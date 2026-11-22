Las sesiones abordarán desde la descentralización y la institucionalidad hasta la productividad, la inversión privada y los desafíos de la educación en el país.

Las sesiones abordarán desde la descentralización y la institucionalidad hasta la productividad, la inversión privada y los desafíos de la educación en el país. IPAE

La edición 64 de CADE Ejecutivos reunirá a más de 35 líderes empresariales, autoridades nacionales y regionales, especialistas e inversionistas nacionales e internacionales para discutir cómo impulsar el crecimiento económico del Perú y reducir las brechas entre Lima y las regiones. El foro, organizado por IPAE Acción Empresarial, se desarrollará del martes 24 al jueves 26 de noviembre en el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara, ubicado en la Ciudadela de Salud Infantil Virgen de Vidawasi, en Urubamba, Cusco.

Bajo el lema «Unidos para Avanzar», el encuentro buscará promover acuerdos entre el sector público, privado, la academia y la sociedad civil para aprovechar el potencial productivo del país. La convocatoria se realizará en un contexto de cambios en las autoridades nacionales y regionales, por lo que uno de los principales objetivos será establecer prioridades comunes que permitan dar continuidad a las iniciativas de inversión y desarrollo más allá de la coyuntura política.

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La presidencia del comité organizador está a cargo de Rolando Arellano Cueva, consultor e investigador de mercados, mientras que Gonzalo Galdos encabeza IPAE Acción Empresarial. Ambos han planteado que el foro debe ir más allá del diagnóstico de los problemas nacionales y generar propuestas que puedan traducirse en compromisos concretos para mejorar las condiciones de crecimiento.

Urubamba concentrará el debate sobre el futuro económico del país

El evento tendrá una duración de tres jornadas y regresará a Cusco después de tres años. Se trata de la quinta ocasión en que Urubamba alberga el encuentro empresarial.

La elección de la sede responde también al propósito de dar mayor protagonismo a las regiones en la discusión económica nacional. La organización evaluó criterios como accesibilidad, conectividad, seguridad y capacidad hotelera para seleccionar el espacio que recibiría a los participantes.

Durante los tres días se desarrollarán exposiciones, conversatorios y paneles con representantes de empresas, gremios, organismos multilaterales, instituciones públicas y gobiernos regionales. La agenda estará organizada en cuatro grandes ejes: la necesidad de unirnos, crecer desde las regiones, crecer en el mundo global y avanzar unidos.

Julio Velarde, Elmer Cuba y líderes internacionales entre los participantes

La lista de participantes incluye a representantes de las principales instituciones económicas del país. Entre ellos figura Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), quien abordará las oportunidades que tiene el país frente al nuevo orden global.

También está prevista la participación de Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, quien expondrá la posición del Gobierno sobre las perspectivas económicas y los desafíos para impulsar la productividad y la actividad empresarial. A ellos se suman Rolando Arellano Cueva, presidente de CADE Ejecutivos 2026; Gonzalo Galdos, presidente de IPAE; y Álvaro Monge, gerente general de Macroconsult.

En el ámbito internacional participarán Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Ambos aportarán experiencias y propuestas sobre inversión, productividad y desarrollo regional.

La agenda también contará con Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI); Luis Padrón, presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de Canarias; Brooke Weddle, socia sénior de McKinsey & Company; Ernesto Revilla, representante de Citigroup; y Felipe Molina, director de Grupo Hame.

Por el lado empresarial peruano participarán representantes de sectores productivos y estratégicos. Entre ellos figuran Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP); Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI); Gonzalo Quijandría, representante de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE); Myriam Akhoun, CEO de ENGIE Energía Perú; y Ángela Flores, directora ejecutiva de ALAFARPE.

También se ha considerado la participación de José Salardi, exministro de Economía y Finanzas y director ejecutivo de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP); Alejandro Pérez-Reyes, gerente general de Mibanco; y Antonio Cusato, economista del Banco Mundial para el Perú.

En cuanto a las autoridades políticas, la agenda contempla la participación de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, el 26 de noviembre, para abordar la posición del Gobierno frente a la propuesta de unidad; y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, el 24 de noviembre, quien expondrá cuál es la posición del Gobierno nacional para desarrollar integralmente al país en los próximos cinco años. También participarán el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres, el 25 de noviembre, en una sesión sobre bicameralidad, construcción de consensos y previsibilidad de las reglas de juego para el desarrollo nacional y regional; y el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, el 24 de noviembre, para tratar temas como la polarización, la informalidad y la composición del poder. La participación de Fujimori aún está sujeta a confirmación.

Regiones y descentralización: uno de los principales temas de CADE

Uno de los ejes centrales de esta edición será cómo generar condiciones para que las regiones tengan mayor participación en el crecimiento económico y atraigan nuevas inversiones. La discusión abordará las dificultades que enfrentan las empresas para desarrollar proyectos fuera de Lima, la disponibilidad de infraestructura y servicios, la gestión de los recursos públicos y las oportunidades para dinamizar las economías locales.

Para ello, se ha previsto la participación de representantes de cámaras de comercio regionales, como José Luis García, de Huancayo; Fernando Guerra, de La Libertad; Jorge Morales, de Loreto; y José Fernando Santoyo, de Cusco. La intención es incorporar las demandas y perspectivas de los empresarios que operan fuera de la capital.

El encuentro también incluirá un espacio con gobernadores regionales electos. Entre los convocados figuran Sandro Acosta, de Ucayali; Pabel Bellido, de Ayacucho; Verónika Mendoza, de Cusco; y Juan Mendoza, de Ica. En esta sesión se discutirán las prioridades de las nuevas administraciones, las condiciones necesarias para atraer capital privado y las posibilidades de coordinación con las empresas.

La discusión no se limitará a identificar las necesidades de cada territorio. También buscará establecer qué pueden ofrecer las regiones para atraer inversiones y qué compromisos pueden asumir las compañías para generar empleo, fortalecer las cadenas productivas y ampliar las oportunidades económicas.

Otro punto relevante será el uso de los recursos descentralizados, particularmente los presupuestos y el canon. La participación de Antonio Cusato, del Banco Mundial, permitirá incorporar al debate la necesidad de mejorar la gestión de estos fondos y convertirlos en proyectos que respondan a las brechas de infraestructura y servicios que persisten en distintas zonas del país.

Desde el sector empresarial, Raúl Barrios, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), adelantó que uno de los planteamientos que llevará al encuentro será exigir una reducción del gasto corriente y del tamaño del aparato estatal. “Queremos pedirle a la presidenta en CADE la reducción del Estado y del gasto corriente; nuestros vecinos como Chile o Ecuador tienen autopistas impresionantes y nosotros no, porque todo se nos va en gasto corriente”, manifestó. Su posición apunta a que una mayor proporción de los recursos públicos se destine a infraestructura y proyectos que mejoren la competitividad del país.

Inversión, minería, energía y turismo frente al nuevo escenario global

El tercer eje del encuentro estará orientado a identificar las oportunidades que puede aprovechar el Perú en el mercado internacional. La discusión incluirá sectores vinculados con minerales críticos, alimentos, energía, turismo y cadenas globales de valor, actividades en las que el país tiene potencial para atraer capital y fortalecer su presencia comercial.

En este contexto, Julio Velarde participará en una sesión sobre las oportunidades del Perú frente al nuevo orden global. La conversación buscará analizar cómo los cambios en el comercio internacional y las nuevas necesidades de los mercados pueden favorecer a las economías con disponibilidad de recursos naturales y capacidad para integrarse a las cadenas de suministro.

La agenda también contempla un conversatorio con inversionistas internacionales. Participarán Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas de Southern Copper; Felipe Molina, director de Grupo Hame; y Ernesto Revilla, representante de Citigroup. El espacio permitirá abordar las condiciones que consideran relevantes los inversionistas para desarrollar proyectos y ampliar operaciones en el país.

El turismo tendrá igualmente un espacio dentro de las discusiones, con la participación de Luis Padrón, presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de Canarias, quien compartirá experiencias internacionales sobre el potencial de esta actividad para dinamizar las economías regionales. El objetivo será analizar cómo mejorar la articulación entre el Estado y las empresas para desarrollar destinos y generar oportunidades económicas en los territorios.

Productividad e inteligencia artificial: los desafíos para las empresas y el Estado

La última jornada, prevista para el jueves 26 de noviembre, estará enfocada en la productividad y las condiciones necesarias para impulsar la inversión. Uno de los temas será la articulación público-privada y la manera en que las empresas y las instituciones estatales pueden coordinar esfuerzos para acelerar proyectos y mejorar la competitividad.

La inteligencia artificial también formará parte de la agenda. El debate abordará su potencial para elevar la productividad empresarial y mejorar la eficiencia del Estado, en un escenario en el que la incorporación de nuevas tecnologías se ha convertido en un factor relevante para competir en los mercados internacionales.

En este bloque se espera la participación de especialistas y representantes empresariales que discutirán cómo aprovechar estas herramientas, así como las condiciones que necesitan las organizaciones para incorporar innovación en sus procesos productivos y de gestión.

La jornada incluirá además la entrega del Premio IPAE, con la participación de Fernando Barrios Ipenza, fundador de Continental International Education; Diego Cavero Belaúnde, gerente general del BCP; Juan Stoessel, fundador y gerente general de Hoteles Casa Andina; Aldo Tapia, gerente general de Siderperú; y Rafael Vega, vicepresidente comercial de Canal Tradicional para Latinoamérica de Grupo AJE.

Visión del Perú al 2050 y compromisos que dejará el CADE 2026

Uno de los resultados que se espera presentar durante el encuentro es una Visión país al 2050, elaborada por un grupo de expertos. La propuesta busca incorporar una perspectiva de largo plazo a la discusión nacional y establecer una orientación que no dependa exclusivamente de los cambios de Gobierno o de las prioridades de cada administración.

Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial, señaló que el encuentro debe traducir sus planteamientos en medidas concretas y no quedarse únicamente en declaraciones de intención. “Claramente se necesita algo más que buena voluntad y algo más que acuerdos. Se necesitan realmente acciones”, sostuvo. Entre las iniciativas que impulsa la organización mencionó la presentación de una Visión del Perú al 2050, el establecimiento de proyectos prioritarios con las cámaras de comercio regionales y la aceleración de Obras por Impuestos para contribuir a la ejecución de infraestructura pública.

Desde la perspectiva económica, Álvaro Monge, gerente general de Macroconsult, consideró que CADE debe recuperar el debate sobre los problemas estructurales del país y evitar que la agenda se concentre exclusivamente en la coyuntura. “Lo que yo espero del CADE primero es retomar la discusión y retomar una discusión que nos permita quizás salirnos un poco de la coyuntura y empezar a hablar de los grandes problemas que tiene la economía y que tiene el país en general”, señaló. Entre los temas que considera necesario abordar mencionó la recuperación de la productividad y los problemas de acumulación de capital humano, con una planificación que tenga un horizonte de cinco, diez o quince años.

Monge también consideró que la capacidad de respuesta del Gobierno frente a los choques externos será determinante para sostener la confianza empresarial. “La administración del riesgo es probablemente donde se va a terminar evaluando la capacidad de reacción del Gobierno”, sostuvo. En esa línea, señaló que los paquetes fiscales deben estar adecuadamente focalizados y dirigirse a obras prioritarias, inversión preventiva y recuperación de activos de las familias más vulnerables.

Sobre la participación del Ejecutivo, Barrios adelantó que espera que la presidenta presente un diagnóstico de la situación del país y detalle las medidas que aplicará para corregir los problemas de gestión. “Esperamos que se presente como la gerente general del país y exponga un diagnóstico transparente de lo encontrado, las correcciones hechas y su plan estratégico”, manifestó. El representante empresarial consideró que el encuentro debe servir para conocer qué acciones concretas impulsará el Gobierno.

La iniciativa responde a la necesidad de abordar problemas estructurales como las brechas en salud, educación, infraestructura, inseguridad y crecimiento económico. La organización considera que estos desafíos requieren coordinación entre las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil.

En la clausura también se presentará el denominado «Legado CADE Ejecutivos 2026», que recogerá compromisos de empresarios, gremios y autoridades para contribuir al desarrollo del país. La intención es que las discusiones no queden únicamente en exposiciones y diagnósticos, sino que permitan identificar acciones que puedan impulsarse después del foro.

Así, el principal desafío de esta edición será que los acuerdos planteados durante las tres jornadas puedan mantenerse en el tiempo y convertirse en iniciativas concretas. La convocatoria buscará que el crecimiento no se concentre en Lima, sino que incorpore las capacidades productivas de las regiones y genere mayores oportunidades de inversión y empleo.