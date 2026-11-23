La primera jornada de CADE Ejecutivos 2026 pondrá sobre la mesa los principales problemas económicos, sociales y políticos que enfrenta el Perú, desde las perspectivas de crecimiento hasta la polarización y la informalidad. El encuentro empresarial también abordará las oportunidades que abre el nuevo escenario internacional y concluirá con una exposición sobre la posición del Gobierno frente a los desafíos para desarrollar el país durante los próximos cinco años, a cargo del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuya asistencia figura pendiente de confirmación.

La edición 64 del foro, organizado por IPAE Acción Empresarial, comenzará este martes 24 de noviembre en el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara, ubicado en la Ciudadela de Salud Infantil Virgen de Vidawasi, en Urubamba, Cusco. Bajo el lema 'Unidos para Avanzar', el encuentro reunirá a representantes empresariales, especialistas y autoridades para discutir qué impide el crecimiento del país y qué acuerdos permitirían avanzar.

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La apertura estará a cargo de Jesús Dongo, fundador y presidente de la Asociación Vidawasi Perú, quien dará las palabras de bienvenida. Luego, Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, inaugurará el foro, mientras que Rolando Arellano Cueva, presidente de CADE Ejecutivos 2026, presentará los objetivos y el propósito de esta edición.

En diálogo con La República, Arellano explicó que la primera jornada buscará ir más allá de un diagnóstico. Según indicó, las exposiciones abordarán la situación económica, los conflictos sociales, las aspiraciones de los ciudadanos y la visión del sector político. “Lo que queremos es que todos estos expertos nos presenten cuál es la situación en este momento con mirada al futuro”, señaló.

CADE 2026: perspectivas económicas y oportunidades ante el nuevo escenario mundial

El primer bloque de exposiciones estará dedicado a la necesidad de encontrar puntos de coincidencia en el país y analizar los factores que condicionan su desarrollo. La primera mirada será internacional: Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), explicará cómo el reordenamiento mundial modifica el escenario para América Latina y qué oportunidades puede abrir para las empresas peruanas.

El análisis continuará con Álvaro Monge, gerente general de Macroconsult, quien presentará una visión integral de la economía peruana al 2026. Su exposición abordará los recursos y el potencial natural del país, la situación de la moneda y las proyecciones sectoriales, entre otros elementos para evaluar el desempeño económico y las perspectivas de crecimiento.

Sobre las expectativas del sector privado, Arellano sostuvo que existe optimismo respecto al mediano y largo plazo, pese a las dificultades que enfrenta la economía en el corto plazo. Entre los factores de preocupación mencionó el fenómeno de El Niño y otros problemas coyunturales. Sin embargo, consideró que los recursos del país, las inversiones y el crecimiento de las exportaciones permiten mantener una perspectiva favorable. “El empresariado tiene un cierto optimismo para el futuro”, afirmó.

La discusión pasará luego del ámbito económico al social. Franco Olcese, socio fundador del Centro Wiñaq, analizará qué une y qué divide a la sociedad peruana, con énfasis en la resiliencia, la confianza, el impulso emprendedor y las brechas territoriales. A continuación, Rolando Arellano Bahamonde, director ejecutivo de Arellano Consultoría para Crecer, presentará 'El sueño peruano', una exposición sobre las aspiraciones de los ciudadanos y si existe una visión compartida de futuro entre las regiones, las generaciones y los distintos grupos ocupacionales.

El presidente de CADE Ejecutivos 2026 destacó que esta exposición estará basada en una investigación de Arellano Consultoría para Crecer, elaborada a partir de miles de encuestas y 1.500 entrevistas recientes, con el propósito de identificar qué esperan los ciudadanos para su futuro. “No qué quieren los líderes peruanos, qué quieren los políticos, sino qué quieren las personas peruanas, los ciudadanos”, explicó. Añadió que los resultados podrían contribuir a que los planes de desarrollo respondan a las aspiraciones de la población y no se elaboren al margen de ellas.

Polarización, informalidad y poder ciudadano entrarán en el debate político

La agenda también trasladará la discusión al funcionamiento de la democracia y la representación política. En una sesión sobre la situación política del Perú participará Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, quien abordará asuntos como la polarización, la informalidad y la composición del poder. El espacio permitirá discutir los factores que dificultan la construcción de consensos y la posibilidad de avanzar hacia objetivos comunes.

La jornada incluirá además la exposición 'Perú al medio siglo', a cargo de Pablo Bustamante, past presidente de IPAE Acción Empresarial. La presentación pondrá el foco en el futuro del país a largo plazo, en una agenda que busca conectar los problemas actuales con los desafíos que deberá enfrentar el Perú en las próximas décadas.

El presidente de CADE también señaló que el encuentro busca reunir a representantes del Gobierno, el Congreso, las regiones, las universidades y las cámaras de comercio para impulsar una agenda conjunta. Indicó que el objetivo es que el sector privado no se limite a exigir resultados al Estado, sino que también participe en el desarrollo nacional mediante mecanismos como las obras por impuestos y las asociaciones público-privadas (APP). “Ya está bueno de decir: el Estado debe hacer. Ojalá que le ayudemos a que el Estado haga y exigirle. Pero también tenemos que poner de nuestra parte”, sostuvo.

Empresas que Transforman: valor compartido y soluciones a problemas sociales

El papel del sector privado tendrá un espacio propio durante la primera jornada con la sesión 'Empresas que transforman: estrategias de valor compartido para generar bienestar'. El encuentro presentará experiencias de compañías que incorporan soluciones a problemas sociales y ambientales dentro de sus estrategias de negocio, con el objetivo de generar beneficios tanto para las empresas como para su entorno.

Para Arellano, estas experiencias buscan demostrar que el desarrollo del país no depende exclusivamente de las acciones del Estado. Sostuvo que las compañías también pueden contribuir a resolver problemas sociales mientras desarrollan sus actividades económicas. “No solamente esperamos que el gobierno haga las cosas. Ojalá que el gobierno haga las cosas, ojalá que las autoridades mejoren y vamos a cooperar con ellas. Pero mientras eso ocurre, también nosotros podemos participar”, manifestó.

La sesión contará con la conducción de Malena Morales, integrante del Comité Estratégico de Empresas que Transforman. También se presentarán experiencias vinculadas con compañías como Ferreycorp, Gold Fields, Mibanco y Credicorp. El espacio estará relacionado con la sexta edición de Empresas que Transforman, que reconoció 30 iniciativas empresariales por sus aportes en ámbitos como inclusión financiera, salud, empleo y economía circular.

Como parte de la actividad se entregará el Gran Premio Empresas que Transforman 2026. La distinción estará a cargo de Alejandro Pérez-Reyes, gerente general de Mibanco y líder de la Línea de Negocio de Microfinanzas en Credicorp. El reconocimiento distinguirá a una de las iniciativas seleccionadas en esta edición.

Luis Galarreta expondría la posición del Gobierno para los próximos cinco años

El cierre de la primera jornada contempla una exposición sobre la posición del Gobierno nacional frente a los desafíos para desarrollar el país de manera integral durante los próximos cinco años. La intervención está asignada a Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, aunque su asistencia figura pendiente de confirmación en la información disponible del programa.

La participación del jefe del Gabinete permitiría conocer el planteamiento del Ejecutivo ante los temas discutidos durante el encuentro, en particular la necesidad de articular esfuerzos entre el Estado, las empresas y las regiones. La agenda de CADE continuará el miércoles 25 con el debate sobre inversión regional, descentralización y oportunidades en el mercado global.