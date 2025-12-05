HOYSuscripcion LR Focus

Poder Judicial y sus fichas: Daniel Salaverry habilitado y Pedro Castillo ratificado | Arde Troya con Juliana Oxenford

Entretenimiento

Netflix cierra la histórica compra de Warner Bros. Discovery por $82.700 millones: fusión incluiría HBO Max y estudios de grabación

Con el cierre del acuerdo, Netflix se impone frente a competidores como Paramount Skydance y Comcast, que mostraron interés en adquirir las acciones de la empresa cinematográfica.

Netflix anuncia la compra de Warner Bros. por 83.000 millones de dólares.
Netflix anuncia la compra de Warner Bros. por 83.000 millones de dólares. | Foto: composición LR/Netflix/TV Tropes

Netflix sorprendió a la industria del entretenimiento al anunciar la compra de Warner Bros. por cerca de US$83.000 millones, en una de las adquisiciones más grandes en la historia del cine y el streaming. El acuerdo no solo implica el control de los estudios cinematográficos y televisivos de Warner, sino también la integración de activos como HBO y HBO Max dentro del ecosistema de Netflix.

Antes de su inminente compra por parte de Netflix —empresa con la que mantenía negociaciones muy avanzadas—, hubo otros competidores que mostraron interés en adquirir las acciones de Warner Bros., como Paramount Skydance, Apple y Comcast. Sin embargo, el gigante de las plataformas de streaming terminó por imponerse al cerrar satisfactoriamente la transacción.

El comunicado de Netflix en su cuenta de Instagram tras anunciar la compra oficial de Warner Bros. Foto: Netflix - IG

El comunicado de Netflix en su cuenta de Instagram tras anunciar la compra oficial de Warner Bros. Foto: Netflix - IG

lr.pe

La histórica adquisición de Warner Bros. por Netflix

La histórica operación realizada por Netflix ha generado revuelo a nivel mundial, ya que la acerca a su objetivo de aumentar su presencia en el streaming, el cine y el entretenimiento. Por ello, tras varios meses de negociaciones, la adquisición de Warner Bros. le permitirá al pionero del streaming quedarse con uno de los estudios más legendarios de Hollywood.

Esta noticia no solo representa un gran aliciente para Netflix en su objetivo de expandir su catálogo y consolidarse como líder absoluto del streaming, sino que también supone una oportunidad estratégica para Warner Bros., que habría encontrado en la plataforma digital un aliado clave para impulsar el valor de sus acciones y frenar la pérdida de suscriptores. Esto se reflejó en la mañana del 5 de diciembre, en el que sus acciones se elevaron a $28, equivalente a 2,67% más, según el portal Bloomberg. Con la integración de contenidos y servicios, la compañía buscaría unificar parte de la oferta audiovisual, con el fin de que las y los usuarios accedan tanto a Netflix como a HBO Max dentro de un mismo ecosistema.

lr.pe

El histórico acuerdo supone también un cambio radical en la dinámica de la industria del entretenimiento, al combinar el servicio de streaming con los proyectos cinematográficos, con el objetivo de mantener expectantes a sus clientes sin dejar de lado su propuesta fresca e innovadora.

El amplio catálogo que tendrá Netflix tras adquirir Warner Bros.

Luego de casi tres décadas de constante evolución, la plataforma de streaming ha ganado notoriedad a nivel mundial, a diferencia de sus inicios como servicio de alquiler de DVD. Desde entonces, se ha posicionado como la empresa de streaming más grande del mundo, con una oferta que incluye contenidos en línea, transmisiones en vivo y cobertura de eventos de distintas índoles.

Con el control absoluto de Warner Bros., producciones cinematográficas clásicas como ‘Casablanca’ y ‘Ciudadano Kane’, así como sagas modernas y populares como ‘Harry Potter’, ‘Friends’, ‘Stranger Things’, ‘Cazadores de demonios del K-pop’, ‘El juego del calamar’, ‘La teoría del Big Bang’, ‘Los Soprano’, ‘Juego de tronos’, ‘El mago de Oz’ y el Universo DC, pasarán a formar parte de la plataforma de streaming.

