelea nunca ocurrió y quedó en el imaginario colectivo, el propio maestro del Jeet Kune Do admitió que, de haberse realizado, habría sido derrotado.

Bruce Lee y Muhammad Ali: la confesión que sorprendió al mundo

Según el libro 'The making of enter the dragon' (1989) de Robert Clouse, Bruce Lee tenía una gran admiración por Muhammad Ali. El artista marcial Bolo Yeung reveló que una vez encontró a Bruce observando un documental sobre Cassius Clay en los estudios de Golden Harvest. Frente a un espejo, Bruce imitaba cada movimiento de Ali, estudiando su estilo y técnica.

“Todo el mundo dice que debo luchar con Ali algún día. Estoy estudiando cada movimiento que hace. Estoy llegando a saber cómo piensa y se mueve”, confesó Lee a Bolo. Sin embargo, fue en ese momento que Bruce admitió su derrota: “Mira mi mano. Son manos de un pequeño chino. Me mataría”, aseguró el maestro.

¿Podría Bruce Lee haber vencido a Muhammad Ali?

La confesión de Bruce Lee sorprendió a sus miles de seguidores que lo daban como ganador de la hipotética pelea. Aunque era más conocido como actor que como luchador competitivo, sus habilidades en las artes marciales e inteligencia estratégica eran indiscutibles.

Pese a esto, él reconocía que la superioridad física y resistencia de Ali, combinadas con su destreza en el ring, le habrían dado una ventaja innegable en un enfrentamiento físico puro. Ali no solo era un atleta de élite, sino un boxeador con un estilo único, difícil de contrarrestar. No por nada fue apodado como 'El más grande'.

Para consuelo de los fanáticos, Bruce Lee tuvo una icónica pelea con Chuck Norris en 'Way of the dragon' (1972) en un espectacular combate en el Coliseo de Roma, que se destacó por su coreografía y habilidad técnica. Por otro lado, aunque Bruce Lee y Jackie Chan compartieron pantalla en 'Enter the dragon' (1973), no tuvieron una pelea extensa como tal, ya que Chan tenía un papel menor como un guardia.

Así habló Bruce Lee de Muhammad Ali en 'Érase una vez en Hollywood'