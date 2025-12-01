Entradas Grupo Frontera en Perú 2026: precios, fecha y a qué hora inicia la venta de entradas en Teleticket

Grupo Frontera se presentará en Perú el próximo 17 de octubre y las entradas ya están disponibles en Teleticket. | Foto: difusión.

Grupo Frontera se presentará en Perú el próximo 17 de octubre y las entradas ya están disponibles en Teleticket. | Foto: difusión.

Grupo Frontera se prepara para abrir oficialmente la venta de entradas para su esperado concierto ‘Triste pero bien c*brón tour’ a través de Teleticket. Desde el mediodía de este lunes 1 de diciembre, los fans podrán asegurar su lugar en una noche que promete ser inolvidable.

La banda estadounidense de raíces mexicanas llegará al Perú en el mejor momento de su historia: un año marcado por logros, aplausos y reconocimiento internacional. Tras consolidarse como ganadores del Latin Grammy y conquistar corazones en cada escenario que pisaron, el grupo emprende ahora una travesía que los llevará por Sudamérica, Centroamérica y Europa.

Grupo Frontera en Perú: ¿cómo comprar entradas para su concierto en 2026?

A través de la plataforma oficial de Teleticket, los seguidores podrán adquirir sus entradas para el tan esperado concierto ‘Triste pero bien c*brón tour’, que se llevará a cabo el 17 de octubre de 2026 en Costa 21.

Para comprar entradas para el Grupo Frontera, solo debes ingresar a tu cuenta con tu correo y contraseña. Luego, selecciona la opción 'Comprar', elige la categoría y la zona donde deseas vivir esta experiencia única, realiza el pago correspondiente y sigue los pasos indicados. Al finalizar, recibirás tus entradas y la confirmación de la transacción en tu correo electrónico.

Se recomienda ingresar a la plataforma con anticipación y permanecer atento, ya que la demanda será alta y las entradas podrían agotarse rápidamente. ¡Prepárate para una noche inolvidable junto a Grupo Frontera!

Inicios del Grupo Frontera

Desde su irrupción en la escena musical en 2019 en Edinburg, Texas, Grupo Frontera ha logrado conquistar al público a nivel global gracias a su propuesta fresca dentro del regional mexicano. Temas como ‘No se va’, ‘Un x100to’ junto a Bad Bunny, ‘Bebé dame’ y ‘Frágil’ en colaboración con Yahritza y Su Esencia, se han convertido en grandes éxitos, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales.

El impulso que los catapultó a la fama llegó con una versión viral de ‘No se va’, original de Morat, en TikTok, lo que les abrió las puertas a una audiencia internacional. Desde ese momento, su presencia en la industria musical no ha dejado de crecer, consolidándose como una de las agrupaciones más influyentes del género.