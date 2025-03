El programa 'El Valor de la Verdad' volvió a ser el centro de atención en Perú tras su reestreno en Panamericana, especialmente por las revelaciones de Pamela López sobre su relación con Christian Cueva. Sin embargo, otro de los momentos que causó revuelo fue la intervención de Laura Spoya, quien dejó en claro su experiencia con el futbolista de Cienciano, conocido como "Aladino". La conductora de 'Good Time' detalló cómo fue el contacto con el deportista a través de Instagram, lo que generó múltiples reacciones en sus compañeros de programa y la audiencia.

Durante su participación en 'Good Time', Laura Spoya compartió aspectos que muchos desconocían sobre su interacción con Cueva, desmintiendo rumores y dejando en claro que no fue una relación cercana. Sin embargo, sus palabras sobre el comportamiento del jugador generaron nuevas conversaciones en los medios peruanos.

¿Qué dijo Laura Spoya sobre Christian Cueva?

En una conversación abierta en 'Good Time', Laura Spoya reveló detalles sobre cómo Christian Cueva se acercó a ella a través de Instagram. Según la modelo y conductora, el futbolista la contactó de una manera completamente respetuosa, lo que fue destacado por Spoya en su intervención. "Conmigo siempre se comportó de manera muy correcta", explicó la modelo, quien aclaró que, pese a ser una figura pública, no tiene una inclinación por los futbolistas.

Spoya recordó que su experiencia con figuras del deporte no se limita solo a Cueva, ya que, en su época como periodista deportiva y Miss Perú, recibió varios mensajes de futbolistas casados, pero siempre optó por no responderles. “Recuerden que yo era periodista deportiva. Cuando fui Miss Perú me escribían varios, estaban casados y no le respondí a ninguno. A mí no me gustan los futbolistas”, sentenció en el programa, dejando en claro su postura personal sobre estos acercamientos.

La conductora también recordó que en 2016, antes de su aparición en 'El Valor de la Verdad', participó en una prueba de polígrafo en la que se le preguntó sobre posibles contactos con miembros de la selección peruana. Spoya no dudó en hacer referencia a su conversación con Cueva y recomendó a los espectadores buscar el contenido en YouTube. "Ezio pon en tu YouTube Laura Spoya Cueva. Qué tal esa ‘fulerita’", mencionó entre risas.

¿Qué dijo Mario Irivarren sobre Laura Spoya y Cueva?

En la misma transmisión, Mario Irivarren, también conductor de 'Good Time', mostró cierta incredulidad al escuchar las declaraciones de Laura Spoya. Irivarren no podía creer que, después de haber entrevistado a Spoya en el pasado, no hubiera recibido ni un "like" ni un mensaje directo de Christian Cueva.

“No te voy a creer que, después de haberte entrevistado, no te llegó un fueguito, un like, un mensajito, no te voy a creer. Si mi causa parece Rambo, dispara para todos lados”, dijo Irivarren, en tono humorístico, aludiendo a la conocida actitud extrovertida de Cueva en las redes sociales.

A pesar de la broma, Spoya se mantuvo firme en su declaración, dejando claro que, aunque el futbolista la contactó, lo hizo de manera correcta y sin ningún tipo de insistencia.

Reestreno 'El Valor de la Verdad' 2025 con Pamela López

El reestreno de 'El Valor de la Verdad' en 2025, con Pamela López como invitada, marcó un gran éxito en términos de audiencia para Panamericana. El programa, que había desaparecido de la televisión peruana, regresó con fuerza, alcanzando cifras históricas de rating. Según las estadísticas de Rating Show Perú Oficial, el programa obtuvo 13.7 puntos de audiencia, una cifra impresionante para la franja horaria.

Además, en la plataforma de YouTube, el canal oficial de 'El Valor de la Verdad' superó las 174 mil personas conectadas, lo que demostró la gran expectación del público por el regreso de este popular espacio de entrevistas. La presencia de Pamela López, quien brindó detalles sobre su relación con Christian Cueva, fue un factor clave en el éxito del programa.