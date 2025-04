Futbolista Luis Advíncula sorprende al decirle “te amo” a Daniela Darcourt y ella responde: “Gracias por amarme como nadie”

El futbolista Luis Advíncula enterneció a sus seguidores al dedicarle un cariñoso mensaje a la cantante Daniela Darcourt por su cumpleaños número 29, celebrado este domingo 20 de abril. A través de su cuenta de Instagram, el jugador de la selección peruana no solo le escribió unas emotivas palabras, sino que también compartió videos y fotos junto a la intérprete de ‘Señor mentira’, donde se les ve muy unidos y cómplices.

“Hoy es el cumpleaños de mi hermanita menor. Tú sabes lo mucho que te amo y que siempre voy a estar para ti. Eres una persona con un corazón hermoso, y siempre te voy a cuidar y proteger, hermanita de mi corazón”, escribió Advíncula, quien también aprovechó para bromear con ella. “Espero que la pases de lo mejor, como te lo mereces. ¡Ya nos veremos para reírnos y disfrutar!”, añadió. Y como es costumbre entre ellos, cerró con humor: “Siempre pa’ ti, ¡ya tú sabes! Con tantííííísimaaaa frente jajajaja. Y como siempre te digo: tu voz me llega al pin... jajajaja ¡A mí no me cantes!”, concluyó cerrando su mensaje con emoticones de corazones

Cómo reaccionó Daniela Darcourt tras la “declaración de amor” de Luis Advíncula

Si bien el mensaje de Luis Advíncula fue en tono bromista y lleno de cariño, no pasó desapercibido para Daniela Darcourt, quien se mostró profundamente conmovida por el gesto del futbolista. La cantante no tardó en responderle con unas emotivas palabras que reflejan el fuerte vínculo que los une.

“Ay, hermano de mi alma... lo que yo te amo a ti, negro mío. Creo que ni tú mismo tienes idea del inmenso amor que te tengo. Gracias por estar siempre para mí, por cuidarme y amarme como nadie. De los hombres de mi vida, tú eres el primero, y lo sabes. Te amo infinitamente, Luis Advíncula. Que sean mil años más juntos, siempre”, escribió Daniela, dejando claro que su relación con el lateral de la selección va mucho más allá de una simple amistad, ya que actualmente mantiene una relación con el bailarín Waldir Felipa.

¿Qué reveló Daniela Darcourt sobre su estrecho vínculo con Luis Advíncula?

Daniela Darcourt y Luis Advíncula siempre han mostrado una relación muy cercana y llena de cariño en redes sociales. En una reciente entrevista con Trome, la reconocida salsera habló sobre el fuerte lazo que la une al futbolista y el respeto mutuo que se tienen.

“Es mi hermanito, siempre está pendiente de mí y se enorgullece mucho de lo que hago. Siempre recibo un mensajito suyo y yo también le escribo”, contó Daniela con una sonrisa. Además, reveló que ha compartido momentos con otros seleccionados peruanos. “Claro, he tocado en el cumpleaños de Paolo (Guerrero), he estado con Jefferson (Farfán), con el ‘Caballito’, con Lucho, también con Yotún y su esposa, que vivía a la vuelta de mi casa y era amiga de mi prima hermana”, añadió la cantante, recordando con afecto esos encuentros.