Aunque la liquidación fue la salida más frecuente, las empresas que optaron por reestructurarse concentraron casi el 45% de los créditos reconocidos en Lima Sur.

Aunque la liquidación fue la salida más frecuente, las empresas que optaron por reestructurarse concentraron casi el 45% de los créditos reconocidos en Lima Sur. Composición LR/IA

Entre 2020 y 2025, siete de cada diez decisiones tomadas por las juntas de acreedores sobre empresas sometidas a un procedimiento concursal terminaron en liquidación.

En total, se acordó cerrar 151 compañías, mientras que solo 47 recibieron la aprobación de un plan de reestructuración para intentar recuperar su actividad económica. Así lo revela el Radar Concursal de Almerco Abogados, elaborado a partir de las estadísticas institucionales del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

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El reporte contabilizó 211 decisiones sobre el destino de los deudores durante ese periodo. De estas, el 71,6% correspondió a liquidaciones, frente al 22,3% de reestructuraciones. Los 13 acuerdos restantes fueron convenios globales de refinanciación, que representaron el 6,2% del total.

La diferencia muestra que la salida más frecuente para las empresas que llegan a esta instancia es la venta de sus activos y el cierre de sus operaciones, antes que un acuerdo para reorganizar sus finanzas y continuar en el mercado.

Liquidación de empresas concentró el 71,4% de decisiones en Lima

La tendencia también se observó en la sede central Lima Sur del Indecopi durante 2025. De las 28 juntas de acreedores que se pronunciaron sobre el destino del patrimonio de los deudores, 20 optaron por la liquidación, seis aprobaron una reestructuración y dos dieron luz verde a un acuerdo global de refinanciación.

En esa sede, las liquidaciones representaron el 71,4% de las decisiones, una proporción prácticamente igual a la registrada a nivel nacional entre 2020 y 2025.

Sin embargo, cuando se revisan los montos de las deudas reconocidas, el panorama presenta una diferencia. Los procedimientos que terminaron en liquidación concentraron créditos por S/645,4 millones, equivalentes al 55% del total. En cambio, las empresas que optaron por reestructurarse reunieron S/524,3 millones, es decir, el 44,7%.

Esto significa que, aunque la reestructuración fue una alternativa minoritaria en número de decisiones, involucró casi la mitad de los créditos reconocidos en esa sede. Es decir, no necesariamente se trata de procedimientos con deudas menores o empresas de poca relevancia económica.

Plantean reformar la ley para facilitar el rescate de empresas

Para Richard Almerco, director legal y vocero de Almerco Abogados, estas cifras reflejan la falta de una cultura de recuperación empresarial entre los acreedores. Por ello, considera necesario modificar la Ley General del Sistema Concursal para incorporar mecanismos que permitan rescatar más compañías con problemas financieros.

"Esto evidencia que no existe una cultura de reflotamiento entre los acreedores y que es indispensable reformar integralmente la Ley General del Sistema Concursal a la luz del Derecho Comparado", señaló.

El especialista también advirtió que existen dificultades durante los procesos de liquidación. Según explicó, algunas trabas administrativas y procesales complican la gestión de los activos de las empresas, lo que puede dificultar el trabajo de los liquidadores y retrasar el cierre de estos procedimientos.

Construcción concentra nuevos concursos publicados en noviembre

El Radar Concursal también identificó cuatro declaraciones de concurso publicadas entre el 1 y el 15 de noviembre de 2026. Dos corresponden al sector construcción: Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. y Aquaenergys S.A.C. Los otros casos son USA Contratistas Generales S.R.L., vinculada a telecomunicaciones, y Norma Vilma Ramírez Huamán, relacionada con el comercio.

Además, el reporte registró 17 convocatorias a juntas de acreedores, con primeras citaciones programadas entre el 10 y el 25 de noviembre. Entre ellas figura la de Compañía Minera San Ignacio de Morococha, cuya agenda contempla la aprobación de un plan de reestructuración.

También aparece Surtidores Chanchamayo E.I.R.L., cuya junta deberá decidir el destino de la empresa y evaluar si corresponde aprobar un plan para reorganizar sus finanzas o iniciar su liquidación.