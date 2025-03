En el más reciente episodio de su podcast 'Good Time', Laura Spoya y sus compañeros Mario Irivarren y Gerardo Pe conversaron sobre la última emisión de 'El valor de la verdad', donde Pamela López habló abiertamente sobre su relación con Christian Cueva. Durante la charla, Laura recordó que en 2016 también se sometió a la prueba del polígrafo, aunque su episodio nunca llegó a grabar el programa.

Según la ex Miss Perú, una de las preguntas involucraban a jugadores de la selección peruana. Y es que Spoya sorprendió al confesar que un futbolista reconocido le escribió por Instagram, confesión que generó gran curiosidad entre sus seguidores.

Laura Spoya revela que le escribían futbolistas

Laura Spoya compartió su experiencia con la prueba del polígrafo, despertando la curiosidad de sus compañeros, Mario y Gerardo, quienes le insistieron para que revelara alguna de las preguntas que le hicieron en el programa. Tras reflexionar por un momento, recordó una en especial que dejó a todos sorprendidos.

"Una de las preguntas fue si alguien de la selección peruana me había escrito", respondió Spoya, dejando a todos sorprendidos. Sin embargo, la ex Miss Perú evitó dar nombres de quienes intentaron contactarla.

Además, Laura Spoya reveló que, tras coronarse como Miss Perú, varios futbolistas intentaron conquistarla. Sin embargo, dejó en claro que nunca les prestó atención. "Yo nunca he estado interesada en futbolistas. Jamás respondí esos mensajes", aseguró, dejando en claro que nunca dio pie a esas insinuaciones.

¿Laura Spoya con problemas en su matrimonio?

El pasado 5 de febrero, Laura Spoya confirmó ante las cámaras de 'Magaly tv, la firme' que su matrimonio con Brian Rullan atraviesa una crisis. Sin embargo, expresó su deseo de resolver la situación.

El reportero del programa le preguntó a Laura Spoya sobre ciertos señales de una crisis en su matrimonio: “Van soltando las alertas, vemos que no están juntos, que no publican nada juntos desde hace un mes y medio, ¿ustedes están distanciados?”. Ante esto, la modelo no dudó en confirmar que atravesaban una crisis, aunque descartó una separación definitiva. “Siempre hay problemas en los matrimonios. Quizá una crisis, pero no un distanciamiento como tal”. respondió.

En esa misma línea, Spoya explicó que es normal enfrentar dificultades en una relación y que no le preocupa que esta situación sea definitiva. "Tenemos prácticamente 8 años de casados, entonces no estamos tampoco alejados de tener problemas en una relación, pero problemas que tienen solución", sentenció.