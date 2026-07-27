TLC con Guatemala abre mercado de US$2.000 millones para las exportaciones peruanas

Los acuerdos comerciales amplían el alcance de la oferta peruana en Centroamérica y plantean nuevos retos para la cadena logística. | Composición LR/IA

Los acuerdos comerciales amplían el alcance de la oferta peruana en Centroamérica y plantean nuevos retos para la cadena logística. | Composición LR/IA

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El inicio de la vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Guatemala marca un nuevo escenario para el sector agroexportador nacional. Desde el 1 de julio, los productos agrícolas peruanos cuentan con mejores condiciones de acceso a un mercado cuyo potencial de importación supera los US$2.000 millones, una oportunidad que podría beneficiar tanto a las grandes empresas exportadoras como a los pequeños productores del país.

Aunque actualmente las exportaciones peruanas de alimentos hacia Guatemala aún son reducidas, con ventas que no superan los US$70 millones, las cifras muestran una tendencia de crecimiento sostenido. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el 2025 marcó un récord histórico al registrar envíos por US$69,5 millones, un nivel que superó ampliamente las importaciones procedentes del país centroamericano.

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La expectativa es que el acuerdo comercial permita ampliar significativamente esa participación mediante una mayor colocación de frutas frescas, hortalizas, cacao, granos andinos y otros productos con creciente demanda en Centroamérica. El mercado guatemalteco, con una población cercana a los 20 millones de habitantes, representa además una plataforma para fortalecer la presencia peruana en una región donde el país ya mantiene acuerdos comerciales con Panamá, Costa Rica y Honduras, mientras continúan las negociaciones con El Salvador y Nicaragua.

El contexto también favorece este proceso. Durante los primeros cinco meses del 2026, las agroexportaciones peruanas alcanzaron US$4.713 millones, reflejando el dinamismo que mantiene uno de los sectores más importantes para la generación de divisas y empleo en el país.

¿Qué productos peruanos se beneficiarán con el TLC con Guatemala?

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es la eliminación de barreras arancelarias para un grupo importante de productos de interés peruano. El tratado identifica 112 partidas arancelarias, de las cuales 45 obtuvieron desgravación inmediata al entrar en vigor el acuerdo. Estas corresponden a mercancías que Guatemala importaba desde terceros países por un valor aproximado de US$468 millones, lo que abre una posibilidad concreta para que los exportadores peruanos ganen participación en ese mercado.

Entre los productos con mejores perspectivas figuran las uvas frescas, mangos, maíz morado, maíz gigante del Cusco, preparaciones alimenticias a base de harina, frijoles, fresas congeladas, jaleas, mermeladas y vinos, además de otros alimentos con valor agregado.

Las estadísticas del Midagri muestran que durante 2025 un grupo de apenas 20 productos agrícolas concentró cerca del 90% de las exportaciones peruanas hacia Guatemala. Dentro de ese conjunto, las uvas frescas, los cítricos y el aceite de palma explicaron el 55% del valor total exportado, lo que evidencia el peso que tienen estos cultivos dentro de la relación comercial bilateral.

El reto ahora será convertir las ventajas arancelarias en mayores exportaciones. Para ello, la cartera de Desarrollo Agrario y Riego considera necesario impulsar inversiones que permitan establecer rutas marítimas más eficientes hacia Centroamérica y fortalecer la infraestructura logística. Además, plantea acelerar la negociación de protocolos fitosanitarios que faciliten el ingreso de productos agrícolas frescos y mejoren la competitividad de la oferta peruana.

El nuevo TLC llega en un momento en que el Perú busca diversificar sus destinos de exportación frente a un contexto internacional de mayor competencia y desaceleración en algunos mercados tradicionales. Si las mejoras logísticas y sanitarias avanzan al mismo ritmo que la apertura comercial, Guatemala podría convertirse en un destino con mayor relevancia para la oferta agrícola peruana y contribuir a consolidar la presencia del país en Centroamérica, una región que gana importancia dentro de la estrategia exportadora nacional.