Pamela Franco no se quedó callada tras el rechazo de Pamela López. Foto: Composición LR/Nueva Q/Willax

La tensión entre Pamela Franco y Pamela López continúa generando titulares. Recientemente, se dio a conocer que López rechazó rotundamente la posibilidad de hacer un show junto a la novia de Christian Cueva, a pesar de que Franco aceptó la propuesta con la condición de recibir un pago considerablemente mayor.

Ante esta situación, Pamela Franco no dudó en responder, asegurando que no tiene problemas en subirse a cualquier escenario y dejando entrever que su carrera no depende de nadie. Además, lanzó una advertencia para quienes intenten involucrar a su familia en la polémica.

Pamela Franco le responde a Pamela López

Luego de conocer la negativa de Pamela López, Pamela Franco se mostró despreocupada y dejó en claro que su trayectoria le permite presentarse en cualquier evento sin inconvenientes. "Yo me paro en donde sea como mujer y como artista, sé lo que soy, lo que doy y punto", declaró en una entrevista con Expreso. Asimismo, recalcó que su experiencia laboral habla por sí sola: "Otro detalle, yo he trabajado antes, trabajo ahora y trabajaré siempre".

A pesar de las críticas y del revuelo mediático, Franco evitó responder directamente a los señalamientos sobre su relación con Christian Cueva. Sin embargo, dejó una advertencia firme: no permitirá que terceros ataquen a su hija en medio de esta disputa. "Esa sería la única manera de que me transforme, como cualquier madre", sentenció.

Pamela López descarta cualquier vínculo con Pamela Franco

Por su parte, Pamela López fue contundente al rechazar cualquier posibilidad de trabajar con Franco. La animadora aseguró que su prioridad es proteger su bienestar y el de su familia, por lo que descarta cualquier acercamiento con la pareja de su aún esposo.

"Debo considerar mi bienestar emocional y la integridad de mi familia. Aunque necesito el trabajo y el dinero, no puedo ignorar el hecho de que se trata de la amante de él. Mi prioridad es proteger mi corazón y el de mis hijos, y no permitir que esta situación genere más controversias. Mis hijos ya están muy afectados", expresó para 'América hoy'.