La cantante Cielo Torres logró reunir en un solo lugar a grandes exponentes de la salsa peruana, como Yahaira Plasencia, Paula Arias, Amy Gutiérrez y Brunella Torpoco, con el objetivo de grabar la canción de empoderamiento titulada ‘Se puso de moda’. El propósito de la canción es demostrar que, en el ambiente de este género musical, sí existe compañerismo.

Sin embargo, llamó la atención la ausencia de Daniela Darcourt en el videoclip, considerada por muchos como una de las salseras más importantes de Perú. Por esa razón, Cielo Torres habló con las cámaras de América Televisión y aclaró que sí se le había extendido una invitación a la intérprete de ‘Señor mentira’

Daniela Darcourt decidió no grabar canción junto a salseras peruanas

La canción ‘Se puso de moda’ habla sobre la unión entre las salseras peruanas, por lo que sorprendió la ausencia de Daniela Darcourt. Ante esto, la líder del proyecto, Cielo Torres, aseguró que sí se le extendió la invitación. “A Daniela sí se le hizo la invitación. No pudo estar. Es decisión de ella y de su equipo, y por eso no la ven aquí”, explicó Cielo Torres.

Por su parte, Paula Arias, líder de ‘Son Tentación’, afirmó que su relación con Daniela Darcourt es buena, a pesar de las diferencias que tuvo con el productor MasterKris. “No han podido o no han querido, ya es otra cosa. Cielito sabe”, comentó Arias sobre la nueva conductora de ‘Esto es guerra’.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia sobre la ausencia de Daniela Darcourt?

La presunta mala relación entre Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia siempre es tema de debate en las redes sociales, y muchos lo asocian como la razón de la ausencia de Darcourt en la canción de Cielo Torres. Debido a esto, Plasencia fue consultada sobre por qué la cantante no formó parte del tema que promueve la unión entre las salseras peruanas.

“El proyecto es de Cielito, y cuando me hizo la llamada, yo acepté. No sé si las demás se demoraron o no. Aquí, todas aceptamos con amor y cariño, con mucha admiración por Cielito. Ahora, si ha llamado a otras salseras y no han podido estar, eso le corresponde a ella responder, no es mi proyecto”, explicó la exnovia de Jefferson Farfán.