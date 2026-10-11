Agroexportaciones peruanas crecen solo 1,9% a agosto y se alejan de los avances de años anteriores

Las agroexportaciones peruanas sumaron US$8.005 millones entre enero y agosto de 2026, apenas 1,9% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando alcanzaron los US$7.856 millones. El crecimiento pierde fuerza si se compara con el avance de 21% registrado en 2025 y el de 20% en 2024 durante los mismos meses.

Esta desaceleración preocupa al sector exportador, que venía registrando resultados mucho más favorables. De los ocho meses analizados, cinco cerraron con resultados positivos, mientras que mayo, junio y julio registraron caídas interanuales de 4,8%, 0,9% y 2,8%, respectivamente. A este panorama se suma la preocupación por el posible impacto del Fenómeno El Niño en cultivos del norte del país, entre ellos el mango, la palta, el arándano, la uva y el plátano.

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Agroexportaciones: frutas crecen, pero otros productos retroceden

Los productos agroindustriales concentraron el 90,3% de los envíos, con US$ 7.231 millones y un crecimiento de 1,8%. Dentro de este grupo, las frutas destacaron con exportaciones por US$ 4.561 millones, un avance de 16,1% respecto al mismo periodo de 2025. Los arándanos lideraron el crecimiento entre los principales productos mencionados por ADEX, con un incremento de 47,9%, seguidos por las uvas (17,6%) y las paltas (8,3%).

Sin embargo, el buen desempeño de las frutas no se extendió a toda la oferta agroindustrial, ya que las exportaciones de legumbres y sus preparaciones disminuyeron 9,9%, mientras que los envíos de hortalizas y otros vegetales cayeron 1,8%. El gremio también reportó menores volúmenes de cacao en grano, mangos, espárragos frescos, cítricos y cacao en polvo.

Estados Unidos, Países Bajos y España concentraron el 57% de los envíos agroindustriales. Aunque siete de los diez principales destinos registraron avances, España, China y Ecuador anotaron retrocesos de 4,2%, 8% y 0,5%, respectivamente.

Cacao peruano: lluvias reducen la producción y caen los precios internacionales

Uno de los productos que afronta mayores dificultades es el cacao. José Antonio Mejía, presidente del Comité de Café y Cacao de ADEX, señaló que las lluvias y la humedad registradas entre marzo y mayo afectaron la floración y maduración del cultivo en algunas zonas del país. San Martín, que concentra alrededor del 50% de la producción nacional, figura entre las áreas afectadas.

Según el representante gremial, la producción en determinadas zonas cayó entre 15% y 30%, cuando el pico de cosecha suele producirse en junio y julio. Mejía advirtió que esta tendencia podría prolongarse hasta fin de año y perjudicar especialmente a los productores.

A las dificultades climáticas se sumó la caída de los precios internacionales, asociada al aumento de la producción y las exportaciones de Costa de Marfil y Ghana, los principales proveedores mundiales de cacao. El Banco Mundial, por su parte, estimó que los precios internacionales de este producto caerían más de 50% durante 2026 y previó que se estabilizarían en 2027.

Café sostiene las agroexportaciones tradicionales

Las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron US$ 774,5 millones y crecieron 3,1% entre enero y agosto. El café concentró el 90,7% de ese monto, con envíos por US$ 701,7 millones y un avance de apenas 0,6%.

ADEX atribuyó este resultado a mayores volúmenes exportados, vinculados al adelanto de la cosecha asociado a El Niño, y al incremento del precio promedio en el exterior. Estados Unidos y Alemania fueron sus principales destinos, aunque mostraron evoluciones opuestas: los envíos al mercado estadounidense aumentaron 16,1%, mientras que los dirigidos a Alemania retrocedieron 30,8%.

El café ayudó a impulsar las agroexportaciones tradicionales, pero el crecimiento total sigue siendo bajo frente al de años anteriores. A esto se suman las diferencias en el desempeño de cada producto y la incertidumbre sobre cómo evolucionarán las condiciones climáticas y comerciales en lo que resta del año.