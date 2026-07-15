TLC Perú-Hong Kong: Gobierno ratifica acuerdo que abre las puertas del mercado asiático

El tratado con Hong Kong incorpora al Perú a un nuevo escenario comercial en Asia y plantea oportunidades para el comercio exterior. | LR/Andina

El tratado con Hong Kong incorpora al Perú a un nuevo escenario comercial en Asia y plantea oportunidades para el comercio exterior. | LR/Andina

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El Gobierno peruano concluyó el proceso de ratificación interna del acuerdo suscrito por ambas economías en noviembre de 2024. La medida también comprende la Carta Paralela sobre Servicios Profesionales, negociada junto con el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Hong Kong. Con este procedimiento, el acuerdo queda incorporado al ordenamiento jurídico peruano, mientras que su aplicación dependerá de que ambas partes culminen los requisitos previstos para su entrada en vigor.

El tratado establece disciplinas para el comercio de bienes, el comercio transfronterizo de servicios, los servicios financieros y otros capítulos vinculados al intercambio comercial. En materia de bienes, Hong Kong mantendrá un arancel de 0% para las mercancías originarias del Perú, mientras que el capítulo de servicios fija condiciones para la prestación de actividades entre ambos mercados, según lo previsto en el acuerdo. El tratado con Hong Kong amplía la cobertura de la política comercial peruana en una de las regiones con mayor dinamismo en el intercambio internacional.

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TLC con Hong Kong impulsará inversiones y ampliará oportunidades para las exportaciones peruanas

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la política comercial peruana busca ampliar el acceso preferencial de los productos nacionales a mercados internacionales mediante acuerdos que otorguen mayor seguridad jurídica y reglas claras para el comercio y la inversión. En ese contexto, Hong Kong constituye un centro logístico y financiero de importancia para las empresas que buscan acceder a las cadenas de valor de Asia.

Por su parte, Promperú señala que Asia continúa siendo uno de los principales destinos de las exportaciones peruanas y concentra una creciente demanda de alimentos, productos pesqueros, manufacturas con valor agregado y servicios especializados. En ese escenario, el acuerdo comercial puede facilitar la internacionalización de pequeñas y medianas empresas con potencial exportador.

Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha señalado que la apertura comercial constituye uno de los factores que contribuyen a mejorar la competitividad del país, al promover un mayor flujo de inversiones, incrementar la productividad y fortalecer la integración del Perú con las principales economías de la región Asia-Pacífico.

Con la culminación del proceso de ratificación interna, el siguiente paso será la vigencia del acuerdo una vez que ambas partes concluyan los procedimientos establecidos. A partir de ese momento, el TLC con Hong Kong pasará a formar parte de la red de acuerdos comerciales del Perú y será un nuevo instrumento para el intercambio económico con uno de los principales centros financieros y logísticos de Asia.