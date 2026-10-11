Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Economía

Agroexportaciones peruanas crecen solo 1,9% a agosto y se alejan de los avances de años anteriores

Los envíos sumaron US$ 8.005 millones entre enero y agosto de 2026. ADEX advierte sobre los riesgos del Fenómeno El Niño para los cultivos del norte, mientras la menor producción y los precios internacionales golpean al cacao.

ddd
dddDifusión
Por
google iconLa República en Google

Las agroexportaciones peruanas sumaron US$8.005 millones entre enero y agosto de 2026, apenas 1,9% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando alcanzaron los US$7.856 millones. El crecimiento pierde fuerza si se compara con el avance de 21% registrado en 2025 y el de 20% en 2024 durante los mismos meses.

Esta desaceleración preocupa al sector exportador, que venía registrando resultados mucho más favorables. De los ocho meses analizados, cinco cerraron con resultados positivos, mientras que mayo, junio y julio registraron caídas interanuales de 4,8%, 0,9% y 2,8%, respectivamente. A este panorama se suma la preocupación por el posible impacto del Fenómeno El Niño en cultivos del norte del país, entre ellos el mango, la palta, el arándano, la uva y el plátano.

Video destacado

LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 09/10/26 | La República - LR+

Puedes ver

Centros comerciales: visitas caen 12% en septiembre y El Niño empieza a cambiar las compras

lr.pe

Agroexportaciones: frutas crecen, pero otros productos retroceden

Los productos agroindustriales concentraron el 90,3% de los envíos, con US$ 7.231 millones y un crecimiento de 1,8%. Dentro de este grupo, las frutas destacaron con exportaciones por US$ 4.561 millones, un avance de 16,1% respecto al mismo periodo de 2025. Los arándanos lideraron el crecimiento entre los principales productos mencionados por ADEX, con un incremento de 47,9%, seguidos por las uvas (17,6%) y las paltas (8,3%).

Sin embargo, el buen desempeño de las frutas no se extendió a toda la oferta agroindustrial, ya que las exportaciones de legumbres y sus preparaciones disminuyeron 9,9%, mientras que los envíos de hortalizas y otros vegetales cayeron 1,8%. El gremio también reportó menores volúmenes de cacao en grano, mangos, espárragos frescos, cítricos y cacao en polvo.

Estados Unidos, Países Bajos y España concentraron el 57% de los envíos agroindustriales. Aunque siete de los diez principales destinos registraron avances, España, China y Ecuador anotaron retrocesos de 4,2%, 8% y 0,5%, respectivamente.

Puedes ver

El Niño golpeará por partida doble: lluvia extremas en la costa norte y déficit hídrico en el agro sur

lr.pe

Cacao peruano: lluvias reducen la producción y caen los precios internacionales

Uno de los productos que afronta mayores dificultades es el cacao. José Antonio Mejía, presidente del Comité de Café y Cacao de ADEX, señaló que las lluvias y la humedad registradas entre marzo y mayo afectaron la floración y maduración del cultivo en algunas zonas del país. San Martín, que concentra alrededor del 50% de la producción nacional, figura entre las áreas afectadas.

Según el representante gremial, la producción en determinadas zonas cayó entre 15% y 30%, cuando el pico de cosecha suele producirse en junio y julio. Mejía advirtió que esta tendencia podría prolongarse hasta fin de año y perjudicar especialmente a los productores.

Puedes ver

Retiro AFP de hasta S/22.000 por El Niño: proyecto busca sacar fondos sin perder pensión mínima de S/600

lr.pe

A las dificultades climáticas se sumó la caída de los precios internacionales, asociada al aumento de la producción y las exportaciones de Costa de Marfil y Ghana, los principales proveedores mundiales de cacao. El Banco Mundial, por su parte, estimó que los precios internacionales de este producto caerían más de 50% durante 2026 y previó que se estabilizarían en 2027.

Café sostiene las agroexportaciones tradicionales

Las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron US$ 774,5 millones y crecieron 3,1% entre enero y agosto. El café concentró el 90,7% de ese monto, con envíos por US$ 701,7 millones y un avance de apenas 0,6%.

Puedes ver

El 60% de bodegas en el Perú aún son informales

lr.pe

ADEX atribuyó este resultado a mayores volúmenes exportados, vinculados al adelanto de la cosecha asociado a El Niño, y al incremento del precio promedio en el exterior. Estados Unidos y Alemania fueron sus principales destinos, aunque mostraron evoluciones opuestas: los envíos al mercado estadounidense aumentaron 16,1%, mientras que los dirigidos a Alemania retrocedieron 30,8%.

El café ayudó a impulsar las agroexportaciones tradicionales, pero el crecimiento total sigue siendo bajo frente al de años anteriores. A esto se suman las diferencias en el desempeño de cada producto y la incertidumbre sobre cómo evolucionarán las condiciones climáticas y comerciales en lo que resta del año.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vóley Perú vs Argentina EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver la gran final del Sudamericano de Vóley Sub-19 2026

Temblor en Perú, hoy domingo 11 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

¿Por qué los pájaros no se electrocutan al posarse sobre cables de alta tensión? La respuesta está en una clave de la física

Economía

Precio del dólar hoy en Perú, domingo 11 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Centros comerciales: visitas caen 12% en septiembre y El Niño empieza a cambiar las compras

Julio Velarde defiende la meta de inflación de 2% y rechaza que controlar los precios frene el crecimiento

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Ruth Luque sobre reacción de ministro Astudillo: "Hay un sector militar-policial que no quiere ser cuestionado"

Gobierno nombra embajadores a Elmer Schialer en Canadá y a José Barba Caballero en Costa Rica