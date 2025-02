Pamela Franco y Christian Cueva han dejado de lado la discreción y ahora demuestran su amor abiertamente, felicitándose en fechas especiales y compartiendo momentos llenos de cariño como lo hicieron para el Día de San Valentín.

Recientemente, la cantante Pamela Franco sorprendió a sus seguidores al publicar un clip en sus redes donde se la logra ver junto a 'Aladino'. Según expresó la artista, le habría costado mucho convencer al jugador de Cienciano de unirse a ella en el video.

Christian Cueva concede capricho a Pamela Franco

A través de su cuenta de Instagram, Pamela Franco publicó un video en el que aparece bailando al ritmo de 'Baile inolvidable' junto al futbolista de Cienciano, Christian Cueva. La escena rápidamente captó la atención de sus seguidores, quienes disfrutaron ver a la pareja compartiendo este divertido momento.

Asimismo, lo que más sorprendió fue la confesión de Pamela Franco, quien reveló que convencer a Christian Cueva no fue una tarea sencilla. Al parecer, el jugador no parecía muy entusiasmado con la idea, pero después de mucho insistir, la exintegrante de 'Puro Sentimiento' logró persuadirlo para que se sumara al reto y grabara el video junto a ella. “Lo convencí. Te amo”, fue el mensaje que puso Franco en sus historias de Instagram.

Por su parte, Christian Cueva compartió la historia en sus redes, declarando una vez más el profundo amor que tiene por su pareja. “Solo yo en tu corazón. Te amo”, fue el mensaje que envió el jugador a la cantante Pamela Franco.

¿Pamela Franco acepta subirse al escenario con Pamela López?

Recientemente, Pamela Franco fue preguntada por 'América hoy' sobre la posibilidad de coincidir con Pamela López en un mismo evento. Para sorpresa de muchos, la cantante de cumbia no descartó la idea de compartir escenario con la aún esposa de Christian Cueva. "Yo trabajo, hermano, pero si pueden pagar que paguen. No sé, 10, 20 veces más. Mentira, nunca hay que hablar del trabajo de los demás", dijo Franco con tono humorístico.

Tras las declaraciones de Pamela Franco, el equipo de 'América hoy' contactó a Pamela López, quien rechazó rotundamente la posibilidad de compartir escenario con la actual pareja de Christian Cueva. López fue contundente al afirmar que, por respeto a sus hijos, ni siquiera consideraría la idea. "Aunque necesito el trabajo y el dinero, no puedo ignorar el hecho de que se trata de la amante de él (Christian Cueva). Mi prioridad es proteger mi corazón y el de mis hijos y no permitir que esta situación cause más controversia. Mis hijos ya están muy afectados", respondió.