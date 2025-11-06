HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Cummins Perú impulsa la transición energética: "Tenemos productos que contribuyen al menor consumo de combustible"

El gerente general de Cummins Perú, Erick Ruiz, proyecta alcanzar US$215 millones en ventas al cierre de este año. En el marco del CADE Ejecutivos 2025, dio detalles a este medio acerca de sus productos, metas y su apuesta por la conversión energética.

Cummins Perú lleva más de 14 años de operaciones en el país. Erick Ruiz se convirtió en su gerente general desde el 2023. Foto: La República
Cummins Perú es una subsidiaria del grupo Komatsu- Mitsui Maquinarias y tiene más de 14 años en nuestro país. Su especialidad se centra en la venta de motores, generadores eléctricos y otras soluciones energéticas para diversos sectores de la economía como la minería, transporte, agropecuario e industrial.

En el marco del segundo día del CADE Ejecutivos 2025, La República conversó con su gerente general, Erick Ruiz, para conocer el proceso de expansión, diversificación y sostenibilidad de esta empresa que apuesta por contribuir al desarrollo del país e impulsar el uso de combustibles más limpios.

—  ¿Podría compartirnos un balance acerca de las ventas que ha tenido Cummins Perú durante el 2025?

— Cummins Perú viene desarrollando un mercado sostenible durante todos estos últimos años. Tenemos un incremento de ventas bastante agresivo, con tasas incluso de hasta dos dígitos. Nuestra expectativa para este 2025 es poder cerrar con US$215 millones en ventas, lo cual para nosotros es bastante potente en términos de que va alineado a las metas y objetivos que tenemos trazados.

— ¿Cuáles son los factores que sustentan esta proyección?

— La confianza que tenemos en el país y las oportunidades que tenemos para seguir desarrollando. Nuestra participación está presente en diferentes sectores como el minero, agro, construcción, pesca, lo cual nos permite seguir consolidándonos en el desarrollo del país. Definitivamente, el sector minero y energía han sido dos rubros muy importante que han contribuido notablemente a nuestros negocios.

En una anterior entrevista, usted señaló que la diversificación es una estrategia central que impulsa sus planes de expansión...

— Tenemos como estrategia la diversificación y la cobertura. Sobre la primera, lo hacemos a través de la cantidad de productos que tenemos. Es decir, un portafolio amplio en motores que son mineros, no mineros, otros para el sector underground, marino, agrícola y construcción. Definitivamente, todo el aftermarket que esto genera son partes, filtros y generadores a diésel o a gas (...) Con ello, podemos llegar a cubrir las necesidades que nuestro país necesita. Respecto a la cobertura, el hecho de estar presentes en las ciudades más importantes del país nos facilita la recepción con nuestros clientes.

— ¿Sus productos se vienen adecuando a la transición hacia energías más limpias?

— Tenemos productos que contribuyen al menor consumo de combustible. Por lo tanto, eso significa menores emisiones de gases y eso contribuye notablemente no solo en la eficiencia de costos operaciones de nuestros clientes, sino también al cuidado del ambiente. Nuestro objetivo principal es contribuir al desarrollo sostenible del país. Para ello, tenemos motores y generadores que no solamente son a diésel, sino a gas. Y respecto a generadores, ahora tenemos un nuevo producto que son las baterías, un sistema de almacenamiento de energía que puede ser diésel o gas.

— ¿Qué líneas de productos relacionadas con eficiencia energética o nuevas tecnologías nos puede mencionar?

— Tenemos productos en el mercado minero que son tecnología MCRS, la cual permite un menor consumo de combustible. Por lo tanto, tenemos doble beneficio. El primero es un menor gasto para el cliente y ser mucho más eficiente operacionalmente. Sobre nuestras baterías, estos productos nos permiten almacenar energía en un momento donde ésta puede ser a un costo mucho más bajo.

— ¿Podría explicarnos a profundidad de qué trata este kit híbrido para camiones mineros?

— Tenemos un kit híbrido ya desarrollado a través de Cummins Inc.,a nivel global, que adquirió una empresa que se llama First Mode. Dicha compañía desarrolló este kit híbrido que permite trabajar baterías más el motor, la cual es exclusivamente para el sector minero. Este producto permite que cuando el motor deja de funcionar, entra en funcionamiento la energía que el camión produce al trabajar. Eso definitivamente tiene un impacto directo en el ahorro del costo de combustible para el cliente, en tener energías sostenibles en el tiempo y tiene un aporte grane en la meta de nuestros clientes de la descarbonización.

— ¿Qué planes tiene Cummins Perú para el 2026?

— Estamos enfocados en apostar por el desarrollo del país. Creemos que el Perú está lleno de muchas oportunidades y estamos convencidos de que, con el portafolio de nuestros productos, vamos a contribuir notablemente al crecimiento. Tenemos grandes productos que nos permitirán alcanzar las diferentes iniciativas que nuestros clientes tienen y estamos ahí para apoyarlos.

— ¿Cuáles son las metas que esperan cumplir para el próximo año?

— Este año buscamos alcanzar los US$215 millones. Venimos con un crecimiento sumamente importante en los últimos 3 o 4 años. Para el próximo, tenemos una meta de aproximadamente alcanzar los US$135 o US$137 millones.

— ¿Qué balance recoge de su participación en el CADE Ejecutivos 2025?

— El Perú es un país que tiene muchas oportunidades y nosotros vamos a seguir apostando por su crecimiento y desarrollo. Si nosotros podemos contribuir y ayudar a que el Perú siga avanzando, lo haremos durante muchos años más.

