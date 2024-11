Hablar de 'Plim Plim', la exitosa serie infantil protagonizada por el famoso payaso, es hablar de un fenómeno infantil y de cifras que lo avalan como el preferido de los pequeños de la casa. Líder en YouTube con 1.3 billones de reproducciones mensuales, su canción 'La abejita' supera los 500 millones de reproducciones, nada menos. Actualmente se encuentra disponible en 6 idiomas (español, inglés, portugués, ruso, indonesio, italiano) y tan solo en español cuenta con 23 mil millones de reproducciones por mes, convirtiéndose en el canal infantil de animación más visto a nivel global.

Este fin de semana, el espectáculo infantil llega a Lima para dos presentaciones con el show 'Energía Musical” y Guillermo Horacio Pino, presidente de Smilehood, creador de Plim Plim, vía Zoom, revela a La República detalles de su famosa serie, cuyos personajes, estarán este 30 noviembre y 1 diciembre en el Centro de Convenciones Parque de la Amistad en Surco. Entradas en Teleticket.

"El show básicamente es el mismo que está recorriendo toda Latinoamérica, un show de primer nivel. Estamos yendo con todos los personajes, los amigos de Plim Plim, para alegrar a los papás, las mamás, madrinas, padrinos, abuelas, abuelos. Llega con todas sus canciones pegadizas. Tiene una temática muy piola, y bueno, el mensaje es lo más lindo, un mensaje de amor, de paz, de tolerancia, de inclusión. Así que es una una linda opción para disfrutar", cuenta Pino.

Plm Plim y sus amigos llegan con el espectáculo 'Energía Musical'. Foto: difusión

Sin duda, Plim Plim es todo un fenómeno. ¿Cómo así nació la idea de hacer una serie con sus características?

Básicamente lo que nosotros quisimos hacer era generar un dibujo animado que sea latinoamericano y el objetivo era poder, más allá de entretener, dejar algún tipo de mensaje. Lo primero que hicimos fue dar una mirada a todos los productos infantiles que había, desde animados y no animados: El Zorro, El Chavo del Ocho, Los Picapiedras, Meteoro. Todo lo que eran nuestras series de nuestra época, muy famosas. Viendo qué nos gustaba, sus colores, música, temática. Después hicimos una lista de valores y hábitos positivos y dijimos: Bueno, tratemos de que en los contenidos de Plim Plim exista esto, valores o hábitos positivos. Pusimos entonces: la bondad, ser buen amigo, el cuidado del medio ambiente, decir por favor y gracias, tratar de tener una actitud buena ecológica, compartir y a partir de ahí empezamos a tratarlo en capítulos y en canciones. Y bueno, después tuvimos la bendición de que la gente lo acogiera, de que la gente lo hiciera suyo, de que nos dijeran que Plim Plim es el mejor socio de los papás para la crianza y nosotros lo creemos así. A partir de eso, empezamos a crecer y lanzamos nuestro propio canal de televisión y hoy por hoy gozamos de una presencia muy grande en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí empezó un poco a crecer todo esto hasta convertirse en un fenómeno.

El crecimiento fue paulatino

Nosotros lanzamos en Disney Junior para toda Latinoamérica en el 2011. Entonces no tenía tanta inserción en el mercado de YouTube, luego trasladamos toda nuestra producción allí y fuimos creciendo paulatinamente. Hicimos investigaciones de mercado, donde hablamos con papás, con mamás, con abuelos, abuelas, psicólogos, psicopedagogos, educadores, y también nos nutrimos mucho de las redes sociales, los temas que las familias nos piden que tratemos. Tenemos una canción como 'La abejita' que en un año y un poquito ya superó los 500 millones de views, estamos en diferentes idiomas, español, portugués, inglés, ruso, italiano indonés.

¿Cómo Plim Plim se adapta a ese nuevo niño que tiene otras herramientas para entretenerse hoy en día?

Yo creo que la cosmovisión del mundo ha cambiado. Por ahí hace 100 años nuestras abuelitas se casaban a los 14 años con un hombre que tenía 30, y hoy es algo que nosotros por ahí no veríamos con buenos ojos. O por ahí a principios del 1900 ver que una máquina podadora devastaba y tiraba abajo un bosque era señal de progreso. Hoy yo veo que están cortando un árbol y me da tristeza. Nosotros hemos ido cambiando y evolucionando. Creo que también todo eso ha sido muy positivo. Yo me críe en una sociedad donde los padres hablaban de límites y por ahí lo hacían con violencia física, pegando con un cinturón, tal vez. Fuimos entendiendo que esa no es la forma y que no es la mejor opción. Lo que tratamos de hacer en línea general es estar en nuestra mejor versión y con la conciencia de que estamos hablandole aun público muy chiquitito y que seguramente muchas de nuestras canciones los van a acompañar toda su vida. Y el día que nos equivoquemos o cuando nos equivocamos, pedimos las disculpas pertinentes y aprendemos del error.

Guillermo Horacio Pino, presidente de Smilehood, creador de Plim Plim. Foto: difusión

¿Las canciones tiene algún tipo de asesoramiento musical?

Hoy nosotros lo que hacemos es tener, primero, caminos creativos que vienen de la inspiración a veces mía, a veces de otras personas del equipo. Tenemos nuestro director musical, Mauricio Zubiri, que es una persona que hace su trabajo con muchas ganas y responsabilidad. Las hacemos escuchar a otras personas y hacemos una encuesta interna de qué canción gusta más, cuál se nos quedó más en la cabeza, cuál es más pegadiza. Respetamos mucho los procesos, nos respetemos primero nosotros mismos. Yo soy papá, también tengo hijos, Ramón (12) y Martina (10). Entonces siempre que estoy haciendo algo que es para chicos, estoy pensando que si bien ellos ya no ven Plim Plim hace un tiempo, pienso que lo hago para ellos. Lo hago con ese mismo sentido de responsabilidad.

¿Imaginó que iba a crecer tanto?

La verdad que sí, aunque suene medio presuntuoso decirlo. Siempre la ilusión era que Plim Plim llegara a todos los rincones del mundo y lo estamos empezando a lograr. En español somos número uno en el mundo, en portugués número dos, y buen ojalá podamos seguir desarrollando todos los idiomas que podamos.