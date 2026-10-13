Exportaciones peruanas de prendas de vestir caen 5,7% y Perú pierde terreno en Estados Unidos

Perú ocupó el puesto 19 como proveedor de prendas de vestir de EE. UU. en los primeros ocho meses del año, con un descenso del 10.4% y una participación del 1.1%.

Perú ocupó el puesto 19 como proveedor de prendas de vestir de EE. UU. en los primeros ocho meses del año, con un descenso del 10.4% y una participación del 1.1%. Composición LR/IA

Las exportaciones peruanas de prendas de vestir retrocedieron 5,7% entre enero y agosto de 2026, hasta alcanzar los US$764,1 millones, frente a los US$810,6 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. El desempeño del sector estuvo marcado por la menor competitividad en Estados Unidos, su principal mercado, en un contexto de mayores barreras comerciales y dificultades internas para sostener su actividad exportadora, según la Asociación de Exportadores (ADEX).

La pérdida de terreno también se observa en el mercado estadounidense. De acuerdo con cifras de la Oficina de Textiles y Prendas de Vestir de Estados Unidos (OTEXA), Perú ocupó el puesto 19 entre los proveedores de ese país durante los primeros ocho meses del año, con una caída de 10,4% y una participación de apenas 1,1% en las importaciones estadounidenses de prendas de vestir.

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En ese periodo, las compras de Estados Unidos al exterior sumaron US$11.659 millones, un descenso de 2,5% interanual. Vietnam, China y Bangladesh concentraron conjuntamente el 44,9% del total, aunque sus resultados fueron dispares: las importaciones desde Vietnam disminuyeron 0,8%, las de China cayeron 29,4% y las de Bangladesh retrocedieron 4,4%.

Entre los diez principales proveedores, solo Camboya, Italia e Indonesia registraron avances, de 6,9%, 6,1% y 2,6%, respectivamente. En este escenario, el retroceso peruano refleja una dificultad para conservar participación en un mercado que también registra una contracción de sus compras externas.

Estados Unidos concentra casi dos tercios de los envíos

Entre enero y agosto, Estados Unidos recibió prendas de vestir nacionales por US$490,35 millones, equivalentes al 64,2% de las exportaciones del sector, según ADEX Data Trade.

Brasil ocupó el segundo lugar, con US$57,6 millones y un crecimiento de 15,2%. Chile, Canadá, Alemania, Colombia, Venezuela, China, México y Argentina completaron los diez principales destinos de un total de 85 mercados.

Los productos más exportados fueron los polos de algodón para hombres y mujeres, las camisetas de algodón de un solo color y las camisas de punto elaboradas con fibras sintéticas o algodón. La concentración comercial y la dependencia de determinadas líneas de producto limitan la capacidad de compensar una menor demanda o cambios en las condiciones de acceso a los mercados.

El presidente de ADEX, César Tello Ramírez, atribuyó parte de la pérdida de competitividad a los aranceles adicionales aplicados por Estados Unidos. Según el dirigente, estas medidas encarecen la oferta peruana frente a la de otros proveedores y dificultan el desempeño de las empresas nacionales.

El impacto se produce pese a que el acuerdo comercial entre Perú y Estados Unidos contempla el acceso preferencial para las mercancías que cumplen sus reglas de origen. La aplicación de medidas arancelarias adicionales modifica esas condiciones de acceso y plantea nuevos desafíos para los exportadores.

Emergencia del sector textil

El Gobierno declaró en emergencia la cadena textil-confecciones por 120 días calendario mediante el Decreto Supremo N.° 014-2026-PRODUCE. La norma encarga al Ministerio de la Producción aprobar un plan de reactivación en un plazo máximo de 15 días hábiles, con énfasis en las pequeñas empresas.

ADEX plantea reducir los costos logísticos, ampliar la disponibilidad de trabajadores calificados, acelerar la digitalización y automatizar procesos productivos. Estas necesidades coinciden con un escenario en el que los compradores internacionales exigen entregas oportunas, calidad y capacidad de adaptación.

Las dificultades no se limitan a las ventas externas. Hasta julio de 2026, el número de empresas exportadoras de confecciones había disminuido 5,6%, equivalente a 49 compañías menos, mientras que el empleo directo, indirecto e inducido del sector se redujo 14,6%, con 33.487 puestos de trabajo perdidos, según cifras difundidas por el gremio.

La evolución de estos indicadores será clave para evaluar si la declaratoria de emergencia logra frenar el deterioro de una actividad que necesita recuperar competitividad, diversificar sus destinos y sostener su capacidad de generar empleo.