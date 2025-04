Luis Advíncula, lateral derecho de la selección peruana, estaría a punto de cerrar un nuevo capítulo en su carrera profesional. Luego de casi 4 años en Boca Juniors, donde vivió momentos de gloria y polémica, su salida parece cada vez más cercana. El club argentino, que busca reforzarse con sangre joven en su defensa, habría aceptado entablar conversaciones con Vélez Sarsfield, que pretende contar con el experimentado defensor.

El ‘Rayo’ perdió protagonismo en el once titular tras la eliminación de la Copa Libertadores ante Alianza Lima, último rival que el lateral de 35 años enfrentó en el once inicial. Desde aquel entonces, Fernando Gago hizo retoques en la alineación y uno de los afectados fue el jugador de la selección peruana, quien fue reemplazado por Lucas Blondel.

Luis Advíncula iría a Vélez tras perder el titularato en Boca Juniors

La relación entre Luis Advíncula y Boca Juniors parece entrar en su fase final. A pesar de haber sido una pieza clave en temporadas anteriores, su actualidad futbolística dista mucho de aquella versión que maravilló a la hinchada xeneize. En el presente torneo, el lateral acumula más suplencias que titularidades, y su rol en el equipo se vio opacado por la consolidación de Lucas Blondel por la banda derecha.

Pero el ex Sporting Cristal no sería el único en ir al ‘Fortín’, pues, según el programa ‘Vélez y su mundo’, Exequiel Zeballos acompañaría al defensor peruano. “Hay dos jugadores de Boca Juniors que le interesan a Guillermo Barros Schelotto. Uno es defensor y el otro extremo. El defensor fue ubicado en otra posición y a mí me encanta el extremo. El primero es Luis Advíncula y el otro me encanta, es Exequiel Zeballos”, precisaron.

Fuentes cercanas a la institución confirmaron que Boca Juniors está dispuesto a desprenderse de Advíncula si eso permite reforzar otras zonas del campo. Es por ello que la dirigencia analiza la posibilidad de incluirlo en una operación con Vélez Sarsfield, actual campeón del torneo argentino. La idea sería que el conjunto de Liniers ceda a Valentín Gómez, defensor central con proyección europea, a cambio del ‘Rayo’, que aún tiene contrato vigente hasta 2026.

DT de Vélez se pronunció ante la posible llegada de Luis Advíncula

Frente a la posibilidad de que Luis Advíncula cambie de camiseta en el 2025, uno de los que se pronunció al respecto fue el flamante entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto. Ante su complicada actualidad, donde ocupan el penúltimo lugar del torneo argentino, el estratega vería con buenos ojos la incorporación de ‘Bolt’.

“No puedes hablar porque los jugadores están en sus equipos y no puedes hablar con nadie. Vamos a tener casi 40 días, tenemos tiempo, y en ese momento veremos qué es lo mejor para Vélez para conseguir jugadores. Todo esto es todo falso, conmigo no habló nadie. Me reservo la opinión de Exequiel Zeballos o Luis Advíncula”, sostuvo el ‘mellizo’.