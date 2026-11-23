La resolución ministerial constituye una etapa previa a la modificación del contrato de concesión. | Minem

La resolución ministerial constituye una etapa previa a la modificación del contrato de concesión. | Minem Minem

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) firmó una resolución ministerial que permitirá avanzar con la modificación del contrato de concesión de Cálidda para extender la distribución de gas natural a siete regiones del centro y sur del país. La propuesta contempla una inversión de US$550 millones, la instalación de conexiones en más de 300.000 hogares y un alcance estimado de más de un millón de personas.

Las regiones comprendidas en el proyecto son Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Ucayali. La iniciativa prevé llevar el servicio a 15 ciudades, aunque todavía debe concretarse la adenda al contrato de concesión antes de avanzar con su implementación.

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El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, participó en la firma de la resolución junto con autoridades regionales. Según explicó, esta medida constituye un paso previo para viabilizar la ampliación del servicio, cuya ejecución ha sido planteada desde hace más de dos décadas.

Cálidda ampliaría su concesión para distribuir gas natural en siete regiones

La modificación contractual busca extender el ámbito de distribución de Cálidda hacia localidades que actualmente no cuentan con redes de gas natural. Para ello, el proyecto contempla una inversión estimada de US$550 millones y la instalación de conexiones domiciliarias en más de 300.000 viviendas.

Sin embargo, la resolución firmada no supone que el servicio ya esté disponible para estas localidades. El siguiente paso es concretar la adenda que permitirá modificar las condiciones del contrato de concesión.

La propuesta busca incorporar a estas zonas al sistema de distribución de gas natural, un combustible que en los hogares puede representar una alternativa de menor costo frente al GLP envasado. El ahorro efectivo dependerá de las tarifas, los costos de conexión y las condiciones bajo las cuales se implemente el servicio.

Gobernadores respaldan el proyecto

Durante la reunión, los gobernadores de Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, Junín y Ucayali expresaron su respaldo a la iniciativa. Las autoridades señalaron que el proyecto cuenta con viabilidad técnica y legal y solicitaron que continúe el proceso para concretar su ejecución.

Werner Salcedo, gobernador regional de Cusco, señaló que la población lleva más de 24 años esperando una alternativa de abastecimiento de gas natural y sostuvo que su incorporación permitiría reducir el gasto energético de los hogares.

Por su parte, Richard Hancco, gobernador de Puno, indicó que ha expuesto los alcances de la iniciativa ante organizaciones sociales y representantes políticos. También precisó que continúa vigente la propuesta de desarrollar un gasoducto en el sur del país que incluya a la región altiplánica.

En tanto, Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho, pidió que el Ejecutivo continúe con el proceso de modificación contractual. Los representantes de Apurímac y Ucayali, Percy Godoy y Manuel Gambini, respectivamente, también manifestaron su respaldo.

En la reunión también participaron la viceministra de Hidrocarburos del Minem, Iris Cárdenas; el alcalde provincial de Atalaya, Francisco de Asís Mendoza, y el alcalde electo de Andahuaylas, Parmi Huaccaycachacc.

Osinergmin cuestionó las condiciones de la adenda de Cálidda

Cabe recordar que la ampliación de la concesión de Cálidda ya ha generado cuestionamientos. En septiembre, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) advirtió que las metas mínimas de conexión no cubrirían todas las viviendas del proyecto: solo 201.411 conexiones serían obligatorias, de un universo potencial de 300.613 consumidores.

El regulador también objetó el impacto de la adenda en las tarifas de los usuarios de Lima y Callao. Según su análisis, más de 1,8 millones de usuarios seguirían pagando en sus recibos por redes cuyo costo ya estaría cubierto.

La ampliación de la red de distribución forma parte de los planes para extender el uso del gas natural fuera de Lima y Callao, donde se concentra actualmente la mayor cobertura del servicio. La incorporación de las siete regiones dependerá de la firma de la adenda, el cumplimiento de los compromisos de inversión y el desarrollo de las obras de infraestructura.